才剛打完戰「疫 」吉林打響春耕保衛戰

吉林市的春新生態家庭農場農民駕駛農機耕地。（新華社）

確保糧食供給是中國的大事，目前正值備耕時節，官方開放綠色通道催促農民返鄉耕作並加強農資運輸。才結束社會面清零「戰疫」的吉林，緊接著投入「春耕保衛戰」。

4月16日，在結束7天集中隔離後，吉林延邊州汪清縣的安玉河終於回到了綏芬村的家裡。之後，還需要進行7天的居家監測。作為幹農活的老把式，安玉河早已按捺不住——他在家檢修農具、挑選豆種。他深知，如果誤了春耕，將會影響一年的收成。

延邊州琿春市3月1日首次出現新冠病毒陽性病例，隨後，吉林、長春相繼暴發疫情 ，吉林省迅速採取措施，禁止人員跨省、跨市州流動，不少農民也因此被困在了城市裡。安玉河便是其中之一，他和妻子到長春探望女兒，便被滯留在城裡。

網民反映 回不了鄉

中國的糧食版圖上，吉林占有舉足輕重的地位，是名副其實的大糧倉。其糧食人均商品量、人均調出量均為全國第一，年調出量全國前三，總產量全國第五。2021年，吉林糧食總產量達807.84億斤。

往年這個時候，正是吉林備耕春耕繁忙之際。如何讓滯留在城裡數以萬計的農民盡快返鄉，趕上春耕備耕的關鍵時期，不僅關乎農民的口糧，也攸關全省乃至全國的糧食安全問題。

4月14日，吉林宣布實現社會面清零的目標，但早在10天前，吉林官方就坐不住了，要求「應放盡放、應返盡返」展開農民返鄉轉送工作。

安玉河在8日收到返鄉通行證，次日，他坐上返回汪清縣的車輛。截至4月19日，吉林累計返鄉農民超過24.6萬人。但在社交平台上，仍有網民反映返鄉春耕不暢的問題。

「從農時安排和農事活動看，吉林疫情主要影響的是備春耕。」農業農村部種植業管理司司長潘文博表示，前期因疫情管控，吉林一些地方車輛限行、封村斷路、農資運銷下擺，還有農民下田整地、農機上路作業不同程度受阻，特別是還有一些農民滯留在城市無法返鄉，備春耕進度確實比常年慢。

長春開闢農民返鄉公交專線，有序啟動轉運農民工作。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）

一般來說，3月、4月是備耕階段。水稻在清明前後，即4月4、5日左右開始大面積育秧，5月中旬大面積栽插；玉米在4月中下旬陸續播種，五一前後進入播種高峰，而大豆比玉米播種要晚一點。

按照往年經驗，他們在3月下旬就開始準備春耕，到了今年，受疫情管控影響，人員和車輛流動都受到限制，一直到進入4月才有所緩和。這也意味著今年的備耕時間縮短了。

有農民反映，目前秸稈離田的工作比較緊迫。去年下半年雨水較多，來不及收秋便上凍，冬天下了大雪，回春後農地較潮，處理起來比較麻煩。

為此，吉林省農業農村廳發布有關通知，要求摸清秸稈現狀，集中力量加快處理進度，同時，要「還田為主、離田為輔」，因地制宜定秸稈處理措施辦法。

代耕代種 不讓田荒

吉林省氣象台預計，吉林西部大部在4月23日前後，東部大部在4月30日前後，進入玉米適宜播種期。當地農業專家表示，人手到位後，農民就在加急搶時間，從目前情況來看，玉米春播基本不會受到影響。

值得關注的是，也有部分農民因為疫情確實無法返鄉，當地組織一些龍頭企業、合作社等與農戶對接，開展「代耕代種」等服務。

春節期間，樺甸市金沙鎮的孫宇到上海看望女兒，如今，吉林疫情有所好轉，但大上海疫情仍處於高位，他還封在女兒家裡，回家的日子遙遙無期。

孫宇家裡有90畝地，主要種植玉米。眼下，村里的玉米秸稈即將處理完畢，他只能乾著急。村委會打來電話，建議他把農田租給其他合作社，孫宇有些不甘心，但這是唯一的選擇了，「租出去一畝地只有三、五百塊錢，沒自個兒耕種賺得多，但現在回不去，不能讓田荒了。」

另一高產農作物水稻，正值育苗的階段。播種之前，需要對水稻種子進行種子清選、曬種、消毒、浸種和催芽等工作，同時，還要提前扣棚，備土做床，確保按期育苗。

吉林省農業科學院水稻專家嚴永峰指出，吉林省的水稻育秧播種時間一般在4月15日左右，這個時間可以往後延續10天。播種之後，苗齡大概在30天，「也就是秧苗需要在大棚裡待夠30天，到5月15至20日期間插秧」。

育苗推遲 恐誤收成

他表示，播種之前的消毒、浸種等工作大概需要十天，也就是說，農戶需要在4月5日開始做準備。這個時間點，正是吉林省開始開展返鄉農民集中轉送，同時解除對符合條件的鄉村靜態管控、允許農民有序流動的時間。

大安市的水稻種植大戶李民因為種子沒有及時到手，不得不推遲了育苗時間。按照往年時間，他們在3月末4月初就開始育苗，今年受疫情影響，他預訂的水稻種子到4月7日才送上門，「往年我們都先試試種子的發芽率有多少，然後才進行下一步，今年就來不及試了」。

李民說，以往他家在5月10日插秧，按照今年的情況，這個時間可能會推遲到5月18日。他擔心，這會影響秋收，「生長期不夠的話，如果秋天來霜早，產量可能會受影響」。

針對疫情期間的備春耕工作，吉林省設立了多個服務熱線，同時，各個高校也成立了農業科技專家服務團隊，線上開展技術培訓，支援春耕備耕生產。嚴永峰說，農民耕地的積極性一如往常，在他直播結束後，還有人打來電話諮詢技術問題。

吉林打通農資農機流通渠道，保障備春耕工作。圖為農民在卸下肥料。（新華社）

「現在大部分的水稻田育苗工作都已經結束了。4月初疫情逐步穩定，政府開始讓農民返鄉種地，也出台了相應的政策，這個時間其實蠻趕趟的。」嚴永峰說，目前來看，個別地方的播種也會有影響，比如一些高寒山區種植的特殊品種，但從全省來看，整體的播種工作基本沒有受到影響。

接下來，春耕生產即將進入高峰——玉米進入播種期，到了5月，水田也將開始整地，隨後進行水稻插秧。在嚴永峰看來，接下來的重點便是農資保障和人員流通問題，「像化肥、柴油這些是必需品，必須及時到手。另外，5月進入水稻插秧高峰期後，需要更多人力，如果到時候疫情能放開，這是最好不過的」。

4月3日，吉林下發「關於做好備春耕農資保供工作的緊急通知」，進一步暢通備春耕農資運輸綠色通道，保障備春耕物資下擺入戶。多個低風險地區的農民說，「需要什麼肥，給經銷商打電話就行，他們會送貨上門。農民去鎮上買柴油啥的辦急事，也能正常出門」。

跨區運輸 仍有難度

但跨地區的農資運輸仍存在難度。多個農資從業人員表示，吉林省的物流還未徹底放開，一些地區實施高速封閉管控，同時，涉及到中高風險地區的疫情管控問題，司機往往不願到吉林送貨，這導致貨運十分緊張。企業即便提高運費，也存在訂單難以及時送達的問題。

交通運輸部公路局局長吳春耕日前提到，對持48小時內核酸檢測 陰性證明、健康碼 為綠碼、體溫檢測正常的貨車司機，各地要直接放行，不允許層層加碼。

此前吉林全省備春耕工作部署電視電話會議強調了保春耕物資的重要性，明確要暢通農資綠色通道，暢通集散地、農資店、進村入戶通道，確保農資流通。

吉林省農業科學院農業資源與環境研究所二級研究員任軍日前提到，當時，吉林春耕最大的挑戰之一是農資到位率低，因為疫情，農資生產運輸等相關環節的人員沒到位，現農民拿到手裡的農資還是有限，這將導致備耕進度受到一定影響。

除了疫情問題，另一大問題是化肥、柴油、農藥等農資價格的明顯上漲。農民和農資經銷商表示，化肥價格今年漲幅厲害，每袋化肥的價格上漲了三分之一左右。

布瑞克·農產品集購網研究總監林國發表示，目前農資價格高位，但政府在前期已經做了預案，並及時發放了今年種糧化肥補貼，沖抵了化肥漲價對糧食生產的影響。