喬羽的歌 銘記一個時代最美好的感情

著名詞作家喬羽因病去世，享耆壽95歲。（中新社）

著名詞作家喬羽95歲辭世，他留下的歌曲陪著這一代中國人長大。有遊子唱著「我的祖國」解鄉愁；也有成年人唱著「讓我們蕩起雙槳」憶青春年華。那些簡潔又明朗的歌詞，銘記著那一個時代人民心底最美好的感情。

「一條大河波浪寬，風吹稻花香兩岸」、「讓我們蕩起雙槳，小船兒推開波浪」著名詞作家喬羽作詞的歌曲家喻戶曉，貫穿幾代中國人的成長記憶。6月20日凌晨，喬羽在北京去世，享耆壽95歲。

喬羽代表作有「我的祖國」、「難忘今宵」、「讓我們蕩起雙槳」、「愛我中華」、「大風車」、「人說山西好風光」、「夕陽紅」等。他曾擔任中國歌劇 舞劇院院長、中國音樂文學學會主席、中國社會音樂研究會名譽會長、中國文學藝術界聯合會第十屆榮譽委員，也曾擔任北京大學歌劇研究院名譽院長。

中國青年報報導，喬羽1927年11月16日出生於山東省濟寧市，原名喬慶寶。他3歲時，父親就教他認字，4歲的喬羽已經認識了3000多個漢字，能背誦唐詩宋詞。

1946年春天，正在濟寧中西中學讀書的他，經共產黨地下工作者的引薦，進入晉冀魯豫邊區的北方大學就讀。按照規定必須是秘密出行，需要換一個新名字。當時他看到外面正在下雨，決定叫「喬雨」。但他又覺得有點俗，於是想到「喬羽」，便有一種輕盈飄飛之感浸潤心頭。

進入北方大學就讀之後，喬羽開始在報刊發表詩歌和小說，還寫過秧歌劇。1948年華北聯合大學與北方大學合並為華北大學，喬羽被調入華北大學三部創作室，開始專業創作。

「蕩起雙槳」 妻給靈感

1954年拍攝的電影 「祖國的花朵」，是新中國第一部反映少年兒童幸福生活的故事片。

那年正在中國劇本創作室工作的27歲的喬羽，接到為電影創作主題歌歌詞的任務。當時嚴恭導演 的要求是：「花朵在春天裡開放，我們的祖國已邁出春天的步伐，要把一種美妙的開始寫出來」。

起初一連幾天，喬羽都毫無靈感。有一天，他和伴侶佟琦在北海公園租了條小船在湖上泛舟。忽然看到一船少先隊員划來，他們划槳的神態，以及小船推浪而行的畫面，瞬間激發了喬羽的靈感。

喬羽立刻拉著佟琦上岸，在草地上掏出小本子開始寫詞。「讓我們蕩起雙槳」成為喬羽為新中國而歌的第一首作品。事後喬羽感嘆，自己長達半個多世紀的歌詞創作生涯也在祖國這個美好的春天開始了。

「讓我們蕩起雙槳」的傳唱度很高，有人問他，為什麼這首歌能傳唱多年不衰，他說：「那個時代是咱們中國人心情最為舒暢的時代。我用最好的心情，寫下了最真實的生活。」

「我的祖國」 聯想長江

錢江晚報報導，喬羽另一首代表作「我的祖國」剛誕生時，它的名字叫做「一條大河」，是喬羽為電影「上甘嶺」插曲所創作的歌詞。

1956年夏天，喬羽到江西采風，他接到導演沙蒙從長春發來的數封急電，希望他為電影「上甘嶺」創作歌詞。 喬羽和郭蘭英（右）同台演唱「我的祖國」。(中新社)

從南昌開往長春的火車上，喬羽一路凝眉沉思，志願軍戰鬥的場景於腦海中閃現，但歌詞的靈感卻無從尋覓。當時他「憋」在招待所中，導演沙蒙每天拜訪，不提催稿，總是坐坐就走，讓他壓力很大。最後，喬羽決定跳開志願軍戰鬥場面的桎梏，寫一首激發愛國熱情的歌曲。

他想到在江西采風時所目睹的長江，於是將滾滾波浪、稻香白帆寫進歌詞內。數日後，沙蒙拿到歌詞當即拍板採用。沙蒙詢問為何開篇不用「萬里長江」，而用「一條大河」時，喬羽回答，一條大河可以想像成任何一條河，每一個人家門口的河，都和他的命運有關，想起這條河，就能想起很多事情。

後來，在喬羽的老搭檔作曲家劉熾建議下，將歌改名為「我的祖國」。這首歌由郭蘭英演唱，在中央人民廣播電台播放下，歌曲風靡中國。

「難忘今宵」 春晚必唱

每年春晚一定要唱的「難忘今宵」則是一首急就章的歌曲。喬羽回憶道，1984年時，央視春晚總導演黃一鶴發覺缺少一首與整台晚會相映襯的歌曲，於是他深夜匆匆趕來找喬羽，開口便直接要歌詞。歌曲沒有命題，只有一個要求：「快」。

當時喬羽正在為音樂舞蹈史詩「中國革命之歌」排練，忙完自己的工作後已是凌晨3點。他讓黃一鶴先回去，答應他早上5點一定交稿。

喬羽聯想到大年三十家家團圓的畫面，寫下了「難忘今宵，難忘今宵，不論天涯與海角，神州大地同懷抱，共祝願祖國好，祖國好」。天一亮便交給取歌詞的工作人員。

黃一鶴曾形容，歌詞的意境很美，歌聲響起的瞬間便抓住了大家的內心。當時春晚結束後，觀眾盛讚「難忘今宵」寫得好、唱得好。這首歌成為每屆春晚結束的固定曲目，一唱便唱了近40年。 喬羽為電影「祖國的花朵」創作主題曲。(取材自百度百科)

他的詞句 親切流暢

現在很多年輕人，或許沒有如長輩一般那麽熟知「喬爺爺」的名字，但一定聽過他寫的歌。

極目新聞提到，2021年中共建黨100周年之際，很多年輕人搞快閃活動時，最喜歡唱「一條大河波浪寬，風吹稻花香兩岸」；每年春晚快要結束時，等到「難忘今宵」唱出來才昭示著新一年的到來；甚至連00後在網上拿來玩梗的「是他是他是他就是他，我們的朋友小哪咤」，也出自喬羽之手。

喬羽的歌詞到底有什麼魅力？仔細聽聽，喬羽的歌詞並沒有什麽華麗的辭藻，沒有什麽堆砌的炫技，他常常用的都是最簡單，最易懂的詞句，最常見，最親切的意象。能用「一條大河」，就不用「萬里長江」。

喬羽曾說過，「我不喜歡塗脂抹粉，喜歡直來直去的大白話」。

在喬羽的眼中，寫歌詞並不是高貴神聖的創作。他一向不把歌詞看作是「錦衣美食，高堂華屋」。歌詞應當是尋常人家一日不可或缺的家常飯、粗布衣，或者是雖不寬敞卻也溫馨的小小院落。

有聲有色 一唱三嘆

在喬羽看來，每一首歌詞不足百字，必須創作一個完整的世界，這個世界應該有聲有色，一唱三嘆。然而，如果歌詞寫得很有意思，唱出來大家聽不懂，也是不行的，必須明朗簡潔；歌詞直白到像大白話，也不行。

喬羽曾經說過，「歌詞界都知道我有句話：歌詞最容易寫，因為它短，歌詞最不容易寫好，也是因為它短」。

而喬羽的靈感，來自於他對這片土地和土地上的人民深厚的情感。他曾說，不論在什麼時候，「我都要去表達這個時代人民大眾心底最美好的感情」。

新京報報導，曾與其有過多次合作的導演、詞作家甲丁，對喬羽的逝世極為痛心。在甲丁看來，喬羽無疑是一代詞人中泰斗級的人物，他從不把創作當成簡單的創作，而是將創作當成自我的一種心情表述，是記錄心情的一種方式，他有很深的文學功底，但遣詞造句是清新流暢的。

女高音歌唱家李丹陽在社交平台分享自己曾演唱的「我的祖國」向喬羽致敬。歌唱家郁鈞劍說，喬羽人緣極好，業界喜歡將他稱為「喬老爺」。「喬老爺的詞是當作詩來寫的，他的每一首歌詞都是一首詩，一首雖然稍縱即逝，卻能讓人過耳不忘的充滿了詩意的好詩」。