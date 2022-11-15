穿太美不行、博感情也不行 女官員被罵上熱搜 成疫下替罪羊？

中國嚴格的疫情封控政策，讓許多民眾人心浮動，忍耐快要到達臨界點。此為示意圖。（中新社）

防疫 發布會上，戴著3萬元耳釘、哽咽「錯過女兒成年禮」的兩名女官員掀起如雷罵聲。事件過後，一位網民這句評論引發廣大共鳴：「疫情 下，民眾需要的不是一個高貴或悲壯的『念稿人』，而是一個與普通人的冷暖悲歡沒有隔閡感的『發聲人』」。

近日，兩位相隔千里的女官員同病相憐，先後因為在疫情發布會上的表現被罵上微博熱搜。一位是戴著3萬元耳釘和4000元絲巾，頂著精緻妝容卡卡念稿的副局長；一位是因防疫無法參加自己女兒成年禮而淚灑會場的社區書記。有人上綱到女權，也有人認為兩位女官員不應被相提並論。但兩起事件的背後，都藏著中國民眾對「動態清零」防疫政策下亂象的不滿怒火。

先說56歲的李少莉。她是內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長，2022年10月29日出席疫情防控記者會時說，消毒是切斷病毒傳播途徑的重要手段，確診患者住所的消毒是消毒工作的重中之重。

她談到的消毒措施包括「首先對住宅內開展空氣消毒1小時，然後對室內的地面、牆面、檯面、家具表面消毒，接著對病人居住臥室內的床品，冰箱內不宜消毒的急凍食物和冷藏開封食物等按照醫療廢物處理，並對冰箱內外部進行全面消毒；消毒結束後，再對樓道進行一次全面徹底消毒，確保公共區域環境安全。

李少莉在發布會上佩戴的耳釘和絲巾引發全網熱議。（視頻截圖）

李少莉在發布會上佩戴的耳釘和絲巾引發全網熱議。（視頻截圖）

穿太美 民眾不淡定了

這本是一場再常見不過的疫情發布會，而消毒也確實是切斷病毒傳播途徑的方式之一，但看了李少莉的裝扮，許多網民和封控區裡的民眾無法淡定了，紛紛品頭論足：「我想問下都封閉這麼久了，她這頭髮的造型誰給她弄的」，「人民滿意的公務員李少莉。梵克雅寶30500元。家裡錢多多滴」，「耳環是淘寶買的吧」，「長得挺漂亮的，一個月美容錢不少吧」。

接著，網民們開始「抄家式」的肉搜，發現李少莉平時對外稱她和丈夫格外重視孩子的品德教育，自己當天卻戴了疑似法國著名奢侈品牌梵克雅寶，官網售價為3萬元（人民幣，下同）的耳釘，脖子上還繫著疑似也是名牌愛馬仕的絲巾，售價4000元以上，質疑她把自己打扮得光鮮亮麗，要如何教孩子「勤儉節約」？甚至懷疑她經濟上是否「有問題」？

有網民再挖出李少莉的仕途堪稱平步青雲，不解她如何能從16歲的紡織女工一路做到副局長，穿搭顯富，同時還被推薦上過「中國好人榜」又被評為勞動模範？而且她在發布會上全程讀稿，疑似對業務輕慢。

不過也有網民為她說話，稱發布會上盛裝打扮是對工作和觀眾的尊重，網民肉搜無異網暴。但「牆倒眾人推」之下，呼和浩特市紀檢委不久後表示將介入調查。

李少莉曾獲「全國先進工作者」表揚。（取材自微博）

對於李少莉事件，BBC引述中國女權學者、多倫多大學語言研究系助理教授郭婷說，這剛好發生在一次「非常性別化」的政治局形成後。中共新一屆政治局委員名單，24名成員全是男性，打破過去20年至少一名女性「入局」的慣例。「對這位女性官員著裝的批判，很符合現在政治風氣」，郭婷說。

郭婷並指出，中共「20大」帶出的方向「跟以前完全不一樣」，三年前，帶有國家資本和政治色彩的華為副董事長孟晚舟被捕，媒體紛紛關注她的名牌服飾，甚至有專門的公眾號去寫她是「孟公主」，讚美她珠光寶氣。而在更早之前，第一夫人彭麗媛的造型也備受矚目，很多官方媒體和自媒體分析她的穿搭。

但隨著政治風向轉變和疫情後經濟轉差，郭婷表示，現在已看不到以物質為基礎、以女性外表為媒介的意識形態表達。「幾年前，女性的外表，著裝上、物質上的精緻程度，被視為國力和女性力量的體現，但這個後來就淡出了，現在轉變成是腐敗和墮落的象徵」。

10月27日，內蒙古女官員張曉鶯在發布會上的樣子被網民批評是「披頭散髮」。（視頻截圖）

10月30日，在被網民批評是「披頭散髮」的三天後，內蒙古女官員張曉鶯在發布疫情動態時梳起了頭髮念稿。（視頻截圖）

太樸素 民眾也不滿意

在李少莉外表引發爭議翌日，內蒙古的發布會迅速換上另一名女官員張曉鶯。她是當地教育廳體育衛生藝術與勞動教育處副處長，戴著大框眼鏡，身上沒有任何配飾。

但這位看來「樸素又嚴肅」的女官員，又引來網民的不滿意：「這女的怎麼看上去這麼邋遢呀，頭髮像幾個月沒洗似的」，「很討厭不注重儀表，不自律的人」，「先是侮辱我的智商，現在侮辱我的眼睛」。於是，三天後的發布會上，張曉鶯出鏡時把頭髮梳起，幾乎是正襟危坐的念稿。

香港中文大學性別研究課程講師黃鈺螢博士認為，這反映了女性在父權社會中參與公共空間的困難。女性在職場上要承受雙重負擔（double burden），必須是及格的員工，同時又是及格的女性，「你不能又老又殘，不能婚姻破裂，不能永遠穿同一套衣服，但又不能花姿招展或者太性感，要求很多」。

但有時女性特質是「加分」的優勢。從舊照可見，李少莉一向打扮精緻，有「最美女副局長」之譽，但同一副妝容和髮型卻在疫情記者會惹起公憤。黃鈺螢直言：「什麼時候要突出女性特質，什麼時候要隱藏？這條界線很模糊，女性官員很難做人，人人自危」。

郭婷認為，在中國嚴格的防疫封控政策下，民眾生活大受影響，怨聲載道，此時李少莉的表現和外貌受到千夫所指，這是「替罪羊」現象。疫情下中國經濟陷入衰退，人們退回到最傳統的框架、習來的偏見，男性開始質疑自己的男性特質，中國女性恐將受到進一步受打壓。

鄭州社區女書記因缺席女兒18歲成人禮，而傷感哽咽，惹網友熱議「不知民間疾苦」。 （取材自微博）

「錯過女兒成年禮」 打感情牌惹反感

而在千里外的河南省鄭州 市，2022年11月6日，不知是否借鑑了李少莉事件，疫情發布會上首度安排穿著中規中矩的基層防疫人員代表發言。

這位鄭州市中原區桐柏路街道平安街社區黨總支書記劉紅英穿著簡樸，談到「為了防疫工作，缺席了前幾天我的女兒18歲成人禮。很多志願者幫我轉發了朋友圈，並給我女兒送上了祝福」；她把祝福截屏發回給女兒，女兒第一次對我說『媽媽，我第一次感覺你真的讓我很驕傲』」時幾度哽咽。

她並動情地講述：「其實欠缺家人的豈止是我們，是所有在一線防控的黨員和志願者。他們讓我們更加深知我們肩上的重擔，我們沒有退路，只有盡力衝在疫情防控的最前沿」。

劉紅英原本是真情流露，但一句「我卻缺席了我的女兒的成人禮」讓很多民眾反感，也沒心聽她下面說什麼了。對劉紅英最多的批評是指她「不知百姓疾苦」，是「何不食肉糜」翻版，「我已經到窮到快沒飯吃了，妳卻還在關心女兒的成人禮？」。

網路流傳視頻中，劉紅英委屈地拿著喇叭似乎是對周圍的民眾喊：「我覺得我沒做錯什麼」。（視頻截圖）

不過劉紅英似乎不甘成為網暴對象，11月8日，網路流傳一則視頻，劉紅英在視頻中委屈地拿著喇叭似乎是對周圍的民眾喊：「我怎麼了？都是為人父母，再說一下：發言稿都是審核過的，不是我一個人想說什麼就說什麼！大家理解一下！」這段發言再引發爭議，把審過稿子的上級領導都給牽扯進來了，這雪球怎能不愈滾愈大？

但也有志願者為劉紅英抱屈說，劉紅英是很實在的人，疫情期間基本每天都能看到她，即使生病時也都是打完點滴先回來上班，忙完再去打點滴；劉紅英的女兒生病時，她也是白天照顧志願者，晚上照顧女兒，還曾當選鄭州市第二屆「十佳」村社區黨組織書記。網上流傳劉紅英在發布會上的發言有斷章取義之嫌。

如果在平承時期，劉紅英的發言可能因「接地氣」而暴紅，進而成為輿論感謝基層幹部和志願者付出奉獻的美事一樁。但在鄭州疫情嚴峻，且多數居民仍處於因封控狀態而怨聲載道之際，劉紅英的眼淚很難引來共情。有網民就說，他們體諒也理解基層工作不易，但「缺席女兒成人禮」的感人效果欠佳，反而讓他們想起自己不滿封控的留言被社群平台粗暴屏蔽時的無助。

李少莉和劉紅英所處的景況並不相同，卻分別遭受了網暴，原因之一可能是她們的女性身分，也可能是中國民眾對「動態清零」下層層加碼的封控措施累積已久的怒火即將爆發的前兆。