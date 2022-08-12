萬安橋燒毀 福建千年古建沒了 年長村民傷心流淚

圖為8月6日晚，萬安橋失火場景。 （中新社）

在南京上班的王小明8月6日晚間接到福建老父親的視訊通話，鏡頭那端是燃著熊熊大火的萬安橋。擁有近千年歷史的古木橋，是他難忘的鄉愁，小明直瞪著手機，「二十幾年的回憶，十幾分鐘就燒沒了」。

「橋被燒毀的畫面我反覆看了七、八遍，眼睛一下子就跟進了沙子一樣，心情很難形容。」王小明這樣說。

福建省寧德市屏南縣萬安橋是中國現存最長的貫木拱廊屋橋，8月6日21時6分44秒，屏南縣公安 局指揮中心接到民眾報警稱萬安橋著火，當地政府、公安、消防救援大隊立即組織力量奔赴現場開展救援，火勢於當天22時45分撲滅。

2020年的萬安橋。（取材自華西都市報／詩人肖水供圖）

新京報報導，木橋燃燒了40多分鐘，橋身就被燒毀，明火撲滅後的萬安橋，橋體僅剩長新村橋頭約3至5米的部分。

「火勢蔓延非常迅速，就跟電影裡的場景一樣。」王姓是屏南縣長橋鎮長新村的本家姓，一名目睹火災現場的王姓村民的家距離萬安橋50米左右，當晚9點左右他出門看到火勢從橋那邊燒起來，大概是距離橋頭10米的位置，但等他走到岸邊，幾分鐘的時間，火已經燒到橋中間了，「橋被燒毀了，當晚我身邊很多年長的村民都在流淚。」

萬安橋位於福建省屏南縣長橋鎮長橋村，架在長橋村東面的長橋溪上，原名「龍江公濟橋」，後改稱「彩虹橋」，現稱「萬安橋」。

公開資料顯示，萬安橋為五墩六孔木拱廊橋，距今已有超過900年的歷史，在清康熙47年曾遭火焚，乾隆七年（1742年）重建，後歷代都有修葺。編木拱的廊橋主要分布在閩江以北、甌江以南區域，在其他區域內比較少見。

萬安橋1990年10月9日獲批為縣級文物保護單位，1991年3月獲批為省級文物保護單位，2006年5月25日作為「閩東北廊橋」之一公布為第六批國家重點文物保護單位。

孩子上學 都要過橋

在村民心裡，萬安橋不僅有著重要的歷史價值，還是日常生活中密不可分的場所。連接長橋村和長新村的橋共有四座，萬安橋是其中一座。在長新村這頭，有屏南第四中學，對岸的孩子要過橋上學。 萬安橋燒毀後剩餘橋體部分。（取材自新京報／受訪者供圖）

王小明從小在長新村裡長大，他表示，另外的橋是可以通車的，平時走的人也不少。「尤其是發水的時候，萬安橋不會被淹，孩子們就都從這座橋到我們這邊來上學」。

回憶起萬安橋，王小明說，小時候特別喜歡摸頭頂的橋梁，小時候摸不到，就跳著、蹦著摸，長大後，伸手就可以摸到了，「萬安橋就是這樣伴著我們這一代人成長的」。

村民飯後 橋上納涼

村子裡能去的地方很少，村民們在茶餘飯後都會到萬安橋上納涼，這裡是大家放鬆的地方。

橋那頭是長橋村，如今的長橋村村民，從一出生起，便有了關於萬安橋的記憶。火勢蔓延橋身時，兩岸村民都試圖救火，長新村村民甚至從古廟旁的消防栓拉水滅火。

當地的微信群不斷轉發著橋梁著火的視頻。村民鐘守祿次日早晨特意繞到萬安橋旁，看了看空蕩蕩的水面。殘存的木頭仍然掛在橋上，一部分已經被燒成了炭。

村民王先生說，大火並沒有燒到兩端橋頭處的建築，所以火勢沒有蔓延到兩邊的村莊。「但現在橋燒毀了，歷史沒有了，也影響到橋邊村民的生活」。

「如果全部燒完了，將來可能就得重建，如果橋體還有殘留，那面臨的就是修復修繕的問題。」姚洪峰是福建工程學院歷史建築保護工程專業的教授，三年前曾參與修繕萬安橋。

防火問題 考驗木橋

「就像全部的乾柴累在一起燒」，在姚洪峰看來，對於萬安橋這樣一座接近村落的古橋，依然無法迅速消滅火情，說明防火問題始終是木橋保護的考驗。

目前，過往的歷史資料和相關圖紙都足夠支撐起修復萬安橋的工作。姚洪峰表示，橋梁的資料齊全，也具備了具體的修繕方案。橋面、屋面和橋梁兩側遮雨用的風雨板，都需要進行修復。除此之外，還要做好防腐工作，防止蟲蛀。

中國現存最長木拱古廊橋——萬安橋日前失火。圖為萬安橋資料照片。 （中新社）

報導指出，目前屏南縣已成立處置六工作小組，全面有序開展後續處置工作。官方並展開自查整改，深入全縣文物安全大排查大整治專項行動。即日對全縣範圍內國家級、省、縣級文物保護單位65處91個點進行為期14天的全面隱患排查整治。

燒剩斷垣殘壁 文保敲警鐘

萬安橋全長98.2米、寬4.7米，5墩6孔。以杉木為料，每孔兩端用9根圓木、3根黃串梁與8根圓木、4根黃串梁相貫成拱，其上橫鋪木板為橋面。橋上建廊屋38間，兩旁設橋椅，構造合理巧妙。

作為中國現存最長的貫木拱廊屋橋，萬安橋事故敲響了文物保護的警鐘，很多歷史文物，尤其是木質結構的橋梁建築，耐火性較差，一旦發生火災，火勢快速蔓延，會對建築造成毀滅性的損傷。

澎湃新聞報導，近些年，大理古城、麗江古城、銅仁川主宮等地發生的火災，引發關注。具有幾百年歷史的文物建築只剩下斷垣殘壁，文化經濟損失巨大。

水桶救火 誰該負責

2019年，針對21起文物火災事故，國家文物局專門發布通報，要求落實安全責任，強化消防措施。2021年發布的「文物建築和博物館 火災風險防範指南及檢查指引」，也專門明確了文物建築、博物館的火災風險防範和檢查。

萬安橋是國家的重點文物保護單位，關於消防安全的這些制度指引，在日常管理中更應得到嚴格落實。

報導指出，寧德市文旅局文保科一位工作人員提到，在此前檢查工作中，曾發現過萬安橋存在消防設施被破壞的情況。網傳救火視頻顯示，萬安橋上沒有布設消防水管、滅火器稀缺，只有民眾用水桶救火。哪個部門該應對負責？要有一個說法。

另外，2021年7月，屏南縣法院、文旅局、保險 公司等多個部門簽約廊橋文化遺產保護司法協作，這也是福建省首例「司法+保險」保護古廊橋模式，萬安橋被納入其中。

按照協議，在一年期內，因火災等原因造成廊橋毀損，產生的修復費用或原址重建的費用由保險公司賠償，每座橋投保金額為人民幣100萬元（约14.8萬美元）。如今協議期限剛過，萬安橋就發生火災。此前的協議是否續簽？後續萬安橋又該如何保護？

萬安橋在歷史上也曾遭焚毀，後被重新修葺，此次火災後當地也表示會重修。

華西都市報報導，古建保護專家、故宮博物院研究館員周乾指出，文物具有不可再生性，此次萬安橋失火，造成的損失是無法估量的。即使重建，重建後的萬安橋也應屬於新建建築，僅與原有文物有著外觀的相似性。「更確切地說應該叫仿古橋，與原有橋體相比，新橋無論在建築材料、建築工藝、建築藝術，還是其中蘊含的歷史文化價值等方面，都是無法相比的」。

人防之外 還要技防

在屏南縣的萬安橋被燒毀之後，周邊保存大量木質廊橋的縣市立刻召開了廊橋保護會議，尋求對現存古橋更好的保護。 圖為萬安橋內部場景。 （中新社）

浙江溫州市廊橋文化學會會長鐘曉波曾參與過2016年被暴雨沖毀的泰順古橋搶救修復工作。他表示，針對萬安橋的火災事故，最重要的是要查明火災原因，明確事故責任，要針對性排除一切火災隱患，同時建立健全應急預案，完善屬地義務消防救助隊伍和消防應急響應機制。

鐘曉波認為，在加強文物保護「人防」的同時也應加強文保的「技防」。要充分利用物聯網、大數據等現代化智能設備，做好廊橋的消防、安全智能化監測和災害隱患排查以及智慧化的實時監測、自動報警、自動滅火裝置。