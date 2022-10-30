招弟們 為何紛紛改名？

也許你不信，但現在還是有女孩因為父母重男輕女的觀念，被取了不合時宜的名字。示意圖，圖為寧夏銀川一幼兒園內的小女孩們，非新聞當事人。(中新社)

前言：那女孩自我介紹時說「我叫招弟」，旁人嘻笑的問她「那你招到弟弟了嗎？」女孩動了下嘴角，低聲說「當然有……」。明明是再簡單不過的社交應對，但這種不舒服的感覺，就是她想改名最大原因。

河南 女孩芃芃（原名招弟）在小學四、五年級時，從一本鄉土小說中看到了和自己一樣名字「招弟」，讓她第一次了解到自己名字的含義——原來是想讓我招來個弟弟。

此後，名字帶來的自卑感如影隨形。從小學習成績還可以的她，卻總是害怕表彰大會，怕別人念出自己的名字，也怕自我介紹。

被取名「招弟」，讓女孩從小就感覺自卑。(取材自澎湃新聞)

重男輕女產物 造成社交困擾

澎湃新聞報導，過於直白的名字給芃芃帶來的困擾，也曾出現在其他叫類似名字的女孩身上。

「別人聽到我的名字會怎麽想我？」、「我是不是不受待見、不被祝福？」、「為何我偏偏是個女孩？」這是部分被取類似名字的女孩們從青春期開始思考的問題，她們或多或少都想過改名，但彼時經濟尚未獨立，改名的限制也很嚴格，遲遲沒有實現。

2021年1月1日起生效的民法典，對於姓名更改的規定有所變動，成為包括芃芃在內不少人改名的契機。

今年8月，一位名叫「迎弟」的女孩在社交平台分享了自己改名前後的身分證照片，登上熱搜。她寫道：「一看我的名字就是重男輕女的產物，30歲之前終於改名成功，雖然很難很難，但一切都值得。」

「迎弟」改名前身分證。 (取材自丁二小姐微博) 「迎弟」改名後身分證。(取材自丁二小姐微博)

在這篇帖子下，有不少網友評論，類似「迎弟」、「招娣」這種具有時代印記的名字不僅局限在上一代，有些年輕女孩也會被父母起這樣的名字，或是以更隱晦的方式寄託父母想要男孩的願望，比如叫「轉兒」或者「換楠」。

截至10月24日，以中國某省為例，在國家政務服務平台輸入占人口比例排名前十的姓氏加「招娣」、「招弟」的關鍵詞，可以檢索到叫該名的女性11104人。在叫「招娣」的女性中，20歲以下的有380人。

在國家政務服務平台輸入「王昭娣」、「王招弟」的關鍵詞，某省能查詢到1348名重名者，女性占比100%。從統計數據來看，60歲以上叫「招娣」、「招弟」的女性最多，數量在50歲-60歲的年齡層銳減。整體來看，叫前述兩個名字的人數隨年齡層遞減而遞減。

爺爺受過教育 觀念一樣陳腐

芃芃是叫「招弟」的00後女孩中的一員。

原本，芃芃爸爸給她取了另一個名字，叫「晨旭」，早晨的晨，旭日東升的旭，但因「招弟」是爺爺取的，最後就用了這個。

芃芃說，還沒等自己長大，爺爺就已過世，奶奶曾想著給「弟」加一個女字旁，畢竟是女孩子。爺爺說，不行，這個「娣」的寓意不好，「娣」有陪嫁媵侍的含義。

這讓她心裡更難受了。爺爺高中畢業，算是有文化的知識份子，「娣」的意思都知道，卻給她取了這樣一個名字。

13、4歲青春期時，芃芃開始羞於跟別人主動交流，以避免自我介紹。她會把自己封閉起來，在網上泡著，因為網上沒有人知道她叫什麽名字。「媽媽說這樣有點矯情，小題大做，但我就是有這種感覺」。

從事改名諮詢工作的微博網友「改名聶老師」告訴澎湃新聞，很多父母想要兒子，會把長女名字取得有目的些。「招娣」招不到弟弟，接下來還可能有「盼娣」、「念娣」，一個個的叫下去。很多來改名的女孩子都覺得不公平，不喜歡自己的名字。

父母期待求男 造成心理傷害

「中國人的名字是反映社會的一面鏡子。」中科院心理研究所副研究員任孝鵬曾做過相關研究。

「當這個女孩被命名的時候，其實反映的是他父母的價值觀。」任孝鵬說，不管是因為重男輕女，還是受當地風俗、宗族觀念影響，從賦予一個人名字開始，它就反映了命名者的期望，或是希望孩子金榜題名、飛黃騰達，或是希望孩子平安成長，或是希望孩子很美很漂亮。

無論是招娣、招弟，還是迎弟、念弟，都是老一輩在重男輕女的產物。（取材自新京報／IC圖)

從群體角度看，「招弟」這類名字確實有負面效應存在。「如果我們觀察的不是一個人，而是一群人的話，這類比較奇特的名字常常在人際活動中給其主人帶來一定的壓力」。

一位名叫「帶弟」的00後女孩說，她從小便能感受到父母想要弟弟的決心，她曾嫉妒還未到來的弟弟，但父母真的生下弟弟後，她還是會像她的名字希望的那樣，承擔一部分責任。

在廣東某地政府官網上，名為「群娣」的女子留言，她在2020年到2021年先後提交改名申請都被駁回，因為名字造成的心理傷害和心理影響，讓她患上嚴重抑鬱症。

我名字我做主 過程煎熬無比

任孝鵬建議，如果不喜歡自己的名字，可以嘗試賦予這個名字積極的含義。

他舉例，電影 「少年pi的奇幻漂流」中，主角的名字和pee同音，大家覺得難聽，但是pi將它和圓周率π聯繫起來，讓它變成一個獨特的符號。

另一種策略便是改名。招弟選擇改名反映了這一代人一種積極的嘗試，覺得名字讓自己不開心，那就嘗試改變，或是去獲取積極的意義。

2021年夏天，20歲的芃芃在經過嚴格而「內耗」的流程後，告別了「招弟」，擁有了新名字。

澎湃新聞報導，1987年1月1日起施行的「中華人 民共和國民法通則」關於姓名權的規定是：公民享有姓名權，有權決定、使用和依照規定改變自己的姓名。

2021年1月1日生效的「中華人民共和國民法典」，對於姓名權的規定更改為自然人享有姓名權，有權依法決定、使用、變更或者許可他人使用自己的姓名，但是不得違背公序良俗，去掉了「依照規定」，改為「依法」。

改名條件 資料來源：百度百科

芃芃高中畢業後便開始做改名的準備，「改名需要很大的決心，不僅需要說服派出所民警，也需要有面對種種麻煩的心理準備，如果只是想改一下試試的話，可能會中途後悔。」她說。

「我做了整整大半個筆記本的功課。」芃芃在網上查找很多資料，還準備好了一套話術，包括怎麽和戶籍民警打交道，涉及哪些法律條文，更名申請的模板，以及名字更改後會涉及哪些其他個人資料的實名變更，比如身分證、銀行卡、學籍、醫保等。

辦理改名手續沒有花太長時間，手續三、四天就跑完了，但是說服民警的過程很難。芃芃說，那三、四天非常煎熬，跑了六、七次派出所，一直在精神內耗。

糾正過時價值 宣告真正自我

民警詢問她為何要改名，芃芃說，自己的名字叫招弟，體現了重男輕女思想，違背社會公序良俗。但對方說，現在名字不好改，改名後會很麻煩，此外改名理由不行，名字裡沒有侮辱性詞彙，「叫這個名字的多了，這是一個很正常的名字」。

「當他說這個名字沒什麽的時候，我實際上有點生氣了。」芃芃提交了父母的結婚證等各式材料，並打印相關的法律條文。「這個過程一直在磨，但是沒關係，我提前做好心理準備了」。

等待20多天後，2021年8月21日改名審批終於成功。第二天芃芃就去派出所拍了新身分證照片。當時她沒有很激動，反而有一種不真實感，「我以後終於不用叫那個名字了，感覺如釋重負、涅槃重生，好像我終於是我自己了。」