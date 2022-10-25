中國菌草征服世界 菌草之父林占熺譜寫「山海情」

林占熺「以草代木」栽培食藥用菌技術扶貧、援外，目前已推廣到100多個國家。（新華社）

1983年，一個孩子討東西吃透露出的貧困，造就了菌草學這一新興交叉研究領域和菌草新興生態產業。2022年，中共20大 揭示「管『飽』更要管『好』」的「大食物觀」，要向世界展現中國將採取更強有力措施確保糧食安全的決心。

近日，外交部發言人汪文斌向中外記者介紹中國如何「以草代木」栽培食用菌，使這些「中國草」不僅已推廣至全國31個省份506個縣，並傳播到世界106個國家和地區，成為「幸福草」、「致富草」的故事，引發關注。而這背後，被譽為「菌草之父」的林占熺功不可沒，他的菌草技術從福建出發，跨越寧夏西海固甚至國外幫扶的「山海情」，為人津津樂道。

「小小一株草，情接萬里長。」2022年10月21日，汪文斌透過幻燈片展示，向外交部例行記者會現場記者介紹中國與發展中國家開展農業科技合作的情況。其中，汪文斌表示，菌草技術解決「食用菌生產必靠砍伐樹木」這一世界難題，為廣大發展中國家帶去解決糧食和貧困問題、實現可持續發展的希望。

林占熺（中）在寧夏銀川市永寧縣閩寧鎮農戶劉昌富的大棚裡查看菌草生長情況。（取材自福建日報）

菌草之父 林占熺樂扶貧

對於中國的菌草技術，中非共和國總統表示，菌草項目將惠及中非國內多個不同生產部門；巴布亞紐幾內亞 總理表示，菌草項目是中國送給世界的禮物。

什麼是菌草技術？福建農林大學國家菌草工程技術研究中心首席科學家林占熺的「菌草之父」稱號又是如何得名？

中新網報導，很多人認識林占熺，是他於10月16日在20大「黨代表通道」，以20大代表身分分享推動菌草技術的歷程。而更多的人熟悉他則是透過熱播劇「山海情」，劇中凌一農教授的人物原型就是林占熺。而在現實中，林占熺甘當「苦行僧」、譜寫「山海情」的扶貧經歷，更讓人為之動容。

福建日報報導，1983年，當時在福建農學院工作的林占熺，隨福建省科技扶貧考察團來到長汀縣。「在一個農戶家，有個小孩子拉著我的手，向我討東西吃…」眼前的貧困，深深刺痛林占熺。研究菌草的他，希望自己有能力協助長汀縣的居民和孩子脫貧。

以草代樹 解世界難題

長汀是福建較早開始栽培香菇的地方，但能不能用草替代樹木培養菌草，沒有參考資料，只有一腔熱情的林占熺，決定從當地常見的蕨類植物芒萁入手。經過一種一種地篩選試驗、1000多個日夜的奮戰，1986年10月，培養菌種的瓶壁上，鑽出一朵香菇。「當時就像發現新大陸一樣興奮。」林占熺說，「這說明我們這個辦法是可行的」。

1988年開始，菌草技術先後被福建省列為科技興農項目，被中國扶貧基金會列為科技扶貧首選項目。1989年開始，林占熺率領團隊先後在不同類型的生態脆弱區，開展菌草生態治理和扶貧開發。在中國四大沙塵暴發源地之一的內蒙古阿拉善盟烏蘭布和沙漠，他們種下的菌草在7次死而復生後終於制服了流沙，其根系至今仍具很強的固沙作用。

1997年，林占熺和學生背著六箱菌草種，從福建直奔寧夏西海固。「當時我們到農戶家裡，看見有很多廢棄的窯洞，林老師馬上發現窯洞冬暖夏涼，只要稍加改造，種菇甚至比別的地方更有優勢。所以，當地百姓把它叫成『搖錢洞』或者『窯洞經濟』。」同行的現任國家菌草工程技術研究中心科研部部長林興生說，林占熺甚至帶著團隊，用雙腿為種植戶帶貨。 1997年，林占熺背著6箱菌草草種到寧夏彭陽縣進行對口扶貧，在當地開展荒漠化地區發展菌草業的研究與示範。（新華社）

推廣全國 獲得無數獎

到2007年，菌草技術已推廣到寧夏15個縣市的1.75萬多家農戶，戶均年增收6000元以上，出現了年收入5萬元、10萬元的專業大戶。菌草，成了當地農民口中的「致富草」、「幸福草」。如今，不僅在寧夏，菌草技術已在全國506個縣（市、區）推廣應用，開闢了菌業生產可持續發展新路子，林占熺也因此獲獎無數。

走出國門 手把手培訓

與此同時，中國的菌草也走出國門，譜寫另一份「山海情」。中新網報導，援外第一站是巴布亞紐幾內亞東高地省，20多年前，那裡還處在刀耕火種的部落經濟狀態，第一次率中國專家組赴巴紐，林占熺待了近200天，手把手培訓他們學習菌草種植。 2022年10月16日，中共第20次全國代表大會在北京人民大會堂開幕。會前，代表林占熺接受採訪。（新華社）

在賴索托等國家，林占熺為小農戶創造了「10平方米菇場」模式，僅用10平方米土地就可年產1.2噸鮮菇，讓失地農民、城市貧民也有機會參與生產。在水土流失嚴重的盧安達，菌草同果樹、玉米和大豆等間作、套種以保持水土，在全國大力推廣。

2017年，菌草技術被中國—聯合國和平與發展基金列為重點項目。林占熺和團隊把菌草技術翻譯成18種文字在世界各地傳播，為發展中國家培養菌草技術骨幹逾1.2萬人。40年來，菌草技術已形成完整技術體系，目前可用49種菌草栽培54種食藥用菌，並實現一草多用、循環利用。

戰風沙、鬥嚴寒，30多年間，單槍匹馬、白手起家，林占熺硬是憑藉韌勁，把一間簡陋的實驗室創建發展成為國家級的創新平台和國際菌草技術交流合作培訓的中心基地，引領世界菌草技術研發和產業發展。一輩子在田地、山上、沙漠中摸爬滾打，儘管已年近八旬，但這位「菌草之父」仍然時常廢寢忘食，堅持每天工作14個小時，「我還要繼續幹，直到幹不動那天為止」。

不僅吃飽 更要吃好

中國菌草技術帶來的豐厚利潤，讓國內外許多家庭不僅賴以維生還能脫貧；而中共近日剛閉幕的20大，也為中國未來的糧食策略定了調。分析人士指出，20大報告對糧食安全問題給予強烈關注，明確提出「全方位夯實糧食安全根基」。這預示著今後中國將採取更強有力措施確保糧食安全，使國人不僅「吃飽」，更要「吃好」。

糧食消費比 超過50%

中新網報導，據官方統計，2021年中國糧食產量已達13657億斤，為歷史最高水平；人均糧食產量達483.5公斤，即使不考慮進口和庫存也遠超國際公認的400公斤糧食安全線。另據測算，當前中國糧食庫存消費比超過50%，同樣遠超聯合國糧農組織的糧食安全警戒線。 中共20大報告對糧食安全問題給予強烈關注，預示著今後使民眾不僅「吃飽」，更要「吃好」。圖為重慶市梁平區蟠龍鎮的稻田。（新華社）

儘管中國糧食安全並無「近憂」，但「遠慮」不少。從國際供給研判，新冠病毒疫情疊加地緣政治緊張局勢不斷升級，對全球糧食供應體系造成很大衝擊，國際糧食供應鏈穩定性不容樂觀。今年以來，國際貨幣基金組織等多家國際組織和機構都對糧食危機發出警告。

多措並舉 滿足需求

中國人民大學農業與農村發展學院教授孔祥智表示，中國大部分農產品與國際市場緊密相連，特別是大豆等農產品進口依賴程度較高，且進口對象國相對集中。在此情況下，國際形勢變化將不可避免對國內除小麥、水稻等口糧外的糧食供給產生一定影響。

「也就是說，14億中國人『吃飽』雖然已沒有問題，但『吃好』受外部影響還比較大，目前還沒有完全做到。」孔祥智說。

孔祥智認為，中共20大報告強調全方位夯實糧食安全根基，意味著今後中國在確保糧食安全上將多措並舉，包括除繼續保證重要農產品特別是糧食供給絕對安全外，還將更加注重保障肉蛋果蔬等其他食品供應，防範化解國際環境、國際貿易規則變化等因素給國內糧食安全帶來的負面影響；補上農田水利建設短板外，還將加大科技投入，不斷改進農產品品種。「總的來說，就是在吃飽的基礎上力爭讓民眾『吃好』」。

中國國務院發展研究中心農村經濟研究部研究員韓楊稱，因應「全方位」夯實糧食安全根基的要求，中國需樹立「大食物觀」，滿足民眾更高水平的食物和營養需求。立足整個國土資源空間，構建多元化的食物供給體系，提升在農資、產品、加工、物流、貿易等全產業鏈布局的能力，提高國際市場議價能力，確保進口糧食和重要農產品的穩定性和可靠性。