看千歲蘭、巨魔芋、海椰子珍稀植物 一探北京國家植物園

巨魔芋。(取材自新京報)

中國首批國家公園2021年成立後，位於北京 的「國家植物園 」2022年也正式揭牌。600公頃園區收集3萬種植物，從身邊常見的鄉土植物到珍稀瀕危的保護植物，植物園裡的「寶貝」擔起永續環境、生物多樣性的重責。

中國國家植物園18日在北京正式揭牌，標誌著國家植物園建設翻開了新的篇章。

國家植物園是在中國科學院植物研究所（南園）和北京市植物園（北園）現有條件的基礎上，經過擴容增效有機整合而成，總規劃面積近600公頃。

中國是全球植物多樣性最豐富的國家之一，有高等植物約3.7萬種，還有東喜馬拉雅、中國西南山地、印緬地區和中亞山地等四個全球生物多樣性熱點地區分布在境內。

國家植物園全貌，總規劃面積近600公頃。（取材自新京報／國家植物園供圖）

收集3萬以的植物 500萬標本

新京報報導，國家植物園重點收集三北地區鄉土植物、北溫帶代表性植物、全球不同地理分區的代表植物及珍稀瀕危植物3萬種以上，收藏五大洲代表性植物標本500萬份，陸續完成植物科學研究中心、遷地保護研究中心、種質資源保藏中心、標本館二期、五洲溫室群等項目，建成20個特色專類園、7個系統進化植物展示區和1個原生植物保育區。

國家林草局表示，此次在北京設立國家植物園是中國國家植物園體系的重要組成部分，國家林草局將會同住房和城鄉建設部、中國科學院等有關部門，本著統籌謀劃、科學布局、保護優先、分步實施的總思路，「成熟一個、設立一個」，穩步推進國家植物園體系建設，逐步實現中國85%以上野生本土植物、全部重點保護野生植物種類得到遷地保護的目標，同以國家公園為主體的就地保護體系形成有機銜接、相互補充，有效實現中國植物多樣性保護全覆蓋和可持續利用。

國家植物園現有遷地保護植物1.5萬種（含種下單元），數量全國領先。北京市植物園共收集中國重點野生保護植物170餘種，包括望天樹、杜鵑紅山茶、德保蘇鐵、珙桐、水杉等近40種一級保護植物。

國家植物園南園（中科院植物所）高級工程師葉建飛介紹，國家植物園以開展植物遷地保護、植物科學研究為主，兼具科學傳播、園林園藝展示等四大功能的綜合性機構，是國家植物多樣性保護基地，是一個國家經濟、科技、文化、生態、社會可持續發展水平的重要標誌。

國家植物園18日在北京正式揭牌，中國生物多樣性保護事業再次邁出新步伐。（新華社）

植物遷地保護 阻滅絕風險

什麼是植物遷地保護？葉建飛介紹，1985年，第一次「植物園和世界自然保護戰略」國際會議在西班牙召開，把植物園與生物多樣性保護緊密聯繫起來，使得遷地保護成為植物園越來越重要的使命，植物園也被稱為保護珍稀瀕危植物的「諾亞方舟」。因此，國家植物園的一個主要任務是植物的遷地保護。

遷地保護不是簡單地把植物挖過來栽在植物園裡，而是指以人工途徑，將生存受威脅物種、區域特有物種或具重要經濟價值的物種從原產地遷往其他地域的專業機構（如植物園、樹木園等）予以保護，也包括建立種質資源庫保存植物種子、組織、器官等。

建立國家植物園，則是把對國家有代表性的、對工農業生產和人民健康有重要意義的物種，通過遷地的形式保護起來。國家林草局野生動植物保護司副司長周志華表示，實現植物在多地遷地保護，有利於降低因區域自然災害、極端天氣和突發狀況等造成的植物物種的滅絕風險，提高植物多樣性保護的穩定性和可靠性，為國家保存重要的戰略資源。

國家植物園北園的桃花林。（取材自國家植物園）

訪南北園溫室 打卡逛紀念館

揭牌成立後，國家植物園即在網上發布了第一手「遊園攻略」，讓遊客身處偌大園區裡，知道該去哪裡打卡拍照。

植物園是由北京市植物園與中國科學院植物研究所整合而成，曹雪芹紀念館、臥佛寺、一二·九紀念亭、科普館等景點都位於北京植物園所在的北園。北園也擁有牡丹、鬱丁香、桃花及丁香等大面積的花田植栽，依照不同時節綻放。

北方地區最大面積的水杉林也位於北園櫻桃溝。

南北園裡各有一座大型溫室。北園的展覽溫室建築面積9800平米，展覽面積6500平米，占地5.5公頃。展覽溫室劃分為四個主要展區：熱帶雨林區、沙漠植物區、四季花園和專類植物展室，展示植物3100種6萬餘株。展覽溫室同時擁有世界三大溫室旗艦種巨魔芋、千歲蘭和海椰子。

巨魔芋比人高 海椰子像屁股

巨魔芋、海椰子、千歲蘭是世界溫室公認的三大旗艦物種，也是國家植物園裡的鎮園之寶。

新京報指出，它們有很多相同之處：奇特的形態特徵、生物學特性極為特殊、在地理分布上都很狹窄、原生境已被嚴重破壞；都是世界級的瀕危物種，人工栽培困難。國家植物園是目前中國唯一將三大物種集齊的單位。

千歲蘭。(取材自新京報)

千歲蘭：雌雄同株的裸子植物，它的老家在降水量極少的納米比亞和安哥拉沙漠。它能將根扎入地下數米吸收水源，因此能在沙漠活到2000多歲。

千歲蘭終生只長兩片葉子，但葉片上的許多氣孔可以從空氣中吸收水分。它有個暱稱「沙漠章魚」，因為它的葉子會被強風撕成小條，舞動時像極了章魚。

巨魔芋：來自印度 熱帶雨林的巨魔芋，也稱泰坦魔芋。巨魔芋有世界最大的不分枝花序，被稱為「花序之王」，高可達3-4米，直徑1.5米左右。

巨魔芋很少開花，140多年來，巨魔芋在全世界的開花記錄僅100多次，開花時花序溫度可達40℃，是自然界唯一產生熱對流的植物；巨魔芋花朵大又豔麗，開花時會釋放含一百多種化學物質的氣體，聞起來有點像腐肉，味道一言難盡。

海椰子。(取材自新京報)

海椰子：海椰子是塞席爾國寶，有的海椰樹可高達20至30米，最大的葉子能有27平方米。它擁有世界最大的種子，30厘米長，25公斤重，因為長得像人類臀部，所以也叫「臀型椰子」。

它的種子播種後2-3年才發芽，每年只抽一片新葉，15歲時長出樹幹，25歲時才能開花結果。海椰子渾身是寶，果汁可食用、可釀酒，果肉有藥用價值，殼可雕刻成裝飾品。

菩提樹、麵包樹 外交國禮植物

相較於北園，原身為植物研究所的南園則多了些沉靜的研究氣息。

南園的展覽溫室是北京市最古老的植物展覽溫室，現包含四季花廳、棕櫚室、陰生植物室、裸子植物室、食蟲植物室、果樹室、多肉植物室、水生植物室及菩提室共9個展室，收集展示熱帶和亞熱帶植物2000餘種。

展覽溫室不僅展出菩提樹等與新中國外交相關的國禮植物，還有紅皮猴麵包樹、何其美鹿角蕨等科研人員從國外引種收集的珍稀植物；水生植物室一年四季可觀賞到睡蓮屬植物以及葉片巨大的王蓮屬植物。