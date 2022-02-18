沒那麼好賺… 鑑黃師閱圖無數 留下難以磨滅的心理陰影

鑑黃師的工作不如外界想像般輕鬆，有人看大量色情圖片看到離職後仍有心理陰影。（取材自澎湃新聞）

從「低到沒有門檻」到「博士科技團隊」，正兩極化發展的鑑黃師行業，不是圈外人想像的那麼好賺。

★帶薪看片 傳月入上萬

近日，某位網路審核員被爆疑意外猝死，引發公眾關注。在龐大的網路審核員群體中，有一部分人是審核色情信息的「鑑黃師」。傳言鑑黃師「帶薪看片，月入上萬(人民幣，約1581美元)」，令人稱羨，但也有鑑黃師說，這行業不像外界想像的高薪輕鬆，黃圖看多了，反而還留下許多心理上的後遺症。

中新經緯報導，兔兔就是其一，她在2021年11月結束了兩年女鑑黃師兼職工作，兔兔說，鑑黃師這行業有許多不為人知的一面，她離開這行的原因是：「不想再受這份『折磨』了！」

兔兔是2019年還在上大三時，某天在兼職群裡看到鑑黃師的招聘信息，當時第一個反應是「這是個好工作」，因為聽說過這個職業，而且她平時也很喜歡在社交平台上「泡」著，這份工作神祕又有挑戰，很有吸引力，於是就去報名。

招鑑黃師的是一家語音社交軟件公司，提出的條件是，只需會用手機或者電腦就可以，不需要坐班。兔兔的工作是分時段排班，每天早上6點到次日凌晨2點是工作時間，每人每日只需負責其中兩個小時，她負責晚間，這是違規信息出現相對頻繁的時段。

某網路視頻直播平台的人工審核工作間。（取材自微博）

★實際待遇低 時薪6元

兔兔說，她的工作並不複雜，要求也比較低，就是在固定時間，守著管理員的後台，每隔一段時間刷新一次，通過或者駁回創建語音聊天室的申請，並審核這個平台上新創建的房間名稱、房間公告、用戶暱稱、用戶簽名等，觀察其中有無涉黃、暴力、血腥等違規信息。

兔兔表示，即使有公司發的敏感詞彙參考，最大的難點還是準確理解一些詞語的特殊意思，這必須具備豐富的聯想能力。比如看到「給看的同意+」就要警惕它代表了兩個意思，一是內容大概率要涉黃，二是交易要轉到其他社交平台。「高炮」、「白兔」等也大概率要涉黃。

真正讓兔兔「難忘」的是巡查工作。她說，有些語音聊天室會「掛羊頭賣狗肉」，也就是聊天室的名字、標籤是合規的，但聊天室內的內容涉黃，這就需要隨機不定時進入聊天室抽查。

某天中午，她拿手機巡查，偶然發現一個「上鎖」的聊天室，點進去之後居然是「兩男一女」的劇情。「我整張臉『唰』地一下變得通紅，手裡的薯片都掉了在地上。很害怕耳機漏音被別人聽到，抓緊把音量調到最低。」但她必須硬著頭皮聽一會兒錄屏取證後才能退出直播間。

兔兔說，外界以為鑑黃師的工資很高，但她兼職一個月，每天工作兩小時，到手才400元，算下來時薪也只有六元多。她聽說那些全職做鑑黃師的待遇也很低。

鑑黃師的工作不像外界想像般輕鬆。（取材自澎湃新聞）

★後遺症不少 脫口喊禁

「鑑黃師」這個標籤在兔兔身上貼了整整兩年，大學畢業後，她找到了一份正式的工作，如釋重負地說，「終於能夠從那個枯燥、煩悶甚至有些扭曲的工作狀態中解脫出來。」但沒想到的是，即使擺脫了這份職業，過往的工作經驗仍給她帶來了很多「後遺症」。

例如，辭去工作後的某日，兔兔和閨密相約去咖啡店打卡，閨密突然拉著她說：「你看這些男模女模，好帶感啊！」當時她一聽到「男模」、「女模」兩個詞，便下意識脫口而出：「給他禁了！」把閨密嚇了一跳，她也才反應過來，原來鑑黃師給她留下的，還有難以磨滅的職業習慣。

兔兔說，在她從事鑑黃師的兩年時間裡，「男模」、「女模」往往代指提供色情服務的人員，直到現在看到這些詞語，仍很難避免產生聯想。還有，「老大」、「妹妹」、「泡泡」等許多詞彙，她也無法直視了。

「我曾嘗試過刻意淡化他們，最後發現越是刻意，卻越是難以忘記。現在也就是抱著一種無所謂的態度，想起來就想起來算了，可能時間久了，我就會習慣這一切。 」兔兔說。

與躲在小黑屋看片的摳腳大漢刻板印象截然不同，AI鑑黃師的要求門檻極高，高學歷幾乎成為職業標配。此為示意圖。（取材自時代周報／視覺中國圖）

●AI 鑑黃師 博士成職業標配

有鑑黃師的招聘條件低到幾乎只要耳聰目明就能入行，但隨著技術發展演進，網路等相關行業對鑑黃師要求的門檻愈來愈高。從最初的「肉眼鑑黃」，如今已發展至「AI鑑黃師」階段，高學歷成為職業標配，真不是普通人幹得了的。

成立於2016年的騰訊AI鑑黃團隊就是其一。時代周報報導，這支團隊成員不過十人，幾乎清一色是畢業於清華、中科院、華中大等知名高校的博士生，主要工作內容是打造一套模擬人腦的多模態系統，對涉黃的圖像、音頻、視頻等進行AI鑑別。

這些高材生要明白的第一件事，就是團隊幹的不是「帶薪看片」的活兒。成員起初都是男性，後來分工漸細，女性也加入。高知女性從事鑑黃工作，首先需要克服心理障礙。

「一開始有點不好意思，不知如何向朋友介紹職業，但很快就習慣了。在技術人的眼中，看到的不是別的，是各種特徵和規律。」團隊中一名負責聲音鑑黃的女性說。但也難免有尷尬時刻，一名女同事某天在工位分析圖片，把圖片放大了好幾倍，此時正好有其他部門的同事經過，頓時空氣中都瀰漫著窘迫。

應聘者除了技術要過硬，更重要的是要通過價值觀考核，騰訊AI鑑黃團隊專門設有價值觀面試。運營負責人表示，嚴格篩選出理念、價值觀等大體統一的成員，即使行業瘋狂拚搶AI人才，鑑黃團隊仍能保持基本穩定。

「（價值觀面試）主要考核應聘者從事這一職業的堅定程度。工作可能會遇到一些誘惑，比如，外部朋友被封號請你幫忙解決，或者一些人聯繫你去做一些技術漏洞，讓你留一些技術後門。你怎麼選擇？」2017年從香港科技大學博士畢業的陳宇（化名）說。

★工作就像諜戰劇

鑑黃真的需要一支如此精挑細選的博士團隊？答案是肯定的。 網路色情內容多種多樣，有靜態文字、圖片，也有動態視頻、音頻，僅通過「肉眼」無法完全識別。而在色情黑產也是「高科技人才」、「AI專家」掛帥的企業化經營下，陳宇形容雙方的對抗「有時像是諜戰劇，雙方鬥智鬥勇。」

報導指出，例如，此前在各大社交平台頻繁出現的「新茶」、「喝茶」等文字下方的配圖，用顯微鏡都難以找到的一片茶葉上，是年輕女孩的自拍照，這是色情行業的引流暗語。一些所謂的「學生群」、「培訓群」裡，某個美女頭像成員說「網課有位置」，指的是「我可以約」；「早安」是指早上有時間；「晚會」則代表晚上有時間。

陳宇和團隊成員經常在這些群臥底。 「實時關注行業黑話變化，總得知道他們到底在說些什麼。統一收集之後，這些就成了我們算法訓練的素材。」陳宇說。這些複雜且隱蔽的色情內容，即便AI，最初也須技術人員花大量時間研究其中的具體行為，再通過人工輔助機器標註、訓練、識別。

過程中，模型也須排除許多干擾。比如，醫學中的宮頸糜爛圖片、雕塑和油畫中的裸露畫面。不同場景下，模型界定的標準也需動態調整。 即使是這支全員博士的小分隊，鑑黃準確率也很難達到100%：明顯的色情內容可達99.99%，輕微人工對抗內容為80%，專業AI對抗約60%。

「AI鑑黃技術在文字類和靜態圖像中的準確率較高，視頻類次之，音頻類較低。人工智能 對軟色情的鑑別還有短板。AI鑑黃可以大大減輕人工鑑黃師的工作量，但目前仍有誤鑑率。」賽迪顧問人工智能產業研究中心高級分析師徐暢表示。

除騰訊外的科技企業也紛紛布局AI鑑黃。例如圖普科技成立之初即以計算機視覺技術搭建雲平台，推出識別色情、暴恐、時政敏感及小廣告等違規內容的審核服務。2021年6月，阿里巴巴安全部公開招募「AI鑑黃一日體驗官」，提供1000元日薪、1T硬盤、1年網盤會員、路費打包，下午茶不限量供應，還一度引發輿論熱議。