中國企業 搶下世界「金」盃

阿里巴巴速賣通聯合菜鳥推出「世界盃專線」物流服務。（取材自中新周刊／受訪者供圖）

很多中國企業的產品與服務，直接出現在世界盃 賽場，他們讓中國與世界盃更緊密地聯繫在一起。中國企業無異搶先「角逐」了世界盃。

與普通球迷一樣，陳顯春等待著四年一次的足球盛事。世界盃是全球第一大賽事IP，熱度甚至超過奧運會。國際足聯主席因凡蒂諾預測今（2022）年的觀眾數量會達到50億，也因此成為「最有效的國際營銷平台」。陳顯春自2014年巴西 世界盃開始接下大量獎盃、獎牌等的訂單，這是她第一次意識到世界盃帶來的商機。陳顯春的企業是中國眾多企業的縮影。

義烏製造 幾占七成

2010年南非世界盃，英利成為首家贊助世界盃的中國企業。隨後，贊助世界盃的中國企業數量在2018年俄羅斯世界盃時達到高峰，共有萬達、海信、蒙牛、VIVO、雅迪、帝牌、指點藝境等7家企業，以8.35億美元廣告費排名第一。

儘管2022年卡達世界盃，登上世界盃官方贊助名單的中國企業數量從7家降至4家，中國企業仍以各種贊助方式，搭上世界盃的便車。比如，據義烏體育用品協會估算，今年在整個世界盃周邊商品的市場份額中，義烏製造幾乎占到70％，再次成為「贏家」最密集的地方。

據義烏跨境電商協會會長徐儼提供資料顯示，2010年南非世界盃1月至5月，經義烏海關出口的體育用品及設備為6554萬美元；2014年巴西世界盃1月至5月，經義烏海關出口巴西的小商品達1.6億美元；上一屆俄羅斯世界盃2018年前4個月，義烏對俄羅斯出口額超過10億元。

陳顯春2006年來到義烏，她與丈夫經營的義烏市金尊文體用品公司主營獎盃、獎牌。2020年疫情 暴發後，眼見自己所處的義烏國際商貿城比往日蕭條，她始終在想辦法刺激老客戶需求，包括向客戶發送促銷活動資訊，結果往往是「已讀未回」。

獎盃、獎牌的銷售與體育賽事的熱度密切相關，無疑在疫情暴發後受到更大衝擊，直到2021年年終才出現好轉，陳顯春公司的銷售人員明顯感到客戶更加積極，開始主動詢價。

義烏市金尊文體用品公司負責人葉德模表示，相比2018年俄羅斯世界盃，今年訂單量相差不大，但比起去年訂單量同比增長六成左右。「其中既有世界盃的刺激作用，也疊加有疫情後各項體育賽事復甦的因素」。義烏市蘇承貿易有限公司負責人詹德亮從2014年起做旗幟外貿，他今年世界盃訂單量增幅有約20%至30%。 浙江義烏市金尊文體用品公司主營獎盃、獎牌，在2022年，世界盃類產品訂單量同比增長六成。（取材自中新周刊／受訪者供圖）

對於疫情後相對低迷的體育用品市場，世界盃的刺激作用不容忽視，而其惠及的產業範圍非常之廣，不止於義烏集中生產的世界盃周邊產品。

不同場景 帶動銷售

首次開通世界盃專場的阿里巴巴速賣通專場負責人馬祥說，人們觀看世界盃的不同場景會帶動不同產品的銷售。比如，90％的人在家看球，帶動速賣通上電視、投影儀、沙發、睡衣銷售的增長；9％在公共場所看球的球迷會帶動啤酒等品類的爆發；到現場看球則會帶動拍手器、口哨等周邊產品的增長。此外，世界盃還會帶動各類PS、Switch足球類遊戲的銷售。

而對於任何參與世界盃訂單的企業而言，如何把握短期內激增的訂單是他們面臨的考驗。相比於往屆世界盃，受訪企業普遍認為今年帶給生產端的壓力更小。「世界盃訂單的生產在10月已經基本結束」，葉德模說，賽事後期會有補單，但數量不會太多，占總體訂單量10％左右。 阿里巴巴速賣通世界盃專場的網頁。（取材自中新周刊／受訪者供圖）

葉德模與陳顯春工廠的產能大概為每天4000個獎盃，獎牌的產能可以上萬。上屆世界盃工廠還需要加班趕貨，今年工廠的情況要平穩很多。葉德模說，自有工廠的產能就足夠滿足需求，最忙碌時，工人也只是「兩班倒」，並未24小時不間斷地趕工。

旗幟備貨 平時一倍

詹德亮也有類似的感受。他表示，今年的世界盃訂單更多來自三個國家，分別是南美的巴西、阿根廷，以及歐洲的英國。特別是來自巴西的國旗、車旗、串旗的訂單很多，還帶動了卡達國旗的銷售。而針對巴西、阿根廷、法國、德國等奪冠熱門隊，旗幟備貨量是平時的一倍。

旗幟的需求往往伴隨重大活動、事件而爆發。詹德亮介紹，英國女王去世當天，就有客戶下單大量英國國旗、手搖旗、串旗，需求在短時間內爆發，對於時效的要求更高，需要馬上出貨。這無疑對於企業的庫存與短時間內生產的能力提出考驗，這時每個主要國家通常會備貨1000到2000面國旗。

山東必一能源科技有限公司總經理李文錄說，公司主營高爾夫球車等新能源車，原本市場在高爾夫，今年9月初，買家通過電商平台採購電瓶車用於世界盃賽場人員接送，最初採購量是五、六輛車，但這個訂單競爭激烈，吸引11家國內企業參與。

卡達杜哈一家商場內銷售的運動服飾等產品。（取材自中新周刊／視覺中國圖）

強調防水 拿下訂單

當各家企業完成報價，李文錄意識到，卡達世界盃是世界盃第一次在北半球冬季舉行，但卡達處於雨季，於是向客戶介紹產品防水性能。「客戶很快就給出反饋，說我們是唯一向他們介紹車輛防水性能的賣家，最終我們以高於同行報價拿下訂單，並建議客戶將採購數量增至11輛」。

待到正式簽訂合同已是9月23日，距離世界盃開幕不到兩個月。在李文錄看來，這是一個「急單」，加上8月到10月是同類車輛的銷售旺季，工廠排單較多，整個供應鏈都需要以更快的速度回應。「正常情況完成訂單需三周，當時向客戶做出10到14天的交貨周期承諾已屬極限，但最終只用了10天左右」。這也展現了中國供應鏈的實力。

產品之外 參與基建

像李文錄公司的產品一樣，中國企業收到的世界盃訂單不止是周邊產品，很多中國企業的產品與服務直接出現在世界盃賽場。

三一設備、精工鋼構、巨力索具等參與卡達世界盃相關基礎設施建設。金龍汽車和宇通客車共計斬獲卡達世界盃2817台客車訂單。世界盃決賽場地盧賽爾球場的修建工作也由中國企業承擔。2016年11月，中鐵建中標盧賽爾體育場建設項目，這是中國企業首次以設計施工總承包身分參與世界盃主場館建設。

上海沃珊貿易有限公司董事長何琳的公司為世界盃場館提供1萬多根防護欄。何琳說，去年7月，公司在電商平台上不斷接到不同客戶詢價防護欄，對方都表示將用於世界盃賽場。此後與幾位詢價的客戶洽談，感覺客戶對防護欄領域並不專業，全程更多是企業在引導客戶。

去年年底的時候，一位此前詢價的客戶讓何琳打樣，當時基本可以說已經拿下訂單。今年2、3月份時將樣品寄送到卡達，對方在收到樣品後很快就簽訂了正式的訂單，今年6、7月，1萬多根防護欄已經出貨。 浙江杭州市一家企業的工人在整理2022卡達足球世界盃球迷圍巾。（取材自中新周刊）

義烏跨境交易額逾千億

如果要說外貿企業參與世界盃訂單的方式發生了哪些變化，恐怕還是客戶更多來自於線上。徐儼提供的資料顯示，義烏自2018年7月獲批跨境電子商務綜合試驗區後，截至去年10月，義烏跨境電商第三方平台帳戶超15萬家。去年義烏跨境電子商務交易額大約為1013.57億元（人民幣，下同，約142.36億美元），同比增長16.38％。跨境電子商務零售交易額402.04億元，同比增長16.53％。