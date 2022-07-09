隱含中國信號 南航、國航、東航3大航空團購歐洲空客

波音公司歷來將南航視為其在中國最大客戶。(取材自微博)

中國三大航空向歐洲空客「團購」買了292架飛機，高額訂單令美國波音公司坐不住了。為什麼這時候買？2500億哪裡來？媒體猜測交易背後隱含的政治動機，試著解讀這筆訂單帶來的「中國信號」。

中國最大的三家航空公司南航、國航、東航 7月1日公告與歐洲飛機製造巨頭空客（空巴）簽訂採購A320NEO系列飛機292架的購機，合計購置金額將達372.57億美元（約2500億人民幣）。

此次交易是三大航有史以來飛機購買訂單中，數量最大和訂單金額最高的單筆訂單，同時也是近三年來，中國民航業首次對外宣布的大規模的客機訂單。

空客世紀訂單公布後，美國的波音公司不淡定了，頻頻發聲希望促成美中對話。彭博也以「空客的成功中可見波音在中美貿易戰之中的痛苦」為題報導空客斬獲這一世紀訂單。不少媒體更認為是政治力介入這筆大單運作，讓波音成為中美之爭的犧牲品。

歐洲空客第一時間在官網確認訂單消息。空客首席商務官、空中客車國際業務負責人謝勒表示，「我們讚揚整個空客中國團隊以及我們的客戶團隊所做的出色工作，他們在艱難的新冠疫情 期間進行了長期而廣泛的討論。」

截至今年5月，在中國運營的現役空客飛機數量超過2070架。

犧牲品 美國波音承壓

眼下航空市場尚未完全恢復，三大航為何在這個節點簽下史上最大訂單？

中國民航高質量發展研究中心專家、廣州民航職業技術學院副教授綦琦告訴環球網，這也算是一個「補償性消費」。

因為在整個疫情期間有諸多的不確定性，所以說航空公司很難決策做一個大規模採購飛機的數量，而在此時航空復甦信號較強烈的狀態下，航空公司大手筆購買相關的機型，其實是對市場信心的很重要一個表現。

編號B-001J的C919大飛機日前從上海浦東機場第4跑道起飛，標誌著中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗圓滿完成。（新華社）

目前，中國民航業尚未完全恢復到疫情前的水平，行業整體能提供的座位運力水平仍遠高於目前的市場需求。那麼現在訂購這麼多新飛機有必要嗎？對此，專家表示，新舊機型的更替可以促進行業的新陳代謝，未來航空市場巨大，國內需要不斷增加新運力，保持航空公司機隊年輕化。

在三家航空公司的公告中，都提到本次購買飛機的主要原因。本次飛機交易符合公司十四五規畫發展和市場需求，公司需要提前對機隊運力進行規畫和儲備，優化機隊結構和長期運力補充。

國航表示，新飛機引進將集中在2024年以後，本次交易將使本集團運力增長約10.4%。東航表示，本次飛機引進後將主要投放至國內幹線網絡市場，用於加密高收益航線，發展潛力市場。南航則表示，本次購買96架A320NEO系列飛機將使本集團運力增長約13.0%。

錢哪來 優惠大好議價

這次客機大單的交易金額有近2500億人民幣，在疫情影響之下，這筆錢從哪兒來？

報導指出，三大航空均表示，實際交易中，空客公司給予較大優惠幅度，購買飛機的實際價格將低於上述基本價格。專家也推測，航空公司在這個節點上購置新飛機更具有議價權，這也是三大航「團購」買新飛機的主要因素之一。

專家表示，作為高價值產品，飛機不是現貨交易。同時製造周期都比較長，因此一般簽訂訂單都會提前3-5年。此次訂購的292架飛機也將分年度、分批次引進。

以國航為例，公開資料顯示，購買的飛機計畫於2023年至2027年分批交付；控股子公司深圳航空購買飛機計畫於2024年至2026年分批交付。

三大航在公告中表示，買飛機的錢不需要一次性支付。因為是分年度，每年還分批次交付飛機，所以按照慣例，也是分期支付部分預付款，然後於每架飛機交付日再付清餘款。

三家航空公司將通過業務營運、商業銀行貸款或其他融資方式為本次購買飛機提供資金。交易金額採用分期支付方式，預計不會對公司的現金流狀況和業務運營產生重大影響。

國產C919 解不了近渴

這種近300架的世紀訂單畢竟罕見，因此產生了不少疑問和質疑。有民眾疑問「中國明明已經有C919了，為什麼還要買空客飛機？訂單給C919不好嗎？」

歐洲空客與中國簽訂了A320NEO飛機大訂單。(路透)

觀察者網報導，在商言商，C919短時間內難以滿足中國市場龐大的需求。由於疫情影響以及美國將商飛列入MEU清單，使得C919未能如期達成2021年獲得國內適航證的目標，現在依然在試飛取證階段。

接下來如果順利，C919預計可以在今年拿到中國民航局的適航許可，並在明年開始商業運行。

但是C919投入運行後相當一段時間內產能會較低，這一方面是因為初期必然會有不少問題需要調整而不能全力生產。C919在投入運行之後產能若要達到年產150架水平，可能得至2030年左右才能實現。

中國三大航司的機隊替換需求已經是迫在眉睫，C919雖好但遠水解不了近渴，該買的飛機還是得買。就算C919完成了產能爬坡，中國依然會存在相當規模的空客與波音機隊。

專家：中美關係差 讓民間企業擔苦果

中國三大航的超級訂單被認為是落實2019年訪歐時所簽署的購買協議，但在2017年11月當任美國總統川普訪中時，中美雙方就簽署了300架飛機（260架737系列，40架777和787系列）的購買協議，總價值也是370億美元。

但查閱波音公布的訂單與交付列表後發現，自2017年11月開始截止到2022年5月，中國共向波音訂購飛機8架。差不多數量和金額的購買協議，卻迎來不同的結果，這其中傳達出什麼「中國信號」？

深圳衛視特約評論員陳冰告訴直新聞，中國民航大手筆購買空客，之所以讓世界刮目相看，有三重含意：

一是中國正在新冠疫情後的經濟增長而準備，展示了中國航空市場的積極復甦勢頭和繁榮前景，這與歐美目前的經濟衰退擔憂正好相反。

二是中國企業在選擇合作夥伴時，在技術、安全和性價比上有更多考慮，購買空客比較划算而且安全。

三是大的商業訂單，在地緣政治上的確自帶流量，給世界一種指向。

美或反思 如何看中市場

在美國政府不斷制約中國，甚至動員西方盟國和亞太盟國來圍堵中國，阻礙中國發展，在這種背景下中國企業自然也是考慮政治因素的。「當你面對兩個旗鼓相當的供貨商時，一個對你友好，另一個老在說你壞話，你會怎樣下單是顯而易見的」。

陳冰指出，無論是波音公司，還是其他美國公司，都經受著中美關係惡化帶來的負擔和麻煩。無論是川普政府發起對華貿易戰，還是拜登 政府把人權和貿易掛鉤，用印太戰略從經濟和安全上遏制中國，都是有違市場經濟原則的，與全球經濟一體化相悖。

空客的這筆商業訂單，也許會敦促拜登政府反思，中美間是不是可以公平競爭，按照市場經濟原則競爭，而不要加入過多的政治因素、意識形態因素，不能總疑神疑鬼的。

陳冰提起德國大眾汽車的CEO迪斯，迪斯曾說跨國企業的運營是東西價值觀雙向交流的過程，西方企業應該把東方價值觀帶到西方，而不是一味地把西方價值觀推進到東方。

荷蘭首相呂特也對美國限制新疆產品的表態，他反對因美國對香港和新疆政策而重新考慮與中國的貿易關係，與中國發生貿易爭端將讓荷蘭付出高昂代價。

陳冰認為空客的大訂單，可能會形成衝擊波，在歐美政商界引發反思，究竟該怎樣正確看待中國，怎樣看待中國市場，怎樣與中國交往。