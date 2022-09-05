空氣月餅 賣創意被搶光

為博得消費者青睞，月餅師傅使出渾身解數。（新華社）

又到了月圓人團圓的日子。中國政府今年出手整治「天價月餅」，但業者各出奇招規避，月餅價格依然高貴難攀。不過，今年的月餅設計思維充滿節慶氣氛與創意，連空氣月餅都來搶市。

中秋佳節臨近，各種品牌、包裝、口味的月餅陸續上市。新冠疫情下的月餅口味與款式仍然推陳出新，今年的特色是在月餅及禮盒的周邊增加不少附加價值，包括音樂盒、折疊小推車、苗繡、桌遊等元素，甚至還有「空氣月餅」，讓月餅不再只是美食 。

最貴的 不准超過500元

前不久，中國國家市場監管總局發布的「限制商品過度包裝要求 食品和化妝品」國家標準第1號修改單正式實施，對月餅、粽子的包裝作出明確規定。此前，國家發展改革委、工業和信息化部、商務部、國家市場監督管理總局也曾聯合發文制止「天價」月餅等現象，提出對單價超過500元（人民幣，下同，約72.46美元）的盒裝月餅實行重點監管。

但上有政策、下有對策，北京 青年報報導，這項通告發布後，網上多了很多標價499元的月餅禮盒。但其中部分是名不副實的月餅，比如有一款網紅奶黃流心月餅，帶包裝的出廠價6元不到，添加了諸如鮑魚、燕窩等餡料的月餅也就比其貴1到2元，仍標價499.99元，這意味著那些卡著500元監管「紅線」定價的499元月餅禮盒，儘管不在紅線外，但其實仍是天價月餅。

特別的是，在銷售通道上，今年二手交易平台上也有轉賣月餅的現象。閒魚上售賣的月餅禮盒，售價大多為幾十元。也有一部分賣到了一百多、兩百多的。這也許和今年「高價」月餅普遍提高到499元，許多消費者買不下手，轉而到二手交易平台撿便宜有關。

今年出現了一款「區塊鏈空氣月餅」，包裝袋上寫有「0糖0脂0卡」、「無飽腹感」、「我可能被割了？」字樣。（取材自三言財經）

新花樣 多了收藏價值

有業者「卡紅線」，但仍有真材實料並富含創意的月餅。三言財經報導，今年互聯網公司在月餅設計上花樣百出，有許多網友曬出了自己公司或是收到的各種中秋禮盒，不僅有月餅，還有精美的手辦禮盒。讓月餅禮盒在品嘗之外，還多了收藏的價值。

比如，美團的中秋禮盒，不僅有月餅，還有精美的手辦禮盒；阿里巴巴的中秋禮盒除了月餅，還有一對琺琅杯；螞蟻金服的中秋禮盒有一個精緻的「蟻人」手辦；百度 的員工專屬中秋禮物除了月餅，還有露營套裝。包括露營天幕、折疊靠背椅、野餐墊、手提包等等。

螞蟻金服的中秋禮盒。（取材自三言財經）

字節跳動的月餅禮盒，包裝很別致，並有「生活無境」，「品，不一樣的圓滿」等字樣；蔚來汽車給車主的中秋禮物，除了月餅，還有一瓶雷司令干白葡萄酒；小米的中秋禮盒有飛盤；抖音中秋禮盒除了月餅還一個創意禮盒、一個針織包、一個手提紙袋；快手的中秋禮盒則多了飯盒、白茶餅、露營燈、毛氈畫、明信片。

京東的中秋禮盒以環保為主題，月餅盒是用甘蔗渣製作的，除了月餅，還有用打撈的海洋塑料瓶製作的環保袋、以及與蘇州博物館聯名定製的拼圖和公仔。攜程的中秋禮盒以「月光寶盒」作為創作靈感，融入了沙漠、海洋、森林等元素，寶盒裡有月餅、頸枕、貼紙、賀卡。

重環保 甘蔗渣做餅盒

QQ的中秋禮盒除了月餅，還有公仔；塗鴉智能的中秋禮盒有月餅、野餐墊、飛盤、隨身杯、貼紙和收納箱；網易互娛的中秋禮物有月餅、運動相機、香薰、氛圍燈、相框和音樂盒；新浪的中秋禮盒還有毛絨公仔、月亮燈等；PayPal的中秋禮物另贈一個折疊小推車；三七互娛的中秋禮盒有苗繡文創工藝品；還有每年都引來關注的來自某精神病院的月餅。

今年還出現了一款「區塊鏈空氣月餅」。有網友稱，其工作室做了一批「區塊鏈空氣月餅禮盒」，沒想到樣品圖各個群都在轉。從網上流傳的圖片來看，這款空氣月餅的包裝袋上寫有「0糖0脂0卡」、「無飽腹感」、「我可能被割了？」字樣，目前第一批已經被訂完了。

茅台月餅不含酒 1盒600元

儘管國家出手打「天價」月餅，但茅台月餅似乎總不受限於這個規範框架，今年也不例外。據報導，茅台國際大酒店近日售賣的兩款月餅禮盒很快售罄，開始了在網路上的二次銷售生涯。「茅台月餅被黃牛炒到658元」這一話題在網絡上引起熱議，相較於原價幾乎翻倍，10萬份月餅禮盒仍已售罄，而讓人匪夷所思的是，茅台月餅裡並沒有茅台酒。

根據茅台國際大酒店的介紹，此次茅台國際大酒店中秋月餅玉虎迎月月餅禮盒、流心月餅禮盒兩款。前者包括廣式藤椒牛肉、廣式蛋黃白蓮蓉、廣式金腿五仁、炭燒核桃棗蓉四種口味，共8粒，每盒售價188元。後者包括雪媚娘榴蓮流心、黑松露流心、無蔗糖奶黃流心、奶黃流心四種口味，共8粒，每盒售價318元。

揚子晚報報導，電商平台上銷售茅台月餅的商戶並不少，不過月餅的價格已有所回落，玉虎迎月禮盒多數在348元到388元之間，每粒單價40元上下；流心月餅禮盒多數在498元左右，單價約60元。這樣算下來，每盒月餅比原價加價最高200元。

對於高價茅台月餅，有網友直言這是「智商稅」。不過，加價售賣的茅台月餅銷量還真不少，某商家上架的月餅顯示月銷1000+。在評論中，有消費者覺得味道不錯，更多人提到「有茅台logo送人很有面子」，「覺得很體面，適合送禮」。

有消費者好奇，茅台月餅是茅台酒的味道嗎？嘗過味道的買家表示，就是月餅的味道，沒有酒精。而從網上的茅台月餅配料表圖片中看到，配料中並沒有「茅台酒」的痕跡，也不是茅台直接生產，而是委託廣東日美食品有限公司生產的。

「月餅中的愛馬仕」

2022年8月24日晚，茅台國際大酒店發布了「關於中秋月餅的聲明」稱，兩款共計約10萬盒月餅均已售罄。針對目前市場上出現部分商家加價銷售茅台大酒店月餅禮盒的行為，茅台請消費者理性消費。

據了解，自2017年起，茅台國際大酒店就開始在中秋節前推出月餅，如今已是第六年。茅台月餅每年大多推出兩款，一款售價118元至188元，另一款的價格在288元至398元之間，價高款偶爾會搭配習酒、貴州大曲、茅台葡萄酒等一起售賣。

另外，茅台國際大酒店還曾推出1188元和999元的高價月餅禮盒，分別是2019年豬年生肖款和2021年牛年生肖款，禮盒裡包含一瓶500ml茅台生肖王子酒。