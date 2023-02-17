二孩入學潮 「最難上學」來了？ 多地發「紅色預警」

中國今年迎來2016年二胎政策放開後的「二孩入學潮」，教育政策面臨著挑戰。圖為某小學開學典禮。（中新社）

前言：中國政府近年不斷催生，希望藉此逐漸解決人口危機。但相關教育建設與資源分配似乎未能同步到位。若拿不出有效對策並彈性因應，恐將衝擊教育質量，屆時將是更大的國安問題。

近日，多地發布2023年中小學學位預警，光廣州市就有上百所學校學位供給緊張，縣城也有類似情況，一些地方甚至發出最高級別的「紅色預警」。分析指出，今年學區 生源數量遠超學校的接納能力，主要原因是2016年二胎政策放開後的「二孩入學潮」，而教育、資源、人口化的進一步集中更凸顯了這個問題。出生人口的變化，正使中國教育政策面臨著挑戰。

學位緊張 成因複雜

中國新聞周刊報導，在廣州、濟南、成都、長春、南昌、大連等城市都出現2023年中小學學位出現供給緊張情況。類似的情況也出現在一些縣城裡。浙江省樂清市教育局 日前披露，部分公辦小學、初中2023年-2025年施教區內適齡戶籍人數接近或超過擬招生 計畫數，20餘所義務教育階段學校呈現「紅色預警」。在逾70萬人口的江西興國縣，4所小學及3所中學出現學位緊張。

通常，學校會依據生源類別按序接收學生，類別條件包括戶籍、入住情況等。學位預警，意味著預期的學區生源數量超出了學校的接納能力。其中，級別最高的為「紅色預警」，表示施教區內適齡兒童（少年）戶籍人數達到或超過學校擬招生計畫數的100%。如果學位緊張，入學政策也會發生變化。

長期以來，學位是學區房和戶口遷移的一項參考。學位預警出現後，家長的選擇就少了。此為一名家長幫孩子整理書包示意圖。（中新社）

事實上，近年來，學位預警已經成為常態。但核心的話題則在於，這種緊張是「絕對緊張」還是「相對緊張」？檢索發現，出現「緊張」的學校名單較往年有一定的延續性。長期以來，學位一直是學區房和戶口遷移的一項參考。學位緊張的背後，其實也是教育、資源、人口化的進一步集中。

資源不均 才是關鍵

在工業化與城鎮化浪潮中，不少農村的成年人湧進城市裡，造成適齡入學學生數量暴增，甚至井噴。隨之而來的是近年不時在鄉鎮常見，只有少許教師和學生的「空心學校」。多位全國人大代表曾難關注農村教育問題時指出，近年政府對教育的投入不斷加大，農村的學生卻越來越少，這背後是農民對優質教育資源的渴望。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉指出，引發學位緊張的原因已非數量問題，而是教育資招生源不均衡所致。升學專家梁挺福表示，現在各地都在搞人才引進，但是有關孩子入學的學位建設是遲遲落後的；學位預警出現後，家長的選項就不多了。

儲朝暉也表示，學位預警出現後，家長的選擇實際上起不了太大作用，關鍵的還是政府做什麼選擇，政府應當根據當地制定的政策來解決孩子的上學難題，除此之外，政府更應該實現當地學校之間的均衡，不要出現學校之間明顯過大的差距。

出生率減 挑戰更大

報導指出，對不少地方的中小學來說，2023年是一個擁擠的學年，但是對一些地方的幼兒園來說，適齡幼兒則出現斷崖式減少。

梁挺福表示，在經過2016年、2017年兩年出生高峰後，2018年新生人口數量迅速滑落至1523萬人，並持續減少至2021年的1062萬人，2022年的956萬人進入人口負增長的拐點。這意味著各地政府可能面臨著適齡孩子這兩年增加，過幾年又大幅減少的情況，這對政府如何投入和規畫教育資源帶來壓力和挑戰。

北京市今年有160餘萬中小學生重返校園，迎來新學期。 （中新社）

據統計，不少地級市推出的2023年新增學位計畫，少於2022年計畫數和實際增加數量。對此，21世紀教育研究院院長熊丙奇指出，一些地方政府擔心新建學校增加學位供給後會因適齡學生減少致資源閒置，可能採取擴大班額的應急辦法，把孩子「塞進去」」，但搞大班額違反規定，且會影響到孩子接受義務教育的質量。

「選擇以怎樣的戰略應對，至關重要」，熊丙奇表示，如果節省教育投入，趁出生人口下降，撤掉學校、辭退教師，再出現出生人口增加，就會出現學位緊張的新問題。當前合適的辦法有兩個，一是購買民辦學校學位，提供給適齡兒童，合理定位民辦義務教育的新功能；二是實行小班化教學，不但可提高教學質量，也留下在人口增加年份可適度擴大班額的「彈性空間」。

梁挺福指出，一方面要加大資金投入，增加新建改擴建中小學和幼兒園；另一方面地方政府應該階段性購買民辦學校學位，合理合法優化民辦學校義務教育的新功能和角色，同時減緩新建公辦學校帶來的資金壓力，一舉兩得。