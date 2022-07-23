易烊千璽考編 搶普通人飯碗? 為了安全感?
藝人易烊千璽考編事件引發爭議後，演變為階級間的罵戰。有人說他占了普通人的資源，有人批招聘過程不公、有瑕疵。演藝圈這碗飯不好捧了嗎？國家編制給的安全感，連明星也想要。
★考編掀波 疑搞明星特權
中國國家話劇院日前發布2022年應屆畢業生招聘擬聘人員公示，易烊千璽、胡先煦、羅一舟考入演員一崗。三人是中央戲劇學院室友，如今進入同一單位，被戲稱「超強事業編宿舍」，粉絲更是高唱「我的偶像是編制男友」。
據話劇院公示名單可知，今年錄取的十位員工中，有八位來自中戲，本次招聘共590人報名，最後確定十名擬聘人員。
在粉絲大力吹捧之餘，網友發現在三輪選拔之後，易烊千璽等都未經筆試、疑似免試聘用。難道他們考的是傳說中的「蘿蔔崗」（用人單位根據特定個人條件設置）？走個過場而已。尤其，2021年話劇院招聘公告中仍有「筆試」流程，崗位也未出現「演員崗」。
於是，一則「普通人想考公有多難，這些人已經是日入208萬(人民幣，約30.7萬美元)了，還想方設法利用明星特權搶占普通人的資源」的留言成為這場大戰的導火索。
網友翻出國家話劇院2022年招聘公告，條文明示應聘人員須為2022年應屆畢業生，在校期間為非在職人員。而易烊千璽、羅一舟、胡先煦三人未畢業已簽經紀公司並參與演藝工作，明顯不符合要求。
天眼查顯示，易烊千璽個人獨資企業北京九木德文化傳媒中心近日發布簡易註銷公告。在關鍵考編時刻註銷公司，難道是為了規避「非在職」要求？易烊千璽對此沒有回應。
演員胡先煦則在今年初宣布告別光線經紀，2021年5月已註銷胡先煦影視工作室。
易烊千璽傳出考編爭議後，網上意見成為兩個極端。
有粉絲覺得，他是人紅是非多，明明是德藝雙馨的藝人，在演藝圈也有許多好作品，怎麼因為「考編」要承受責罵？不少粉絲反過來質疑是易烊千璽的成就遭眼紅，龐大的粉絲群開始為偶像平反，要維護「弟弟」。
反對者則是對明星享受特權感到忿忿不平，「有人工資日入百萬，卻還貪心地想要鐵飯碗」，尤其近兩年因為疫情的關係，就業環境困難。2022年高校畢業生衝上1076萬人，史上最難就業季，讓太多人至今仍然在考編考公的路上匍匐前進，還在苦苦等待企業招聘通知，一種「不公平」的鬱悶充塞胸口。
★被剝奪感 拉高階級爭議
網上有這樣的論調，稱被輿論圍剿的易烊千璽，其實是「替身」，很多失意者都需要藉他的「人頭」一用。中國新聞周刊一篇「易烊千璽憑什麽不能考編？又為什麼要考編？」文章拉高階級爭議。
文中認為，網友們抱怨明星，是因為一種被剝奪感，「這些小鎮做題家每天上培訓班，做真題卷，也仍然考不中那個能為他們帶來安全感的編制內職務。所以當看見能從市場上賺大錢的明星，還要分走幾個編制內身分時，總覺得搶了自己的坑。」
小鎮做題家是什麼？指的是出身於農村或小城鎮的學子，透過高考實現人生的進階，由於無法追平階級帶來的差距，「小鎮」成了普通家庭或者寒門的代名詞。
看不慣明星因為特權「贏者全拿」的群體，一瞬間全被貼上「小鎮做題家」的標籤。支持「愛豆」的粉絲與強調明星有權考編的社會菁英，一起嘲諷處於社會中間地位的「小鎮做題家」。
「小鎮做題家」點燃階級怒火，網友挖出易烊千璽的中考涉違規、作品涉抄襲之處，連帶曝光易烊千璽爸爸的資本版圖，與易上捷相關聯的公司有13家。
自媒體「海邊的西塞羅」用一個排隊買麵包的故事來形容，一條長隊裡，排在隊伍中間的人介於買到、買不到的「測不準態」，所以他們對破壞規則的事情最為敏感。「小鎮做題家」就是排在中間的那群人，這種焦慮感是隊前和隊後的人無法理解的。
★放棄入職 試圖平息爭議
國家話劇院在公示期結束後回應公眾疑問，稱三人符合「非在職人員」規定。2022年演員崗位招聘面試三輪、不進行筆試，因此不存在有人沒參加面試的情況。
易烊千璽在沉默數日後，終於發文說明未走捷徑獲得名額。為了平息爭議，他決定放棄入職國家話劇院。同日，胡先煦也發聲強調有完成招聘流程，羅一舟則是沉默到底。
只是，在事業單位公示後，易烊千璽才宣布放棄入職，該職位也不會補錄其他人，有網友據此認為，占坑之實已難扭轉。
在微博上，有個「考國家話劇院有多難」的標籤持續在討論，有網友說，這個「難」要加上「普通人」三字，也有網友淡淡地說：「沒有多難啊，一個寢室就能考進三個。」
●名氣、人設、保障 明星考編好處多
中國新聞周刊點出了一個值得被關切的問題。普通人考編無非是想獲得一份安全感，而演員、明星這個職業本該是最市場化的，但如果他們也都紛紛考編，那說明什麽？
在中國，「編制」分為行政、事業編制兩類。行政編制是國家公務員，而事業編制則是國有機關、國有資產的員工，國家話劇院的演員崗就屬於「事業編制」。
普通人考編，看上的是穩定的「鐵飯碗」與生活保障。那明星能獲得什麼好處？網友列出名氣、人設、公務員保障，甚至是北京戶口等等。
不只是明星想進體制內，體制單位也想錄用明星。帶有流量的明星出演話劇可以保證票房，是回收成本的保障。2014年北京人民藝術劇院就發生過「喜劇的憂傷」因為主演陳道明生病，改期上演的事件。
環球時報前總編輯胡錫進指出，國家話劇院本是把易烊千璽等人當「特長生」招的。話劇院需要這些新星來保持人氣，易烊千璽等人也需要國家話劇院這塊牌子。從市場角度說，這講得通。
★編制內閃星光 不乏大腕
知名編劇汪海林解釋，明星進入劇院有演出任務，每年要演夠一定場次話劇，下鄉慰問的任務也得去。像宋祖英、李丹陽已經算是歌唱家了，在過年的時候，還是經常能看到她們到基層部隊慰問演出。而明星出去拍戲時，也要給劇院交勞務費。
許多著名演員和老戲骨也有編制內的院團身分，點開國家話題院演員崗一欄，李冰冰、陳建斌、陳紅、秦海璐等人都是當今大腕。
年輕藝人同樣對編制有嚮往，河南籍演員劉昊然2020年考入中國煤礦文工團，成為一名話劇演員。而他的副團長就是畢業於中央戲劇學院的靳東，演員苗圃、羅晉等也都是煤礦文工團的一員。
流量明星關曉彤、張藝興在2021年底透過引進人才的方式加入國家話劇院，她的男友鹿晗也傳出考了三年編制，王源也頻被粉絲催考主持人證。
北京律師王光英告訴每日經濟新聞，明星其實和普通人沒什麽區別，希望進體制原因很多，不能籠統評說。體制裡有上升的通道，對於藝人的發展有一定幫助，並不是每一位藝人都能成為明星，體制也不限制藝人的發展，進入體制總體說，對於大多數藝人是一種保障和進步。
說話風格一向犀利的汪海林則稱，編制已經不重要了。這30年的成功者大多擺脫了編制，這是社會的進步。但是，今天很多年輕人又回到了考編之路，「一些成功者回編，說明社會出現了問題」。
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