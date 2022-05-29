「懷舊」元素 成中國文娛產業財富密碼

王心凌在第3季「乘風破浪的姐姐」初舞台重披制服戰袍，唱跳經典歌曲「愛你」。（取材自微博）

新冠疫情 衝擊經濟，也影響著中國文娛產業。投資漸趨保守，反使「懷舊」元素成為2022的財富密碼。過氣與否不是關鍵，重要的是能否成功賣出「疫情前的美好回憶」，滿足眾多疏離又空虛的心靈。

★疫情衝擊 文娛產業危急

從不斷重播的「甄嬛傳」，到劉畊宏「本草綱目」的暴紅、周杰倫 2013年「摩天倫」演唱會重映，再到近日甜心教主王心凌 在「乘風破浪的姐姐3」中一首經典歌曲「愛你」的霸榜，這些過去的戲劇、歌曲、藝人，正攪動著在疫情衝擊下看似安靜卻可能有些危急的文娛產業，一場聲勢浩大的「懷舊潮」正在全方位來襲。

復古浪潮雖依慣例周期性地襲來，但像今年如此大面積的懷舊風，卻不多見。鹽財經報導，不少證據在支撐著這樣的觀點。比如TMEA騰訊音樂娛樂盛典揭曉「華語十大熱歌榜單」，讓許多人熱議著「為什麼還是老歌好聽？」QQ音樂的時事歌手熱度榜單上，前五名是周杰倫、王心凌、陳奕迅、薛之謙和林俊傑。

聽眾們的用腳投票，讓「老歌比新歌好」成為了眼下的事實。即使不少人覺得這種潮流背後，不乏商業營銷的鑿痕。但若這是資本運作，為何選擇推過氣明星呢？報導引述凡人廣告創意總監管坤表示，資本擅長造勢，也更喜歡借勢。當社會景氣下滑，懷舊思潮就會興起。一個經典的文化符號，往往能勾起人們的美好記憶，黃金年代的港台藝人就很有代表性。

劉畊宏(左)和周杰倫健身。（取材自微博）

★防守戰略 舊藝人勝新人

此外，劉畊宏有豐富的健身知識豐富並出過書，由於和周杰倫的關係好，還能「免費」使用他的歌做為BGM；王心凌多年過去身材仍未走樣，唱跳功力在線，在一群「姐姐」裡，她的歌觀眾熟悉度最高。「很多人可能只跳過一次劉畊宏，看過一集浪姐，不過沒關係，成功的營銷活動最後都會轉化為社交活動。」管坤說。

「懷舊風」盛行的大環境，也與當前的經濟形勢有關。報導指出，受新冠疫情和國際地緣政治緊張衝擊全球經濟等因素影響，當大範圍出現投資信心不足時，文化產業也必然受到影響。與其推成出新，更保守的防守戰略才是明智的做法。文娛公司僅有的資源，會更傾向用於已有藝人身上，而非新藝人。

比如最近芒果超媒推出由6位15年前參加選秀出道，自稱「糊咖」的30+男藝人參加的「歡迎來到蘑菇屋」，號稱史上最窮節目。這些2007年快男再就業的背後，是綜藝方面的投資減少。

文娛公司在投資上的萎縮，也會反映在作品上。影視公司減少甚至不再拍新電影和新電視劇，音樂公司不再製作新專輯和單曲。所以，一些電影院開始放老電影，某些歌手遲遲不出新專輯，綜藝平台不再推出綜藝。僅有的新作品在投資減少影響下，質量變得難以保障。但在經濟震盪時期，往往也正是文化產業得以發展與繁榮的機遇期。

芒果超媒推出由6位15年前參加選秀出道的30+男藝人的「歡迎來到蘑菇屋」。（取材自微博）

★封控孤獨 最易激發懷舊

36氪引述骨朵網絡影視報導指出，英國和合心理創始人張蕊博士認為，近期興起的考古懷舊潮是一場全球性行為，背後與當下疫情以及國內居家的大環境密不可分。

張蕊表示，一般來說，負面情緒可以激發懷舊行為，包括當下的恐懼、不滿足感，焦慮和不確定性，其中孤獨感最容易激發懷舊行為。數據顯示，疫情以來各大心理治療機構接到的求診案例顯著增多，每個年齡階段的人都受到了影響，但表現在個體差異，比如經濟水平、所處地區、年齡，身體基礎健康狀況不盡相同。

「總體來說，封控會給大家帶來孤獨以及無助感，這種負面感覺會觸發大家一些應激反應，也就是戰鬥逃跑僵住模式。而觀看疫情前的電視劇，就會給大家帶來一種撫慰或是一種對現實的逃避。」張蕊分析指出，在產生焦慮情緒以及對當下、未來生活喪失掌控感之際，看沒有太多懸念的老劇，能使這種掌控感得到加強，從而起到舒緩撫慰的作用。

「懷舊背後觸動的多種行為可以幫大家同過去的一些美好回憶產生連接、從而進一步和自己連接。目前對於受疫情影響產生孤獨感和無助感的大家來說，懷舊是最好的解藥。如果說孤獨感會使我們感到鬱悶、不高興， 那麼懷舊能讓我們減低負面情緒。」張蕊表示。

當年周董「地表最強」演唱會，舞台華麗多變。（圖：杰威爾提供）

●中國大陸娛樂圈 為何飄起濃濃台灣味

本報系聯合報報導，周杰倫(周董)九年前舊作、王心凌再翻紅，中國大陸為何飄起濃濃台灣味？近日在QQ音樂、微信視頻號、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌等平台上，播出周杰倫在2013年「摩天倫」及2017年「地表最強」兩場演唱會，令人意想不到的是，總收看人數竟達到1億人次，創下新冠疫情來線上演唱會觀看人數最多紀錄。

當天及前一天，微信朋友圏幾乎被周董演唱會預約和直播刷屏，晚上8點開始，上海許多陽台都可以聽到周董唱雙截棍、龍拳和龍捲風、稻香的歌聲。尤其在多個城市封控的情況下，讓80年代和90年代歌迷們有個情緒的出口和滿滿的「情懷」（懷舊）宣洩。

同一時間，5月20日晚上芒果台最新一季的中國綜藝「乘風破浪的姐姐」第三季，邀請到中、港、台、韓等30+到50+的女藝人進行實境舞台表演及淘汰和晉級賽。

原本不被看好的39歲甜心教主王心凌，在首集播出後的「網路傳播熱度指數排行」意外占據第一，高達46.34，遠超過第二名的前韓團少女時代Jessica（鄭秀妍）16.33及排行第三的中國女星張天愛13.13，而且跟第二名相差三倍之多。隔天開始全網都是王心凌在「浪姐3」演出和許多80後男粉瘋狂追星的視頻。

追逐周董和王心凌的粉絲們許多是80、90後。叛逆、賀爾蒙瀰漫、初戀、失戀、升學壓力，滿滿青春的回憶在一夕之間，讓這些已為人妻、為人夫、為人母、為人父，被家庭、工作折磨不堪的中年男女們都回來了。周杰倫和王心凌的歌也在各大音樂排行榜上升到前十名，王心凌的「愛你」重新走紅，占據了眾歌唱排行榜的第一名。

中國許多成長於流量明星和網路速成歌曲的95後和00後，百思不解的在問王心凌是誰？周杰倫不是過氣了嗎？這群平常沉默的中年男女大聲的喊出來，「我們沒死，只是老了！」他們重回到95後占據已久的網路，透過各種方式，把他們年輕的偶像拱到頂流。

★流量明星 過度包裝

中國這幾年因各個短視頻平台興起，應運而生許多的洗腦歌曲。這些歌曲按著流行樂的公式或是抄襲而生，配搭一些簡單的舞步和動作，大量、快速在短視頻平台造成大流行。而所謂的「流量明星」，更是被刻意和過度包裝和操作出來的。同時也產許多光怪陸離的現象。

當然雖並非所有的流量明星都是沒料的，但太多出現文化層太低或是說出、做出的一些語言和行為常令人傻眼。這也是這群80後、90後所無法理解和接受的現象。因此當看到周董、甜心教主重出江湖，彷彿是救世主出現般，他們以特有的方式來支持者自己的青春和回憶。甚至誇張到有新聞報導這些社會中堅分子還把王心凌參加節目的芒果超媒的股票給買上去。

中國娛樂市場有太多的商業操作，據中國媒體報導，本來「浪姐3」是壓寶前少女時代的「Jessica」會火，但沒想到王心凌「愛你」跳出了頂流。而隨之其後的，仍然是周董一、二十年前的歌曲。對這些80後來說，他們的「情懷」得以被滿足或發洩。

而台灣，雖然失去了許多華人娛樂市場的主導權，但前人打下的地基太深，布局太廣。套一局中國網友的話「許多的台灣之光沒並有死，雖然老了，但依然挺立在華人世界，而且可能會一直堅挺下去」。而搞不好，真像王心凌在節目中說的，她會因此跳到80歲，成為甜心奶奶。