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墓碑設計師 冰冷石頭上鐫刻出思念的溫度

中國新聞組／整理
墓碑設計師李飛鴻在繪製圖紙。（取材自新京報）
墓碑設計師李飛鴻在繪製圖紙。（取材自新京報）

有人說，只要你不遺忘，逝者就永遠存在。透過傾聽，他們在冰冷的石頭上刻出溫度；在哀悽的喪禮上唱出思念。

清明時節，安徽合肥的大蜀山文化陵園迎來每年最大的人流量，處處可見手捧鮮花前來祭掃的人。

★沒有專業課 跟著師傅學

朱磊在陵園門口查驗防疫通行碼，李飛鴻和胡文佳在園區內銷售鮮花，這是他們在清明節的臨時工作。三人共同的身分是墓碑設計師。為逝者立碑，在一塊小小的石頭上濃縮一個人的一生，撫慰著逝者家屬破碎的心。

新京報報導，2017年夏天，25歲的朱磊接到陵園的面試電話，專業是建築設計的他懷抱著好奇來到陵園工作。

墓碑設計是殯葬與藝術的結合，沒有專門的專業和課程，一切都需要跟著師傅學。

李飛鴻和朱磊一樣，在過去的工作中，習慣了大線條的房屋設計。但新手墓碑設計師首先需要明白的就是：設計空間有限。石碑的尺寸有明確要求，這意味著濃縮和控制到毫米級別的精雕細琢。其次，手繪圖紙傳遞著皮膚溫度，取代了CAD、3D等電腦製圖。一支2B鉛筆，一本線圈素描本，成為和逝者家屬溝通最樸素的方式。

不同顏色和產地的花崗岩石材，線刻、影雕、浮雕、噴砂等工藝，李飛鴻逐個突破。師傅胡文佳告訴她，生活中隨處可見設計素材「要明白寓意才能融合」，比如柳葉，寓意「留」，代表思念。

當地的民俗細節，更是內行人才能懂。比如碑上雕刻的花朵數量只能是單數，碑形整體大多左高右低，高壽的人可以用紅色系的花崗岩等等。朱磊慢慢領悟到，這是一個需要「踏實沉下去」的行業。

大蜀山文化陵園的藝術墓。設計好的立式碑，還沒刻名字。（取材自新京報）
大蜀山文化陵園的藝術墓。設計好的立式碑，還沒刻名字。（取材自新京報）

★安靜傾聽者 撫慰家屬心

「這塊墓碑想表達什麽？」這是設計師們動手畫圖之前，懸在心上的問題。答案來自逝者和逝者家屬。

生平、職業、年齡、性格、愛好等因素，都是墓碑設計師需要考慮的。設計技藝之外，更需要他們認真的「傾聽」。

2019年，李飛鴻第一次見到趙亮（化名）的父母。趙亮17歲出國念大學，父母日夜盼著孩子學成歸來，卻等到一通越洋電話告知孩子突發疾病在寢室去世的心碎消息。

這位母親啜泣著說，他們飛去英國看見趙亮時，只是覺得孩子睡著了。跟他說說話，恍惚間還看到眼皮在跳動，甚至還有淚從眼眶中流出。

這座墓碑的設計溝通了很久，李飛鴻靜靜聽著這位母親講述，適時遞上紙巾。她還發現，這位母親會用兒子的微信，以孩子的口吻發出「媽媽今天怎麽樣？」的問候給自己。

最後，灰色的花崗岩切割成兩道上寬下窄的流線型，代表著趙亮像流星一樣曾在這個世界上閃耀過。毛絨玩具的照片擺在右下角，右上角逗留著一隻白色石英鴿子，鴿子的頭向上揚著，望著天空，振翅欲飛。李飛鴻的設計，「就彷彿趙亮以另一種形式陪伴在他們身邊」。

李飛鴻覺得自己不再僅僅是設計者，也是一個心理撫慰者，一個安靜的傾聽者，嘗試著縫合逝者家屬破碎的心。

朱磊筆記本上記滿了關於墓碑設計的內容。（取材自新京報）
朱磊筆記本上記滿了關於墓碑設計的內容。（取材自新京報）

★陵園見真情 活著要珍惜

而在陵園這個人生終點站，也看到了許多真情。朱磊承接過一個墓碑改建的設計。一對年過五旬的夫妻提前為自己購買了雙人穴，穴位上的成品碑是一塊厚度十厘米的米白色方形石碑，左上角拼接五片花瓣絳紅色花朵造型。

太太離世後，老爺子對這朵花很不滿意。太太生前是一位工程製圖師，堅韌不拔，老爺子覺得這朵陰柔的花跟他的愛人不搭。

重新設計需要更高的成本，朱磊試著在原有的基礎上改造。他在白色石碑的右下角雕畫一隻捏著鋼筆的手，再添兩朵小花，讓絳紅色花朵造型像是從筆尖之下延伸出來。

這個創意讓老爺子激動得說不出話，他說這是出乎意料的好，愛人的品格，就應該這樣被後輩紀念和傳承。

報導指出，人們對於殯葬觀念的變化，入行15年的胡文佳有所感受。那時人們仍存有「厚葬」觀念，方方正正的黑色石碑是選擇的主流。如今在大蜀山文化陵園，平均每年訂製的墓碑在80個左右。

有一位中年男人，每次來到陵園後，都會在他妻子的碑前站很久。李飛鴻覺得，那道望向墓碑的目光一定很溫柔，可能還在心裡默默跟自己的妻子對話。以前，面對父母的嘮叨，李飛鴻總覺得不耐煩，但工作中看得愈多，她愈發珍惜和父母相處的時間，「現在這種對話是多麽珍貴，總好過到時候面對一塊石碑，就來不及了」、「活著就要珍惜」。

大蜀山文化陵園歸蜀園的成品墓碑。（取材自新京報）
大蜀山文化陵園歸蜀園的成品墓碑。（取材自新京報）

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