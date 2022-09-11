當中國防疫遇上震災 可震死不能陽？

地震後，一名男子抱著孩子準備登上直升機。孩子臉上滿是驚恐。（新華社）

地震 來了，逃命重要。封城來了，逃命重要。若同時遇上地震和疫情 封城呢？身處一套「人性化」防疫 政策之下的人民，根本無需做出選擇。

中國四川省甘孜藏族自治州瀘定縣2022年9月5日中午12時52分發生規模6.8級強震，截至9月8日8時，已造成至少82人死亡。在震感強烈的成都，許多民眾當下顧不得封控令逃跑，卻被社區大門鎖在屋內；甚至有救難人員請民眾排隊逐一進行核酸檢測。這在中國社群掀起熱議，有人嘲諷「防疫和逃難衝突怎麼辦？…可以震死，也不能『陽』」。

聯合新聞網「轉角國際」報導，根據中國地震局官方「中國地震台網」的說法，本次地震為四川自2017年九寨溝地震以來，規模最大的一次地震。根據過去五年地震相關數據，四川發生三級以上地震共455次，其中3.0-3.9級共374次、6.0-6.9級則是5次。

這次地震目前已造成甘孜州瀘定縣46人死亡，雅安市石棉縣36人死亡，另有35人失聯、270餘人受傷。中國官方投入緊急救援並設立臨時避難中心，已安置約5萬人。因災情嚴重，中國官方已經把國家地震應急響應級別提升至二級，國家救災應急響應級別也提升至三級。

疫情升溫 每天一核酸

中國官方已調集大量救災物資，以及調撥1.5億元（人民幣，下同，約2162萬美元）進行救災支援。國務院國資委表示，有關央企已累計投入搶險人員3000餘人、各類搶險裝備和車輛1400餘台（輛），65家企業捐款11.68億元，全力支持抗震救災和儘快恢復災區生產生活秩序。

四川才剛經歷高溫和限電，工廠被迫停工好幾天，接著又迎來疫情升溫，所有成都市民被要求每一天進行核酸檢測，且全體市民在9月1日「原則居家」。如今，又遇上地震，也讓四川今年的夏季更不好過。

這兩年嚴厲的動態清零政策，已讓人們承受巨大的心理壓力，其中包括失業、擔心封城糧食不夠、冒雨做核酸檢測、檢測系統當機等等。面對此次的地震，有網民在網上留言哀嘆：「四川的朋友今年真的太難了，乾旱、限電、疫情、地震，願平平安安」。

隔離在家 地震不准跑？

然而，在微博現時一片「官方積極投入救援」以及「各方救援故事」的正面敘事之外，輿論也出現質疑「防疫與逃難相互衝突」的聲浪。一名自稱是律師、微博有387萬追蹤人數的@法山叔就提問：「居家隔離期間，發生地震時市民可不可以外出緊急避險？」

報導說，這道放在現時中國嚴厲的「動態清零」政策下看似理所當然的問題，在震感強烈的成都，卻也成了當地居民們弔詭且真實的切身感受。

四川甘孜州瀘定縣磨西鎮的受災群眾臨時安置點，受災群眾在帳篷裡休息。（新華社）

一名微博網民就上傳了一段視頻，顯示成都某一個高風險防疫區的居民想要在地震當下出門避險，卻發現樓下大門已被鎖上，防疫人員還拿著喇叭狂吼：「我問你？大樓倒了沒？」

也有其他網民分享截圖樓層管理員的防疫通知：「剛發生地震，大家不要恐慌。請大家戴好口罩，陸續上樓回家。防疫期間不下樓、不溜彎（散步）、不聚集、禁止戶外活動。」

從網民們的自身經驗裡，反映了中國官方目前「防疫勝於一切」的應對態度，網民們也紛紛藉此嘲諷：「憑出門卡和24小時核酸證明一日一戶出門避險兩個小時」，「簡直可笑，天災來了！人類需持48h核酸陰性報告才可上天堂」。

官方回應 被批打高空

對於中國疫情現行的「動態清零」總方針，「防疫政策」和「逃難政策」孰輕孰重在中國網路掀起的「可以震死，也不能『陽』」熱議，成都官方出面回應指出：「疫情防控期間，發生地震、火災、洪水等對市民群眾生命造成傷害的災害時，應優先保障市民群眾生命安全。」

回應並指出，在條件允許情況下，個人應做好防護，安全撤離；避難時，應盡量減少聚集和接觸。高風險場所災害結束後，應及時做好疫情傳播風險評估，做好後續處置工作。

然而，報導指出，官方簡短的回應裡並沒有給出具體的指南，例如：如何定義條件允許情況？那麼，這一次的地震可以被視為條件允許情況嗎，如果出門逃難會犯法嗎？由此也可見在疫情發生的這兩年間，官方與民間並沒有詳細討論過如何兼顧防疫和逃難問題。