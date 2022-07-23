易烊千璽考編 搶普通人飯碗? 為了安全感?

易烊千璽捲入考編風波 。（取材自微博）

藝人易烊千璽考編事件引發爭議後，演變為階級間的罵戰。有人說他占了普通人的資源，有人批招聘過程不公、有瑕疵。演藝圈這碗飯不好捧了嗎？國家編制給的安全感，連明星也想要。

★考編掀波 疑搞明星特權

中國國家話劇院日前發布2022年應屆畢業生招聘擬聘人員公示，易烊千璽、胡先煦、羅一舟考入演員一崗。三人是中央戲劇學院室友，如今進入同一單位，被戲稱「超強事業編宿舍」，粉絲更是高唱「我的偶像是編制男友」。

胡先煦表示，他有完成招聘流程。（取材自微博）

據話劇院公示名單可知，今年錄取的十位員工中，有八位來自中戲，本次招聘共590人報名，最後確定十名擬聘人員。

羅一舟(見圖)與易烊千璽 、胡先煦是中戲室友。（取材自微博）

在粉絲大力吹捧之餘，網友發現在三輪選拔之後，易烊千璽等都未經筆試、疑似免試聘用。難道他們考的是傳說中的「蘿蔔崗」（用人單位根據特定個人條件設置）？走個過場而已。尤其，2021年話劇院招聘公告中仍有「筆試」流程，崗位也未出現「演員崗」。

於是，一則「普通人想考公有多難，這些人已經是日入208萬(人民幣，約30.7萬美元)了，還想方設法利用明星特權搶占普通人的資源」的留言成為這場大戰的導火索。

網友翻出國家話劇院2022年招聘公告，條文明示應聘人員須為2022年應屆畢業生，在校期間為非在職人員。而易烊千璽、羅一舟、胡先煦三人未畢業已簽經紀公司並參與演藝工作，明顯不符合要求。

天眼查顯示，易烊千璽個人獨資企業北京 九木德文化傳媒中心近日發布簡易註銷公告。在關鍵考編時刻註銷公司，難道是為了規避「非在職」要求？易烊千璽對此沒有回應。

演員胡先煦則在今年初宣布告別光線經紀，2021年5月已註銷胡先煦影視工作室。

易烊千璽傳出考編爭議後，網上意見成為兩個極端。

有粉絲覺得，他是人紅是非多，明明是德藝雙馨的藝人，在演藝圈也有許多好作品，怎麼因為「考編」要承受責罵？不少粉絲反過來質疑是易烊千璽的成就遭眼紅，龐大的粉絲群開始為偶像平反，要維護「弟弟」。

反對者則是對明星享受特權感到忿忿不平，「有人工資日入百萬，卻還貪心地想要鐵飯碗」，尤其近兩年因為疫情的關係，就業 環境困難。2022年高校畢業生衝上1076萬人，史上最難就業季，讓太多人至今仍然在考編考公的路上匍匐前進，還在苦苦等待企業招聘通知，一種「不公平」的鬱悶充塞胸口。

國家話劇院裡列出所屬演員。（取材自國家話劇院）

★被剝奪感 拉高階級爭議

網上有這樣的論調，稱被輿論圍剿的易烊千璽，其實是「替身」，很多失意者都需要藉他的「人頭」一用。中國新聞周刊一篇「易烊千璽憑什麽不能考編？又為什麼要考編？」文章拉高階級爭議。

文中認為，網友們抱怨明星，是因為一種被剝奪感，「這些小鎮做題家每天上培訓班，做真題卷，也仍然考不中那個能為他們帶來安全感的編制內職務。所以當看見能從市場上賺大錢的明星，還要分走幾個編制內身分時，總覺得搶了自己的坑。」

小鎮做題家是什麼？指的是出身於農村或小城鎮的學子，透過高考實現人生的進階，由於無法追平階級帶來的差距，「小鎮」成了普通家庭或者寒門的代名詞。

看不慣明星因為特權「贏者全拿」的群體，一瞬間全被貼上「小鎮做題家」的標籤。支持「愛豆」的粉絲與強調明星有權考編的社會菁英，一起嘲諷處於社會中間地位的「小鎮做題家」。

「小鎮做題家」點燃階級怒火，網友挖出易烊千璽的中考涉違規、作品涉抄襲之處，連帶曝光易烊千璽爸爸的資本版圖，與易上捷相關聯的公司有13家。

自媒體「海邊的西塞羅」用一個排隊買麵包的故事來形容，一條長隊裡，排在隊伍中間的人介於買到、買不到的「測不準態」，所以他們對破壞規則的事情最為敏感。「小鎮做題家」就是排在中間的那群人，這種焦慮感是隊前和隊後的人無法理解的。

★放棄入職 試圖平息爭議

國家話劇院在公示期結束後回應公眾疑問，稱三人符合「非在職人員」規定。2022年演員崗位招聘面試 三輪、不進行筆試，因此不存在有人沒參加面試的情況。

易烊千璽在沉默數日後，終於發文說明未走捷徑獲得名額。為了平息爭議，他決定放棄入職國家話劇院。同日，胡先煦也發聲強調有完成招聘流程，羅一舟則是沉默到底。

只是，在事業單位公示後，易烊千璽才宣布放棄入職，該職位也不會補錄其他人，有網友據此認為，占坑之實已難扭轉。

在微博上，有個「考國家話劇院有多難」的標籤持續在討論，有網友說，這個「難」要加上「普通人」三字，也有網友淡淡地說：「沒有多難啊，一個寢室就能考進三個。」

劉昊然2020年考入中國煤礦文工團。（取材自微博）

●名氣、人設、保障 明星考編好處多

中國新聞周刊點出了一個值得被關切的問題。普通人考編無非是想獲得一份安全感，而演員、明星這個職業本該是最市場化的，但如果他們也都紛紛考編，那說明什麽？

在中國，「編制」分為行政、事業編制兩類。行政編制是國家公務員，而事業編制則是國有機關、國有資產的員工，國家話劇院的演員崗就屬於「事業編制」。

普通人考編，看上的是穩定的「鐵飯碗」與生活保障。那明星能獲得什麼好處？網友列出名氣、人設、公務員保障，甚至是北京戶口等等。

不只是明星想進體制內，體制單位也想錄用明星。帶有流量的明星出演話劇可以保證票房，是回收成本的保障。2014年北京人民藝術劇院就發生過「喜劇的憂傷」因為主演陳道明生病，改期上演的事件。

環球時報前總編輯胡錫進指出，國家話劇院本是把易烊千璽等人當「特長生」招的。話劇院需要這些新星來保持人氣，易烊千璽等人也需要國家話劇院這塊牌子。從市場角度說，這講得通。

★編制內閃星光 不乏大腕

知名編劇汪海林解釋，明星進入劇院有演出任務，每年要演夠一定場次話劇，下鄉慰問的任務也得去。像宋祖英、李丹陽已經算是歌唱家了，在過年的時候，還是經常能看到她們到基層部隊慰問演出。而明星出去拍戲時，也要給劇院交勞務費。

許多著名演員和老戲骨也有編制內的院團身分，點開國家話題院演員崗一欄，李冰冰、陳建斌、陳紅、秦海璐等人都是當今大腕。

年輕藝人同樣對編制有嚮往，河南籍演員劉昊然2020年考入中國煤礦文工團，成為一名話劇演員。而他的副團長就是畢業於中央戲劇學院的靳東，演員苗圃、羅晉等也都是煤礦文工團的一員。

流量明星關曉彤、張藝興在2021年底透過引進人才的方式加入國家話劇院，她的男友鹿晗也傳出考了三年編制，王源也頻被粉絲催考主持人證。

北京律師王光英告訴每日經濟新聞，明星其實和普通人沒什麽區別，希望進體制原因很多，不能籠統評說。體制裡有上升的通道，對於藝人的發展有一定幫助，並不是每一位藝人都能成為明星，體制也不限制藝人的發展，進入體制總體說，對於大多數藝人是一種保障和進步。

說話風格一向犀利的汪海林則稱，編制已經不重要了。這30年的成功者大多擺脫了編制，這是社會的進步。但是，今天很多年輕人又回到了考編之路，「一些成功者回編，說明社會出現了問題」。