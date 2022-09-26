「蝸居」房車500天 中國年輕人在想啥？

張希和胡安媛買了輛二手房車。（取材自紫牛新聞）

房車生活，重點不是車而是生活。這群被稱為「現代數字遊民」的年輕人把家搬進車裡，生活就是一段段vanlife式的車旅，有人一住就是500多天。他們說，「車子是買的，生活更是自己選的」，但也坦承從未放棄買房。

最近，廣東深圳一對情侶因為「不租房住房車」的生活方式，登上熱搜引起熱議。和這對情侶一樣的「房車族」越來越多，有人對他們的選擇好奇、羨慕，也有人因為他們每到一個停車場就需要找水找電，而稱他們為「停車場乞丐」。美好的房車生活之外也有一系列無法迴避的現實問題，反映出的還是年輕人買不起房在城市蝸居的無奈。

買不起房 決定住房車

一年前，不安於現狀的張希和女朋友胡安媛放棄湖北的穩定工作，開始「深漂」。開菠蘿財經報導，初到深圳，兩人在城中村裡租了個小單間，來回兩三個小時的通勤時間加上一個月2500元（人民幣，下同，約350.7美元）的租金，讓張希考慮起一種可能性──不租房、直接住在房車裡，行不行？

兩人花了大量的時間去調研房車生活，並特地參觀了當地兩位已經住在房車裡的車友後，才決定在去年年底花13萬元買下一輛二手的B型房車，並花了改裝費約3萬元。

張希和女朋友準備上班。（取材自開菠蘿財經／受訪者供圖）

小李哥就是張希請教的那位深圳車友，他在車上已經住了一年兩個月。小李哥是廣東河源人，原在深圳租房上班，但開車上班單程需一個多小時，他常因堵車遲到被公司罰款，於是選擇住在房車裡。如今他把車停在公司附近，周末就開房車回惠州陪家人，他把和自己有同樣工作和生活方式的群體叫作「城市蟻族群體」。

北漂的第12年，在國貿上班的短視頻博主「北漂小喬的房車生活」也曾飽受雙城通勤之苦，便花約10萬入手拖掛式房車，駐紮在公司旁邊。「這個房間是完全屬於我的，在北京 的一個『小家』，到現在住了近四個月，我還沒出那股興奮勁兒。」小喬說。

過去幾年，逍遙一直在北京和老家來回「遷徙」，去年春天再次回到北京卻遭遇公司裁員，於是在說服媳婦之後退租了房子，買了一輛拖掛式房車。「這種更輕量式的生活也很不錯，將來不管要去外地還是回老家，也很方便，車開起來就走。」逍遙稱。

正式住進房車後，跟他們預想的一樣，最大的變化是通勤時間變短了，還省下房租。

張希將房車停在女友公司附近，女友走路上班，他每天花10分鐘坐三站地鐵 即可到達公司。此前他們一個月房租和通勤費花銷約3500元，現在盡量將車停在不收費的停車場，水電費100元／月，加油費800元／月，用電靠充電樁，用水是去附近的小賣部付費讓老闆幫忙接自來水。每月最多能省下2500元，兩人估算住5年應能回本。

房車當家 更省更自由

小喬的車一般停在公司門口，給車加水加電方便。「而房車最大的問題就是水電和停車問題，在這些問題能解決的前提下，我才決定買房車。」住進房車後，小喬每天早上能睡到8時40分，不到一分鐘就能走到公司門口。他估計三年時間，省下的房租錢可以覆蓋買車成本。

張希和女朋友的房車內部。（取材自開菠蘿財經／受訪者供圖）

小李哥認為，把房車價值用到極致，也是一種「賺」。他當時花29萬定製一輛B型房車。父母極力反對，他們認為房車不實用，還是應該存錢買房。但小李哥堅持「年輕人應該有自己追求的生活方式」。現在，工作日下班後生活在車上，周末回家開到哪玩到哪，他的生活和工作都已離不開這輛車。

房車生活也將他們的生活帶上了更規律、更簡單、更自足的軌道。張希回憶，以前下班時女友會問他「晚上吃什麽」，現在則會問他「車在哪，我今晚回哪」，因為為了充電，有時候會更換停車位置；周末兩人到處跑，隔一段時間就能停在公園旁邊，開窗在床上看日出。

小李哥則養成了極簡的生活習慣，為了住房車，不要的物品會隨時清理掉，實用的東西就會重複利用。他介紹，房車裡的家電必須要多功能，就拿鍋來講，它需要炒、煮、蒸全能。另外，每一樣物品用完就得歸位。「房車裡的生活要不斷做減法，人生何嘗不是如此。現在不管去哪，給我兩分鐘就能收拾好自己的東西，說走就走。」小李哥說。

小喬買房車的事沒有告訴爸媽，但爸媽刷到了他的房車生活短視頻，相比他以前住在燕郊房子裡時，爸媽現在更能了解他每天的生活是什麼樣子。

住房車 真能取代租房？

當然，房車生活也有許多煩惱和不便。報導指出，住進房車以後，這些年輕人才意識到精打細算、節約用電，有多重要。

一開始住進房車時，逍遙夫婦還沒有掌握太陽能電板的真實容量，經常用著就沒電了。北京冬天很冷，有天晚上車子突然沒電，兩人只能乾凍一晚。從那以後，兩人用電都嚴格計算，空調開到最省電的固定溫度，逍遙還自己改裝太陽能充電板，擴大了容量。

夏天，房車內的熱也是一種耐力考驗。「在深圳，下午兩三點鐘，車內溫度最高到超過攝氏46度。」張希為此還專門給女朋友買了一個防止化妝品變質的小冰箱，而這也會增加用電量。

用水用電 都是大問題

用水也是大問題。住房車需定期傾倒排泄物（黑水）和生活用水（灰水），這是不少人難以接受的地方。這幾位年輕人一致選擇不使用車裡的馬桶，他們把車停在附近有廁所的地方，或直接在公司以及公共廁所解決完回家，灰水則是買水管通到下水道。北方的冬天使房車底部的水箱容易凍裂，只能買水桶每天提水，找附近健身 房或弄個小水泵加上花灑在車裡快速洗澡。

小李哥堅持了一段時間每天自己做飯。（取材自開菠蘿財經／受訪者供圖）

房車停在戶外，蚊蟲問題也難以避免。經歷了幾次半夜打蚊子後，小喬不會再輕易打開房車紗窗。前不久，因為甜食碎屑和飲料沒蓋蓋子，小喬的房車再次被螞蟻「占領」，晚上睡覺他還被咬醒了，最後花了半個多月才把螞蟻處理乾凈。

為了選擇合適的駐紮地，張希和女朋友經歷過好幾次「遷徙」。他們一開始把車停在城中村，夜間亮燈，經常被好奇的人圍觀，這裡聲音嘈雜，張希只好戴矽膠耳塞睡覺。現在很多停車場對大體積的房車也不太歡迎，幾經輾轉後，兩人將車停在路人較少的某物流園。

除此之外，車子還經常出一些小毛病，都需要自己慢慢摸索著修。逍遙建議，買房車之前，需要考慮自己的動手能力強不強、生存能力夠不夠，否則東西壞了只能找維修工來修，維修工還不一定了解房車。

張希從來沒有放棄過買房，他認為，現在選擇房車生活，只是過渡期裡找到一種適合自己的生活方式。

張希說，「我們給自己制定了規畫，這5年裡在深圳認真工作、好好攢錢，之後等結婚有了孩子，再看具體情況。」