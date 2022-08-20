生態環境改善… 華北豹消失30年 重現北京故鄉

2014年至2015年間，山西省晉中市榆次區，紅外相機拍到「豹大王」M2從石頭上跳下。（取材自新京報）

已經在北京 消失30年的華北豹，隨著生態環境的改善，再一次出現在北京周邊地帶。披著金錢紋的華北豹傲視食物鏈頂端，透過眾多活動的復甦，專家樂觀地看待：大貓有了「回家」的跡象。

★金錢豹 只分布在中國

「60年前，我們這裡捕到過一隻豹子，一米多長，渾身金錢紋，躺在地上。」北京市門頭溝區下清水村的後山上，70歲的村民馬元慶用手比畫豹子的大小。馬元慶捕到的豹子，學名叫「華北豹」，牠另一個名字則更家喻戶曉——金錢豹。

新京報報導，北京是華北豹的故鄉，這種只在中國分布的豹亞種，在過去漫長的時間裡，棲息在北京廣袤的山林中。但1990年代以後，種種原因改變了豹子們的生存環境，在北京地區，豹最後出現的可信紀錄，是1992年在門頭溝區。

2022年5月，北京市門頭溝區啟動「迎豹回家」計畫。通過改善生態、營造棲息地等多種方式，為華北豹回家創造條件，等待牠的回歸。

北京太行山和燕山孕育了豐富物種，在很長時間內，豹子都是群山中頂級的掠食者。

在北京西部門頭溝下清水村，村支書王進生的父親就曾經在山裡和豹狹路相逢，他嚇得不敢動，站在那裡和豹子對視，幾秒鐘後，豹子轉身走了。

王進生的父親遇到的就是一隻華北豹，也叫金錢豹，是中國獨有的金錢豹亞種，因此有時也被稱為中國豹。

北京的門頭溝、房山、懷柔、延慶等，都曾有過許多華北豹生存的紀錄和傳說，門頭溝的村民們都稱牠們為「老豹」。

2012年，紅外相機在河北小五台山紅外相機拍攝到的華北豹，這也是華北豹被拍到距離北京最近的一次，僅30多公里。（取材自新京報）

★消失後 到底去了哪裡

華北豹數量的減少，到底從何時開始，目前仍沒有定論。

北京最後發現華北豹紀錄是在就在1992年，1995年啟動第一次全中國重點陸生野生動物調查，結果顯示，在河南 境內的太行山中，大約有12至24隻華北豹。

2009年，「中國重點陸生野生動物資源調查」發布，華北豹在山西、北京、河北、內蒙古、陜西、甘肅 、寧夏等地，大約共有1160隻。

2008年，宋大昭加入了一個名叫「三北貓科動物研究所」的民間組織，作為志願者到山西追尋豹子的蹤跡。2013年，宋大昭和其他志願者成立了一個保護機構：貓盟。

宋大昭和貓盟曾在北京多個地方尋豹，走遍懷柔、房山、密雲、門頭溝等地。他們在百花山周邊安裝了十多台紅外相機，可惜一直沒有拍到華北豹。

但在北京之外、環北京的山林中，華北豹出現的頻率卻越來越高。

2012年，宋大昭放的紅外相機在河北張家口的小五台山保護區拍到華北豹，距離北京只有30多公里。從那以後，北京周邊不時有豹出現的紀錄。

國家林草局東北虎豹監測與研究中心副主任馮利民指出，北京地區已經開展多年自然保護的工作，生物多樣性恢復形勢良好，在人為活動較少的區域，麅、野豬、斑羚等大中型食草動物出沒頻繁。同時，中小型的食肉、食草、雜食動物，以及大型雉雞等食物鏈正在快速恢復。

馮利民稱，部分地區的食物鏈質量，已經與陜西和山西存在野生豹大種群的地區相當，這為未來長期支撐豹種群生存提供了基礎。

2020年8月18日，山西和順紅外相機拍到的華北豹。（取材自新京報）

★復育路 面臨三大挑戰

在門頭溝，黑鸛、大鴇、金鵰等九種動物都名列國家一級重點保護動物，為何尚未回歸的華北豹如此重要？

長期從事生物多樣性工作的北京師範大學生命科學學院教授鄧文洪告訴新京報，在自然界，大型貓科動物是頂級的消費者，對控制動物群落至關重要。

在中國，華南虎在野外已經滅絕，東北虎數量也很少，而且集中在東北一帶。豹貓也是頂級消費者，當前北京各地都有，但牠體型畢竟比較小，對控制動物群落的效果不大。

北京林業大學生態與自然保護學院院長徐基良舉例，當前多地野豬局部氾濫，其實和豹的減少有很大關係，因為野豬的天敵是豹等食肉動物，野豬也是豹非常喜歡的食物。

「北京的豹離開時間並不太長，只要提供好的生存環境，豹回來是有可能的。」徐基良說，從豹的食物角度看，牠的主要食物為麅子、野豬、斑羚等，在北京的山區，這些種群數量都不錯。此外，北京以前還有原麝，這也是國家一級重點保護動物，同時還是豹的食物之一。

在「迎豹回家」的同時，門頭溝區還發布了「北京市門頭溝區生物多樣性保護行動計畫（2022年-2035年）」，持續推動生態涵養、生物多樣性調查保護等工作。

馮利民說，北京地區西部和北部地區天然林面積達到數千平方公里。要在這數千平方公里的森林中恢復豹種群，仍要面臨三方面挑戰，「一是生態系統的全面修復，二是解決人類活動給野生動物種群的恢復和擴散帶來的阻礙，三是做好人與動物共生的準備。」

2018年3月30日，山西和順，紅外相機拍到母豹帶著華北豹幼崽。（取材自新京報）

●自山西種源地 破解引豹進京密碼

山西和順縣，一個常住人口12萬的太行山中部縣城，是華北豹種源地之一。太行山南部的豹子要去北邊，須經此地。這裡也是太行山與太岳山的交會之處，兩條主要山脈的華北豹基因亦在此擴散交流。

對許多保護者來說，「帶豹回家」是使命，和順縣是踐行的起點。

★生態廊道 延山脈擴散

新京報報導，動保組織「貓盟」負責人黃巧雯指出，和順作為一個持續穩定的華北豹種源地，能為太行山北部的華北豹種群恢覆不斷輸送新鮮血液。從太行山到燕山，理論上，豹會沿著山脈擴散、建立領地，從山西到河北再到北京，正是華北豹的一條生態廊道。

研究和順豹子，有助於破解華北豹種群棲息繁衍遷徙的密碼，而這個密碼，是豹子返京的關鍵。

群山之間，一隻公豹捲起尾巴，抬起健壯的前肢，準備躍上岩石的照片，在和順當地廣為流傳。這是和順知名度最高的公豹，編號為M2，被人們稱為「豹大王」。

從2010年開始，剛成年的M2頻繁地出現在和順縣的森林中，並成功生育了至少九個後代。在M2的帶領下，成年豹子在和順縣不斷開疆拓土，甚至沿著生態廊帶一路向北。有的已經沿著山西省昔陽縣、陽泉市進入河北境內。

M2在青年時期，以殘缺一隻耳朵的代價，擊敗了領地內所有的公豹。之後，牠和一隻母豹生下了被稱為「太行小公主」的母豹F8，還撫養了另一位豹公主。據傳，這位「豹大王」還曾殺死一隻將近100公斤的大野豬。

報導指出，這幾年，和順縣生態保護協會野生動物救助基地的楊曉東，經常能接到受傷野生動物的求助，「現在和順人有一種認識，要保護華北豹，就要保護好整個太行山的動物」，所以他們時常會接到村民的電話，進行救助、放生動物。

宋大昭最擔心的是打開地圖軟件後，又看到某處山上新增了幾座建築。他說，華北豹雖是叢林裡的捕食之王，但人類的露天煤礦、光伏設施和硬化道路，對牠們來說，卻是十分畏懼的存在。

★修復棲地 代代人接力

一條條道路，在華北豹眼裡，是難以逾越的鴻溝，牠們不敢輕易穿過。於是，完整的綠色山體，被一道道公路割裂。原本完整的華北豹種群，變得越來越孤島化。楊曉東認為，如果不及時對華北豹棲息地予以恢復，孤立種群和個體很難持久繁衍下去。

黃巧雯指出，以豹之名，修復荒野和人心，需要政府、社會機構和更多人的共同參與推動。2013年，和順縣委縣政府在西部畫定了約占全縣面積一半的地域，成立「和順縣西部生態功能保護區」，在該區域內不搞污染性工礦企業、避免大規模開發，為華北豹的核心棲息地加上「安全網」，是關鍵保護舉措之一。

「只要山在，野生華北豹在，基因裡的擴散天性總會領著牠們回家。」宋大昭指出，北京不是「帶豹回家」的終點，而是要通過一代代人接力，讓整個太行山到燕山，能夠重新出現豹子的棲息地。