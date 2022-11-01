黑龍江鶴崗「白菜房」 熱的是虛火

鶴崗最大的棚改小區光宇小區，（取材自界面新聞）

近兩年，黑龍江鶴崗一有風吹草動，就會引發關注。有人說，鶴崗已成為年輕人精神上的「北上廣深」。遼寧阜新也因低房價 登熱搜，這兩個城市有沒有可能把握住這種流量，實現城市進化？

一次次登上熱搜的鶴崗市，在浪漫化的生活想像和「白菜房」標籤的共同作用下，吸引了一群來此地買房的年輕人。當地仲介說，兩、三萬元（人民幣，下同，約4147美元）一套的「白菜房」已經不多，其中超八成購房者並不常住，「白菜房」又被閒置。而對購房者來說，他們來來往往，「沒有城市是完美的、滿足所有需求的，總有人來，也總有人離開」。

外地青年委中介包辦

紅星新聞走訪多位在鶴崗生活的外地青年，講述鶴崗買房經歷。

今（2022）年7月，住北京 31歲的李梓（化名，文中人物均同）通過線上遠程方式，花4萬元在鶴崗購置了一套60多平方米位於頂層的房子，計畫半年後搬過去。李梓目前在山東從事互聯網教培工作，她委託中介幫她找人「遠程裝修」。當地能選擇的裝修風格比較有限，她只鋪設了白色的地磚、安裝了白色的櫃子。

鶴崗到處張貼著這樣的賣房廣告。（取材自新京報）

多位鶴崗的房產中介說，買低價房的人大多都是像李梓一樣的外地人，遠程看房，買房手續及遠程裝修都由中介一手包辦。「手續很快的，在當地的公證處開一個授權委託書，和戶口本原件一起郵過來，過戶2小時就辦完了，房本是3個工作日左右拿到手」，雲鵬地產負責人梁雲鵬表示。

「白菜房」已經不多

報導指出，鶴崗的普遍房價在1800元至3500元/平方米之間，網上曝出的超低價「白菜房」只占鶴崗房地產市場的兩成左右。梁雲鵬介紹，鶴崗的低價房分為兩類，一類是2008年前後建成的，棚戶區改造後新建的回遷房；另一類是房齡有二、三十年的商品房。由於當地人口外流，這些房子成為閒置房源。現在兩、三萬元一套的「白菜房」已經不多，低價房一套多在4萬元左右。

從山西長治隻身來到鶴崗的呂樂也是受「白菜房」吸引來買房的。26歲的他創立一個遊戲工作室，想重新租個地方。但能容下七、八十台電腦的房子一年租金 就要1萬元，正為租金發愁時，他看到了鶴崗的低價房信息，當天就花3萬多買下一套40多平方米，位於鶴崗南山區平安小區的房子。

鶴崗車站。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

他買的房子2013年建成，房子在6樓，沒有電梯，裝修簡陋老舊。呂樂把買下的房子作為工作室，另在附近租了一間房子居住，一年租金約3000元。因喜愛「宅家」，他每天的生活就是工作室和出租屋間兩點一線。

同為26歲的鄂雨也在鶴崗獨居半年，她是一名出版社兼職編輯，四川人，此前四處旅居，2021年4月在搜索房源時發現了鶴崗，「那兒的房子很便宜，兩室一廳每月租金才400元左右。最重要的是房子前面有一棵我喜歡的樹」。鄂雨曾想在鶴崗買房子，但後來打消了這個念頭。「我沒辦法長期在一個地方生活，鶴崗太遠了，不方便去其他地方，飲食也不習慣」。

呂樂近日正籌備著離開鶴崗。工作室經營狀況不佳，呂樂打算把工作室關停，由於覺得當地薪資水平過低，「能給你每月4000元就非常不錯了」，他決定月底就去蘇州找朋友。房子不會轉租或賣出去，如果業務情況轉好，就重開工作室，「反正也不貴」。即使重回鶴崗，他也不打算在這裡定居下來。家人和戀人都在家鄉，他還是要回到家鄉去。

有人來 也有人離開

梁雲鵬注意到，自己賣出去的房子，很多外地客戶買了卻不來居住，有些外地買家每年只來鶴崗住個一、兩次，「夏天避暑，冬天看雪」。他接觸的能常住這裡的外地買房人「只占一兩成」，而且基本都是不依靠當地提供就業崗位的自由職業者。