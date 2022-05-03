一千萬高校畢業生高壓求職 聽入職街道辦的碩博士怎麼說

千萬大學應屆畢業生帶來的就業難效應正在顯現。（取材自封面新聞）

千萬級應屆大學生帶來的工作難尋現象，似乎也正解決著部分中國年輕人的就業 難題。

近日，北大博士擬錄用為城市管理執法崗的消息受到廣泛關注。不過，看在部分公考培訓機構行業人號眼裡，這早已不是新鮮事。高等教育普及，加上畢業生人數創新高引發的就業難等問題，大學畢業生走向基層已是必然的趨勢。這也使得藍領與白領之間的分隔線正逐漸變得模糊。

中國大學畢業生和考研人數都逐年增加。此為示意圖。（取自新京報）

1千萬畢業生 就業嚴峻

今（2022）屆全國普通高校畢業生達1076萬，當前受國內疫情多點散發、經濟下行壓力增大等因素影響，高校畢業生就業形勢複雜嚴峻。

根據智聯招聘發布的「2022大學生就業力調研報告」，當前國內疫情反覆，經濟發展和就業市場承壓，感受到今年求職競爭非常激烈的應屆生比例為61%，比去年高6個百分點。這屆畢業生很務實，55%的畢業生因經濟環境等外部因素影響降低了就業期待。

另據教育部 公布數據，2022年全國研究生招生考試有457萬人報名，比去年增加80萬，比5年前增加256萬。顯示「考研熱」可能正在興起。而「考研熱」是否會逐漸滲透到「考博熱」也引發關注。這也使得被認為「低就」的博士生出路就格外引人注目。

城管也是近年一些大學生選擇的行業。圖為90後的上海市城管正向市民發放普法宣傳資料。（取材自解放日報）

北大博士生 進城管隊伍

紅星新聞報導，此次擬錄用為城市管理執法崗的北大博士本科就讀於山東大學物理學院，而後到北京 大學直博深造，方向為粒子物理與原子核物理，且曾在2016-2017學年度獲得「北京大學博士研究生校長獎學金」。

對此，北京大學物理學院院辦表示，該生是根據自己的實際情況決定做基層工作。「去報考街道崗位是跟我們充分溝通過的，我們也很了解她的情況。」

事實上，名校畢業生進入城管隊伍早有先例。2013年，上百名復旦大學、上海交通大學和海外名校的碩士、博士競爭上海青浦區城管大隊60名城管隊員崗位。去年，北京市朝陽區公務員崗位「城管隊員1」對應的擬錄取人員顯示為中科院大學的一名博士研究生。

不少企業祭出高薪尋覓高學歷人才，並打造實現夢想的崗位。（中新社）

「工資還可以，有補貼」

與備受關注的北大博士同在一張擬錄取名單上的蘇佳是今年的高校畢業生，即將入職某街道，成為一名城管隊員。蘇佳說，她在秋招時投了很多簡歷，沒什麽回音，在互聯網企業的面試止步於「二面」。「現在這個工作（城管）其實挺好的，工資也還可以，有補貼。」

正在北京市石景山區某街道工作的汪之岸畢業於北京師範大學，是一名碩士，她表示，她所在街道的城管中也有博士。去年入職北京市東城區某街道的石東岳同樣畢業於北京師範大學，也是一名碩士，他所在的街道同期入職8個人，3個985，7個碩士。

石東岳曾在國考中報考某中央部委輿情中心的崗位，「那個崗位未來的發展路子很寬，跟我專業相關，而且他們的業務跟我研究的東西高度重合。」但通過筆試後，還沒面試，他就被街道「搶」走了。這其中也有著對自己是否能通過國考的不確定感和不安全感。

汪之岸也有類似的擔憂。她是學妹學弟口中才華橫溢的學姐，卻選擇到石景山區某街道開始為期兩年的基層工作。「很多人都很驚訝我選擇了這份工作，事實上，在拿到錄取結果之前，我對就業有一些焦慮，我需要一個確定性，實實在在地落地。」汪之岸說，在就業季的第一場筆試、第一場面試結束後，她很快接受了崗位調劑，確定了這份工作。

汪之岸所在街道轄區裡曬太陽的老人們。（取材自紅星新聞）

來到街道 追大爺大媽跑

汪之岸從春節後的工作日開始到現在，一天都沒有休息過，「每天都會有或大或小的事情，沒有完全沒事情的一天，我就住在轄區裡，人就被『綁』在街道轄區裡了。」但樂在工作，就是她口中「暖烘烘的生活」。

同一天，石東岳在晚上六點前準時下了班，他說，這是個難得的清閒日子。但就在當晚，北京市召開疫情防控新聞發布會，通報北京市新增4例本土確診病例、9例核酸初篩陽性人員。為排查轄區內居民的接觸信息，石東岳通宵工作到了第二天的淩晨4點。

「有些大爺大媽文化程度不高，有時候性子會有點急，說話不好聽。」石東岳說，在履行自己職責的時候受到這種待遇，內心會很委屈。對汪之岸來說，在落實細節的時候，衝突和現實困難總是會有很多，「化干戈為玉帛」是工作的重要技能。

但對於石東岳來說，沒能在崗位上學以致用，一直是他的遺憾。在北大博士擬錄用為城管崗後，也有媒體和網民質疑高學歷畢業生未能「學以致用」。

中央黨校教授竹立家表示，工作和所學專業不對口十分常見，以自己為例，學的是哲學，而後又轉向了管理學、經濟學。在他看來，學校教學生的是讀書的方法，真正的教育是從畢業後開始的。在工作後繼續學習實用知識，做到終生學習，得到終生教育。（應受訪者要求，部分受訪者為化名）