「健康碼」築起防疫長城 安全嗎？數據宇宙定位精算

2021年7月30日，旅客在湖南長沙高鐵南站掃健康碼。（中新社）

新冠疫情 改變了人們的生活與出行方式，「健康碼 」成了必備的識別證，背後是一個建構中國防疫長城的「數據宇宙」。

在14億人口的中國，每個人都能通過智能手機調取一張健康碼。這個在紅黃綠間變化的二維碼或條形碼，來自一張由巨大演算法引擎所織成的細密的網，隨時提示持碼人不同的感染風險狀態。這套中國的防疫神器，也引發防疫和隱私如何兼顧的爭議。

雲上貴州健康碼運行保障團隊正進行「貴州健康碼」系統應急演練，確保防控系統高效安全運行。（取材自貴州日報）

健康碼的第一行代碼創建於2020年2月13日晚上8點34分，是浙江省健康碼引擎的開端，並在40個小時後上線測試，這是全國第一個省級健康碼，依託於支付寶、釘釘、阿里雲技術力量建立，這個以「全人群覆蓋+全流程掌辦+全領域聯防」為基礎的健康碼，在國務院辦公廳電子政務辦指導下，加速走向全國。

大數據 快速上線

各地在健康碼探索中，並不全都依賴「互聯網大廠」。負責貴州健康碼開發的雲上貴州大數據集團有限公司，是貴州省國資委控股的國企，業務指導單位是貴州省大數據發展管理局。從2020年2月13日到2月18日，雲上貴州團隊只用了6天就完成貴州健康碼的全省上線。

2022年2月9日，廣西南寧民族廣場一核酸採樣點，醫護人員幫助百色返邕人員進行信息登記，並對「黃碼」人員進行健康排查。（中新社）

雲上貴州技術開發部副總經理萬永波表示，他與團隊成員先通宵達旦地向貴州省大數據發展管理局、省政府辦公廳、衛健委和以公安廳為主的貴州省疫情防控領導小組社會防控組部門溝通，收集需求，再以最原始的數據收集方式，派人去各政府單位「駐點」。

「信息流轉非常難，我們純用人力去跑，派了很多人到大數據局、辦公廳、衛健委和公安局去駐點，拿到他們的數據之後傳回公司。」萬永波的數據處理團隊有六個人，三人分為一組，12小時工作制，兩班倒，「只要那邊數據來了，這邊就馬上處理入庫」。

健康嗎？5色區隔

在貴州健康碼最初的後台數據庫，會根據數據的不同，將居民判定為有五種顏色代表的五種狀態，其中紫色需要集中治療，紅色需要集中隔離觀察，橙色需要居家隔離，黃色需要定期做核酸檢測 自我觀察，綠色則為無風險。

萬永波介紹，數據進行初步處理後，由研發團隊將其合併入「大數據集群」，再向健康碼提供服務，而小程序的開發也在同時進行，第七天就正式上線。這得益於貴州省2016年成為首個國家大數據綜合實驗區，2020年已擁有了打通政府各部門「數據孤島」的基礎。

北京「健康寶」以紅、黃、綠三種顏色區分不同健康風險人群進行管理，這也是全國絕大多數地區採取的管理規則。（取材自新京報）

大數據已成為國家戰略。在2021年12月29日，國家發展改革委等部門下發通知，加速推進國家「東數西算」工程，啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐的八個節點。西部發展大數據，有成本低的好處。

一名旅客在哈爾濱火車站入口處掃描行程碼。（新華社）

疫情陰霾下，健康碼的後台服務器不斷計算著每個人的健康狀態。貴州數據寶網絡科技有限公司產品研究院院長李可順表示，每個人的健康狀態以字節的方式存儲於健康碼服務器中，隨著防疫政策和疫情改變不斷刷新，居民出示健康碼時，只是從後台調取狀態，並顯示為不同顏色的二維碼。

4數據 撐起防護

李可順指出，多數城市選擇不同顏色的二維碼展示居民健康狀態，目的是為了保護隱私數據安全。「健康碼的小程序一般依靠微信或支付寶等第三方平台，只顯示二維碼可以保證隱私數據掌握在政府手上，不易洩露」。

李可順介紹，健康碼背後包括四大數據，第一是公安部門的戶籍信息；第二是自己申報的體溫等健康數據；第三是行程數據，包括手機信令位置及鐵路、航空交通出行數據，以判斷是否到達過風險地帶；第四是由衛健疾控部門提供的就診信息，及判斷是否與確診者有交集。

福州南火車站內的自助智能防疫閘機，結合集體溫監測、「人證合一」的身分信息核驗、健康碼自動識別為一體，旅客們出站只需3到5秒。（中新社）

貴州省大數據管理局應用推廣處處長洪浩表示，貴州健康碼主要關注重點人群，包括通信管理局推送來的與確診者或密切接觸者的「時空伴隨」人員、社防辦排查推送的高風險地區入境人員，以及衛健系統推送的確診人員或密接和次密接。重點人群被分成高風險人員和中風險人員，獲得這些人員信息後，健康碼會響應，並與省社防辦聯動，開啟進一步的排查和處置。

縮範圍 刷新更快

「時空伴隨」主要靠手機信令來定位，規則是在方圓800米的範圍內，與風險人員的手機信令共同停留約10分鐘，就會判定可能有接觸，標記為風險人員的時空伴隨人員。時空伴隨人員的計算由國家工信部信管局牽頭，幾大運營商根據基站和信號進行綜合定位與範圍縮小的精算。

洪浩解釋說，時空伴隨數據由運營商完成計算後，統一交給工信部向各地統一分發。他說，對於一些重點區域的時空伴隨人員是實時更新的，比如對最近暴發疫情的陝西、天津等地，離開那些區域的人員如果要進入貴州，他們的時空伴隨情況就會被快速推送過來。

旅客在火車站向工作人員出示健康碼。（新華社）

李可順指出，儘管目前各地數據已共享至全國統一平台，但仍是以省為單位在服務器後台分析數據。在重點區域，則不斷通過刷新，更新每個人的最新動向與健康狀態。刷新頻率和當地是否存在疫情傳播風險有關。像上海浦東機場這類出入境人員較多的地方，每人信息的刷新應該「特別快」。

訊息多 每天更新

在多數地方除了要亮健康碼，還需亮出行程卡。行程卡是由工信部推出，基於運營商的基站數據，判斷人14天內的行程，如果有城市存在中高風險區，城市名稱上會用星號標識。李可順指出，開發行程卡作為輔助工具，主要是因為健康碼沒辦法展示近14天的行程信息。

一些社區對進出車輛、人員要求掃描健康碼登記行程。（取材自中國新聞刊／人民視覺圖）

健康碼推行初期，各地單獨立項製作，信息採集標準有所不同，用健康碼定位的方式也不一樣，難以達成互認。2020年下半年，國家設立了「全國一體化政務服務平台」，各省開始將數據上傳至國家的平台上，推送更新內容也是每日一次。

為實現各地的健康碼信息互通互認，國家還制定了統一的數據採集標準，其中包括數據採集的類型和維度，以及數據字段的標識，以便數據互通。根據國家統一標準，貴州健康碼從五色變為三色。將紫色和紅色歸集為紅色，橙色保留，將黃色納入綠色進行管控。

近些天來，一些地方進行全城核酸檢測時，健康碼崩潰，引發熱議。萬永波說，據他了解，西安的健康碼崩潰，是因為核酸檢測系統的查詢量不能承載健康碼查詢的併發量，導致核酸檢測系統查不出數據。貴州健康碼使用的是將核酸檢測分離為獨立系統的中間庫，即使核酸檢測系統宕機，也不會影響健康碼系統的正常運行。

健康碼 使命未完

萬永波還介紹，為減少服務器宕機時的影響，他們在服務器集群採用了「高可用」的微集群形式，並在聯通和移動兩個節點分別部署健康碼後台。根據最新的壓力測試，貴州健康碼的核酸檢測系統，每秒能完成1萬人的核酸檢測，「一分鐘就是60萬，完全能承受貴陽市的800萬人口」。

不過，儘管如今各地數據已經打通，但在核酸檢測方面，仍不能做到異地同時查詢，原因之一與國家信息平台數據更新速率有關。這意味著，當你到達新的地方，此前的核酸檢測報告有可能無法同步在當地健康碼上，仍要按照當地政策重新檢測。

杭州健康碼顯示「已完成新冠疫苗接種」頁面。（取材自微博）

隨著健康碼系統的愈發完善，疫情防控也將愈發精準。如今，風險區的畫分越來越小，多以小區為主。李可順說，未來健康碼還將可能富集更多功能，比如綁定銀行卡進行支付，以及在醫院就診。

等到疫情過去，健康碼的使命並不會結束。「我們做了這麼多底層數據的工作，肯定是有用的，有價值的。」他說，如果沒有疫情，這些新的機制和經驗，也可用在其他應急事件上，「比如搶險救災，再比如追蹤資產和逃犯」。