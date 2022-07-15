「海底蝗蟲」海星、白泥螞殺入青島 養殖戶快滅頂

青島漁民捕撈海星和白泥螞，盼能守住養殖的貝類。（取材自新京報／青島市海洋發展局供圖）

在大量滸苔侵擾山東青島後，隨之而來的「海底蝗蟲」海星、白泥螞令養殖戶的蛤蜊苗幾乎滅頂。沒有人知道為什麼這兩種敵害生物會同時大量爆發，在漁業保險 保障不完整的狀態下，靠天吃飯的漁民只能自行吞下減產損失。

青島膠州營海碼頭漁民胡大山日前在自家養殖區裡捕撈出1200多斤海星、白泥螞等敵害生物。他養殖的5000多畝蛤蜊苗被這些敵害生物吞噬掉三分之二，損失人民幣數百萬元。

新京報報導，青島海域的「海星之患」，最早在2006年引發關注。當時，青島膠南地區因海星災害導致的鮑魚養殖損失達到4000餘萬元（人民幣，下同，逾595萬美元）。 青島膠州灣海域近日堆積大量滸苔。這已是滸苔連續第16年出現在青島附近海域。目前，當地相關部門正組織漁船、裝載機、人力等進行打撈清理作業。 (中新社)

去年，青島膠州灣海域牡蠣、蛤仔底播海區再次爆發海星，平均密度達到50個／平方米。與海星一同出現的，還有一種被稱為「白泥螞」的軟體動物。

白泥螞成規模出現，在青島是首次，而對於這個新對手，人類還知之甚少。

白泥螞現蹤 蛤蜊苗被吞

43歲的胡大山自小在膠州灣長大，從事海洋水產養殖已經15年，這是他第一次見到那麽多白泥螞。5月時，養殖區裡出現海星，還有少許白泥螞。因為當時數量較少，大家並沒有在意。沒想到一個月後，5000餘畝蛤蜊苗遭受滅頂之災。

胡大山說：「牠們就像軍團一樣，密密麻麻衝進養殖區，將成片的蛤蜊苗吞掉」。

白泥螞學名為經氏殼蛞蝓，為殼蛞蝓科殼蛞蝓屬動物，分布於渤海、黃海、東海等海域，一般體長在40-42mm左右。其生長速度較快，腹腔內牙齒發達，能夠捕食蛤蜊、牡蠣等養殖貝類，長相酷似蝸牛，外邊有一層薄殼。

山東省海洋科學研究院研究員李成林表示，比起不起眼的白泥螞，海星已經在北方海域氾濫了十餘年，人們把這樣的敵害生物稱

為「海底蝗蟲」。作為一種凶猛的肉食動物，海星主要掠食鮑魚、蛤蜊、扇貝、貽貝等經濟貝類，有時也攝食蠕蟲類、海鞘以及海膽等其他棘皮動物。

一隻小海星 日食50海螂

相關數據顯示，一個剛滿月的小海星，六天內能吃掉50多個小海螂，一個成年海星一天內可吃五至六個海蛤。「海星會緊緊趴在蛤蜊上，能把蛤蜊悶死」，漁民這樣描述。

相比之下，人們對於白泥螞知之甚少。截至2022年7月8日，以白泥螞、經氏殼蛞蝓為篇名的知網學術論文是零篇。白泥螞為何會成規模出現在膠州灣、牠們從哪裡來、是否與海星存在捕食等關係，仍待研究。

胡大山和船員近日打撈的海星和白泥螞。（取材自新京報／受訪者供圖）

報導指出，因應「海底蝗蟲」對貝類養殖生產造成危害，青島決定自7月1日起，在膠州灣劃定區域，暫時允許養殖戶採用地籠網和底拖網的作業方式，對海星和經氏殼蛞蝓進行全面清理。

准用地籠網 效果卻有限

每年的5月1日到9月1日，是黃渤海區伏季休漁期，休漁期內禁止非法捕撈行為，而地籠網更是國家明令禁止的工具，其他被禁止使用的還有電脈衝、帆張網、多層囊網拖網等。漁民在禁漁期、禁漁區使用禁用工具或方法捕撈的，情節嚴重的，涉嫌構成非法捕撈水產品罪。

今年62歲的鄭海清是膠州營海碼頭一家漁業合作社社長，這次青島暫時放開地籠網和底拖網使用限制，以期快速解決海星、白泥螞氾濫問題，他認為這是「沒辦法的辦法」。

胡大山說，大量且大個的海星密集分布在貝類養殖區海底，只有使用拖網才能最有效地捕撈，而地籠網的作用相對有限，「我們養殖區總面積是1萬來畝，照這樣的打撈速度，再過十多天就差不多打撈完了」。

在膠州灣紅石崖海域貝類養殖區，海星占據絕對數量。但當地漁民對白泥螞更厭惡，相比海星的可食用性，白泥螞不能吃也不能賣，只能將牠們拉上網後放在太陽底下曝曬、脫水死亡。 漁民近日捕撈上來的白泥螞。（取材自新京報／青島市海洋發展局供圖）

青島市餐飲業從業者于女士曾經營過漁業合作社，在她看來，靠「吃」解決海星成災是不科學的，因為海星只有長大後才能用作食品，利潤率較蛤蜊低不少，而且幼體海星就已經有相當大的破壞力，足可以吞食掉養殖區裡其他貝類生物。

敵害生物爆量 未受重視

在知網平台上，關於防治海星的學術文章不足五篇。李成林指出，中國關於海星生長、發育等繁殖生物學方向的研究很少，其危害也沒有引起學者及漁民的高度重視，「一旦量變積累成質變，就會有災害發生，而且代價巨大」。

李成林認為，解決海星等敵害生物大量出現的問題，需要從海洋生態系統整體入手，多學科協同努力，也需要政策、產業等方面的共同發力。目前有物理防治、生物防治、加工利用等防治辦法，他希望政府能成立一個專門機構，組織研究人員對膠州灣內海星等敵害生物的分布、危害以及發展趨勢進行調查。

「我們就像沒傘的孩子，晴天還好些，要是下雨了，只能靠頭皮頂著。」在青島膠州灣遭遇海星、經氏殼蛞蝓等敵害生物侵襲的養殖戶無奈的告訴新京報。由於當地水產養殖保險體系缺少相應險種，目前經營養殖單位無漁業保險，面臨嚴重減產的養殖戶只能自行承擔損失。

靠天吃飯 怕遇自然災害

曾擔任青島某漁業行業協會負責人的于女士指出，海水養殖是「靠天吃飯」，如果沒有特殊環境變化，養殖戶就能掙到錢，但只要遇到點風吹草動就會賠錢，而且一賠就是把幾年掙的錢都賠進去。「關鍵是，養殖海產品不像種糧食作物，遇到自然災害，會有財政、保險給托底」。

山東海洋科學研究院研究員李成林指出，漁業保險之所以不像其他農業保險那麽完善，有比較複雜的原因，比如保險費率不好釐定、損失難於評估、理賠實際操作難度比較大等。比如說，海洋產品的養殖標的都在水下，業務人員要確認承保標的數量，具有一定難度。

青島的保險業務員許先生表示，蛤蜊這樣的經濟貝類養殖風險高。如果公司開設相關險種，保險費用就會設得比較高。保費 高，養殖戶投保意願就會變低，但如果保費低，公司的理賠壓力會很大。

據半島都市報此前報導，青島幾家比較大的保險公司並沒有相關的水產養殖險。南方有幾個城市在進行試點，不過也只有重點的分類，比如部分魚類、貝類等。 5月4日，山東青島，漁民將收穫的蛤蜊裝車。隨著伏季休漁期開始，人工養殖貝類捕撈作業在養殖區內加緊捕撈收穫，滿足市場鮮貨需求。 （中新社）

實際上，目前中國漁業保險體系不僅面臨險種單一的問題，保險規模也與實際需求存在位差。

據漁業互保協會官方網站數據，2019年全國漁業互助保險系統共承保水產養殖面積76.15萬畝，而「2020年中國漁業統計年鑒」顯示，2019年全國受災水產養殖面積達到111萬餘畝。

農業大學經管學院副教授、國家農業農村保險研究中心副主任李曉峰表示，中國目前農業保險產品對農業大災風險抵禦能力還有待提高，形成多方參與、風險共擔的「全鏈條」農業保險大災風險分散機制勢在必行。

李成林說，現在山東相關部門正在組織專家研究完善漁業保險政策，省內一些城市已經對海參、蝦類等進行養殖保險試點工作。

螃蟹、碳匯險 填補空白

今年5月，內塘螃蟹水文指數 保險在山東省微山縣正式落戶推廣，填補了山東省內塘螃蟹水文指數政策性保險的空白；同月，山東威海落地全國首單海洋碳匯指數險，當特定海洋環境變化造成海草受損，碳匯減弱時，保險公司將予以賠償。

「漁業保險的未來，也應該像我國種植業保險那樣越來越完善。」李成林認為，雖然海洋產品不像玉米、小麥等傳統作物與國家糧食安全聯繫得那麽緊密，但隨著人們生活水平的提高，對海洋產品的需求量也在增加，發展好漁業保險，有助於人們「向海洋要蛋白質」。