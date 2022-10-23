歐洲能源危機 中國電熱毯商機冷轉暖

中國電熱毯等近身取暖產品在歐洲熱銷。（取材自中國新聞周刊）

被視為夕陽產業的電熱毯，因為俄烏戰爭帶來能源價格飆升，成為歐洲取暖需求下的搶手貨。在中國廠家產線全開搶訂單之際，腦筋動得快的商人已經在想：下一個商機在哪？

★河北新樂 年賣1600萬條

張新瑞（化名）是從那封電子郵件開始察覺到不對勁的。他歐洲的客戶7月透過郵件下訂單：8000床電熱毯，最快多久能交貨？

27歲的張新瑞在河北新樂經營一家電熱毯工廠兩年多，這行做的是季節生意，一年幹半年活，進入夏天，意味著行業的旺季來了。但一次性訂8000床，實在有些誇張。德國客戶解釋：「歐洲能源危機，我們這邊有市場，想多囤點貨。」

極晝工作室報導，自俄烏衝突爆發以來，西方對俄實施全面制裁，俄羅斯則減少輸歐天然氣 作為應對。北溪管線1號關閉進行維護，引發了整個歐洲的擔憂，造成多國天然氣費用和電價飆升。電熱毯、電暖器一類過去不被青睞的取暖設備，開始成為一些歐洲家庭的選擇。

張新瑞嗅到了戰爭背後的商機，他判斷，接下來還會有大量歐洲訂單湧來，想到這裡，心裡不免生出久旱逢甘露的喜悅，畢竟，電熱毯被視作夕陽產業已經很久了。

那筆訂單之後，他每天都會接到好幾個下訂單的跨洋電話。當時，他的工廠擁有三個廠區，占地面積2萬多平方米，100多名工人，日均產能700多床，要應對這波熱潮，張新瑞估摸著夠嗆，當務之急是招兵買馬。

新樂被稱為「電熱毯之鄉」，圍繞電熱毯的加工和生產已經形成完整的產業鏈，市場上「北極人」等一批知名品牌都源自這裡。這座不到50萬人的城市每年要賣出1600萬條電熱毯，占全國總銷量的40％。

隨著歐洲、北美等地區冬季近，浙江紹興民企取暖設備生產、出口正旺。圖為工人整理電熱毯。(中通社)

★搭順風車 設備價格飛漲

為了擴充三條生產線，張新瑞在鎮上購入一批縫紉機、下料機、電氣工作台等設備，花了20多萬元人民幣(約2.7萬美元)，價格是平時120%——搭上電熱毯概念的順風車，生產設備的銷量和價格也飛漲。

作為當地的傳統產業，裁縫、電子版的檢修和安裝、穿線、打包，這些電熱毯的基本工序，很多新樂人都熟門熟路，不用培訓就能上手。

張新瑞拿利用鎮上廣播大喇叭喊道：「加工電熱毯啦、40元一小時、幹一天活給一天錢、幹不幹！」他的吆喝吸引了很多上年紀、留在老家帶孩子的老人，不到一天功夫，三、四十個成熟的技術工到位。

8000床訂單交貨後不到一個月，同一個客戶又來補單，這次口氣更大，要訂1萬條。不用對方明說，張新瑞也知道，那8000床，肯定是快賣完了。

為了應付爆單，7月開始，張新瑞給廠裡新增了五小時的夜班班次，開足馬力，「幹就完了」。高峰時期，150名工人日均生產1300床。

工人對電熱毯成品進行安全性測試。(中通社)

★3個月業績 比去年一年多

報導指出，繁忙的景象也出現在2000公里外的廣東東莞。馬中璐經營著一家電熱科技公司，生產發熱片，也製作電熱毯成品，是很多取暖電器生產企業的源頭工廠。他的感受更加強烈，「往年還有小單，今年歐洲的單子都是幾萬件起步」，高峰時期，他一天要接300個電話，全是詢單的，工廠的產能早早拉滿，批量單最快也排在25天之後。

當外界盛議電熱毯行業迎來春天，張新瑞則形容說，這個行業「老來得子」。

張新瑞是石家莊市人，兩年前，他帶著創業的第一桶金踏足電熱毯行業。他們從一天生產五、六十條代加工做起，慢慢積累客戶，有了自己的貿易公司。

入行前半年，生意還不錯，但一年後問題就顯現，「國內內卷嚴重，國外單價也在壓低。現在你賣國內的話一床賺十元夠嗆」，中國市場需求飽和，他去年一年內銷和出口一共不到15個訂單，10萬來條，一度考慮過要給公司降低產能。

直到這個夏天，歐洲能源危機引發的取暖潮，盤活了低迷已久的行業。海關總署的數據顯示，僅今年7月，歐盟27國進口中國電熱毯就高達129萬條，環比增長近150%。

歐洲大量訂單湧向中國工廠，張新瑞覺得是因為中國在物流、產能和供應鏈 優勢明顯，最重要的是，價格足夠低廉。剛過去的第三季度，他的公司也創下了成立以來的最佳業績，三個月僅是出口的電熱毯就達到20萬條，比去年一年都多。

張新瑞說，按照主營市場，過去新樂電熱毯生產企業通常分為兩類，「80%都是做國內市場的；另外20%做外貿」。但經過這波熱潮，他發現比率倒過來了，「現在80%都做起了外貿，剩下20%技術不過關、拿不到認證，只能做內貿」。

中國取暖設備火熱，吸引不少貿易商投入。圖為廣東世聯電器員檢測電暖器。(新華社)

●這波沒賺到 轉進木質顆粒燃料

據報導，外貿人林翔宇（化名）也無法不注意到這塊香餑餑。他原本做建材行業，這兩年行業不景氣，今年9月，當他在新聞報導裡得知了中國電熱毯火熱情況，當即決定加入。他聯繫了三家大型的電熱毯加工廠，拿到報價單，打算利用業餘時間發展客戶，相當於中介的角色。

事實上，在像林翔宇這樣的外行紛紛將目光投向這裡時，退潮的信號已經顯現。9月下旬開始，海外陸陸續續仍有訂單找到張新瑞，但已經難見大單了。

林翔宇很快也發現了，這個行業的收益遠沒他想像中豐厚。企業扣除成本利潤 ，他作為中間的貿易商，出口一張電熱毯只能賺五元。抱著「麻雀雖小也是肉」的想法，他仍舊積極布局，下班時間和周末都被他用來開發客戶，連十一假期也沒閒著。

沒有可靠的訂單，幾百條問詢信息裡，吸引的大多都是像他一樣急於上車的行業小白，著急跟他討教布局經驗。看起來最靠譜的信息來自一位華人女孩，她計畫在自己的社區裡發起電熱毯團購，因而聯繫林翔宇，希望通過他在中國獲得一批價廉質優的電熱毯。

突然進入這個行業，林翔宇對很多問題都後知後覺：因為利潤低薄，他必須爭取大批量訂單才能有獲利空間。但大批量訂單出庫動輒就要20多天，運輸時間也要近一個月，對於9月才入場的他，時間不站在他這邊。

一個月過去了，林翔宇在這項副業上的收穫幾乎為零，「只有些不值錢的散單，天天光是給廠家拉業務了」。

報導指出，這就是商業世界，當所有人看到機會時，往往意味著機會已經流逝。即便如此，林翔宇還存有一絲希望：會不會有第二波、第三波下單潮？如果真的有的話，現在發力也不算晚。

那些焦慮的日子裡，張新瑞從未像這樣關注過國際動態，隔三岔五就上網搜搜：俄烏打成啥樣了？北溪一號線修好了嗎？是不是需要換個思路做生意了？他始終相信，每一個重大的社會變革，都會引發商機。

後來，在一次跟海外客戶聊天的過程中，張新瑞再次捕捉到新的商機。客戶跟他打聽：木質顆粒燃料你有沒有？要1萬噸。

1萬噸？張新瑞一聽就來勁了。這是一種能量豐富和清潔燃燒的熱源，美國有報導稱，早在俄烏衝突爆發之前，它就被歐洲國家大面積用來取暖乃至發電，使用率甚至超過了風能和太陽能。由於俄烏衝突持續不斷，國際能源價格飆升，出口木質顆粒生意已經在美國率先火爆起來。

有調查發現，在法國，木質顆粒燃料的價格幾乎翻了一倍，達到每噸600歐元（約4232元人民幣、586美元）。在張新瑞腦海中，這個數據意味著「那是你想像不到的利潤，沒準一個星期就能賺輛保時捷」。

更大的商機面前，電熱毯滯銷的煩惱似乎也變得無足輕重。