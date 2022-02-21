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冬奧4朝元老點將錄…齊廣璞、徐夢桃、賈宗洋

中國新聞組／整理
被譽為「世界難度第一人」的中國選手齊廣璞，在北京冬奧自由式滑雪男子空中技巧賽奪金。（新華社）
被譽為「世界難度第一人」的中國選手齊廣璞，在北京冬奧自由式滑雪男子空中技巧賽奪金。（新華社）

北京冬奧賽場，中國選手齊廣璞、徐夢桃終於如願摘金，「鋼鐵俠」賈宗洋雖與金牌擦肩而過，但「榮幸大過遺憾」；這三名冬奧「四朝元老」詮釋了歲月可摧、夢想不滅的精神。

被譽為「世界難度第一人」的中國選手齊廣璞，在北京冬奧自由式滑雪男子空中技巧賽奪金...
被譽為「世界難度第一人」的中國選手齊廣璞，在北京冬奧自由式滑雪男子空中技巧賽奪金。（新華社）

齊廣璞 世界難度王終登頂

四年前站在南韓鳳凰雪上公園雪場，27歲的齊廣璞躊躇滿志，當時被視為奪冠熱門的他，卻以第七名的成績鎩羽而歸。如今，站在北京冬奧賽場，齊廣璞已經和徐夢桃、賈宗洋一樣成了奧運「四朝元老」。

綜合新聞報導，這個曾經被譽為「世界難度第一人」、「世錦賽之王」的男人，此前三戰奧運卻無獎牌傍身，「除了冬奧冠軍，我全都拿過。」

2月16日晚的崇禮，男子自由式滑雪空中技巧決賽，他的難度5.0動作拿下129分，圓夢奪金。賽後，齊廣璞也熱淚盈眶。這也是中國代表團本屆冬奧的第七枚金牌。

31歲的齊廣璞出生在江蘇徐州沛縣，故鄉誕生過不少自由式滑雪空中技巧名將，比如中國首位冬奧雪上項目冠軍韓曉鵬，以及李科、邱森等高手。

10歲被選入長春市自由式滑雪空中技巧隊的齊廣璞，對這個項目一無所知，「由於從來沒有接觸過滑雪，根本不知道空中技巧項目是什麼，只是覺得好玩。」

當時的齊廣璞，原先練習的是蹦床，但教練和父母告訴他，蹦床還不是奧運比賽項目，而自由式滑雪空中技巧項目已列入冬奧。

2000年9月，齊廣璞來到了東北接受訓練。「剛到東北時，頭一次離開家這麼遠，特別想家，想爸媽時會偷偷掉淚。」那時的他只能通過公用電話和書信跟父母聯繫。

對齊廣璞來講，剛開始學跳台是最艱苦的時候，在零下40攝氏度的室外，「沒幾分鐘就全身凍透了，那個階段太難熬了。」入隊兩年後的他，更萌生了「跑路」念頭，但最後靠著教練和隊友們開導，讓他下定決心，不要辜負教練和家人的期望。

據央視統計，索契冬奧到平昌的四年裡，中國男子空中技巧隊收穫24枚世界杯、世錦賽獎牌，其中16枚都出自齊廣璞。

但在平昌冬奧鎩羽而歸後，齊廣璞在社交媒體上寫道：「回到家以後才知道自己到底有多疲倦，雖然被鞭炮聲吵醒，但是心裡依然是暖暖的。」

一個月後，齊廣璞選擇了「暫時退役」，前往北京體育大學的冠軍班中進修學業。趁「退役」的空餘時間，齊廣璞還帶父母去泰國普吉島旅遊。

在2019年歸隊前夕，齊廣璞還迎來了孩子的降生。「3月孩子出生，我4月歸隊，所以回到隊裡可能最需要克服的是對家人的想念。」

在北京冬奧倒計時968天，齊廣璞結束了論文答辯，重返空中技巧國家集訓隊。在男子自由式滑雪空中技巧決賽，他以難度5.0動作拿下129分奪金，賽後，齊廣璞熱淚盈眶。

冬奧賽前，也是運動出身的妻子趙姍姍在給齊廣璞的家書中寫道：「你堅持到今天，真的不易，你帶著你的夢想，同時也帶著我的夢想站在這個舞台上。」趙姍姍曾說：「我也是運動員，知道他有多不容易，所以不管他做什麼，我都支持。」

31歲的徐夢桃，四戰冬奧，終於在北京冬奧奪得自由式滑雪女子空中技巧金牌。（新華社...
31歲的徐夢桃，四戰冬奧，終於在北京冬奧奪得自由式滑雪女子空中技巧金牌。（新華社）

「四朝元老」徐夢桃撤回了「退役」的話，繼續拚博，四戰冬奧終於奪金。（新華社）
「四朝元老」徐夢桃撤回了「退役」的話，繼續拚博，四戰冬奧終於奪金。（新華社）

徐夢桃 燒烤攤走出的冠軍

31歲的「四朝元老」徐夢桃，四戰冬奧，終於在北京冬奧奪得自由式滑雪女子空中技巧的金牌。這名從燒烤攤走出的冬奧冠軍，左腳內側的半月板，曾經因傷治療被切除了70%，她靠超乎常人的意志挺過來。

徐夢桃1990年出生於遼寧鞍山一個基層家庭，父母靠經營燒烤攤維持生計，她自小就要到攤檔幫忙；這「煙火味」的童年，令徐夢桃日後更懂珍惜，也更能吃苦。

綜合媒體報導，或許受父親影響，徐夢桃從小喜歡體育，而且特別喜歡體操，4歲時就被送到當地體校培訓。

小夢桃不怕苦不怕累，悟性又高，很快練出成績；她8歲就進入遼寧省體操隊，12歲更在省運會取得了3金2銀1銅的好成績。

可是隨著長大，徐夢桃的身高長很快，徐夢桃和家人商量後決定換跑道；在此之前，瀋陽體院的自由式滑雪空中技巧項目曾上門「挖角」，所以她也順理成章地「轉行」。

徐夢桃很快憑著過人天賦、體操根底和苦練，成績突飛猛進，還超越了體操。15歲那年，徐夢桃得到第一個自由式滑雪項目全國冠軍；到了17歲，她成為中國在該項的第一個世青賽冠軍。

此後十多年，徐夢桃在世界杯、世錦賽等重要賽事獲獎無數。據統計，北京冬奧舉行前，她擁有的世界冠軍名銜就有27個。

當然，期間她經歷了佷多曲折，包括韌帶斷裂等多次嚴重受傷，要接受手術治療，左腳內側的半月板也被切除了70%，但靠超乎常人的意志挺過來，未幾又重拾狀態，再南征北戰；用官媒的話說，就是她「所有奇蹟都是奮鬥出來的結果」。

然而2010溫哥華冬奧，徐夢桃只得到第6名；2014年索契冬奧，她以大熱姿態出戰，卻只獲得一面銀牌。

2018年平昌冬奧，徐夢桃在技術、心態等各方面都達到了頂峰，賽前她甚至扔下了「拿不了金牌就退役」的狠話，但一個失誤令她無緣獎牌，賽後徐夢桃忍不住哭了。

事實上，整支中國滑雪空中技巧女隊的冬奧成績，也很「尷尬」。1998年長野冬奧，徐囡囡在不被看好下奪得銀牌，這是空中技巧隊的首枚獎牌，也為中國隊崛起打下基礎。

2006年都靈冬奧，李妮娜以高質量動作獲得銀牌，同年男隊的韓曉鵬已實現金牌零的突破。四年後溫哥華冬奧，中國女隊3位選手都有奪金實力，但徐夢桃只得第六，李妮娜再次獲得銀牌，郭心心獲銅牌。

2014年索契冬奧，以穩定著稱的李妮娜三甲不入，徐夢桃雖然動作難度可匹敵對手，但質量略遜，又一次只拿到銀牌。2018年平昌冬奧會，張鑫和孔凡鈺分獲亞軍和季軍，又與金牌擦身而過。

6屆冬奧5面銀牌，卻未有一面金牌，中國空中技巧女隊被謔稱為「收銀員」。

為了自己、隊伍和國家，徐夢桃撤回了「退役」的話，繼續拚博，四戰冬奧終於奪金。她在微博中曾說：「北京冬奧我想拿個冠軍，這是生命裡的嚮往。」

冬奧自由式滑雪男子空中技巧賽，中國選手賈宗洋無緣進入決賽。（新華社）
冬奧自由式滑雪男子空中技巧賽，中國選手賈宗洋無緣進入決賽。（新華社）

賈宗洋 無緣金牌的鋼鐵俠

在16日進行的北京冬奧自由式滑雪男子空中技巧決賽中，四朝元老、30歲的「鋼鐵俠」賈宗洋最終仍和金牌擦肩而過。

新浪網報導，2月10日，北京冬奧自由式滑雪空中技巧混合團體決賽落幕，中國隊以324.22分摘得銀牌。中國隊第2位出場的賈宗洋，在完成難度係數4.425的動作時，落地出現失誤。

當他走到成績等候區時，早已守候在那裡的徐夢桃，為隊友送上了一個大大的擁抱。他明白，那枚夢想中的團體金牌，走遠了。賈宗洋的眼淚，止不住地落了下來。

1991年，賈宗洋出生在遼寧撫順一個普通家庭。父親熱愛體育，潛移默化中，賈宗洋5歲便開始了體操訓練。

7歲時，賈宗洋來到瀋陽體育學院進一步學習。2002年，一個偶然的機會，賈宗洋改練自由式滑雪空中技巧項目。第一次站在跳台上時，他只有11歲。

6年後的冬天，賈宗洋摘得2008-2009年全國自由式滑雪空中技巧錦標賽男子規定動作冠軍。他的努力付出，開始得到回報。

第24屆世界大學生冬季運動會上，賈宗洋在空中技巧混合團體比賽中再次奪冠，成為大冬會的「雙冠王」。

2010年，賈宗洋在溫哥華開啟了他的奧運生涯。從溫哥華冬奧男子空中技巧的第6名，到2014年索契的第3名，再到2018年平昌的第2名。

2015年備戰平昌冬奧期間，賈宗洋意外受傷，他的雙腿脛骨粉碎性骨折。3次手術，22根鋼釘嵌入腿部，最短的超過3厘米，長的超過4厘米，傷病，幾乎葬送了賈宗洋的職業生涯。

賈宗洋選擇與傷病抗爭，他咬牙挺了過來。2017年年初，賈宗洋歸隊訓練，帶著這些鋼釘，他拿到了平昌冬奧亞軍。

今年在北京冬奧自由式滑雪男子空中技巧決賽中，賈宗洋沒能與好兄弟齊廣璞一同進入決勝輪，這成為他又一處遺憾。最終，齊廣璞帶著隊友期望奪冠，他說自己沒有辜負賈宗洋給予的力量。

看到齊廣璞摘金，眼含熱淚的賈宗洋笑了。「雖然我失敗了，但冠軍還是我們的，這是展現我們團隊能量的時刻。」

北京冬奧自由式滑雪，空中技巧混合團體決賽， 中國隊選手賈宗洋（從左至右）、徐夢桃...
北京冬奧自由式滑雪，空中技巧混合團體決賽， 中國隊選手賈宗洋（從左至右）、徐夢桃和齊廣璞奪銀。（新華社）

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