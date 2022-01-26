張作霖大帥幣翻車 一場文創鬧劇

「大帥幣」正面印有張作霖的人像圖樣。 （取材自微博）

瀋陽市文博中心2022年1月19日推出歷史文創商品「張作霖大帥幣」交通卡，沒想到新商品剛推出，立即就引爆中國輿論眾怒：「你們難道忘了李大釗是誰殺的麼？」，「用一個坐火車被炸死的軍閥當交通卡，沒常識又詛咒乘客？」。排山倒海的壓力逼得瀋陽官方立刻道歉並取消了發行計畫。

大帥幣爭議的背後，折射出中國對於民國歷史的大眾印象，以及張氏軍閥在東北歷史評價的轉折變化。

「張作霖大帥幣」究竟觸動了中國民眾哪一條敏感神經？得先了解這是個什麼樣的文創商品。

瀋陽市文博中心1月19日下午發布消息稱，瀋陽盛京通有限公司和張氏帥府博物館 聯合推出「大帥幣」紀念銀幣造型的交通卡，這套直徑37mm、厚度4mm的文創商品，以張氏帥府博物館的館藏文物「張作霖像大元帥紀念幣」一元銀幣為設計元素，正面印有民國時期的奉系軍閥張作霖的人像圖樣。 張作霖「大帥幣」交通卡發布儀式。(取材自微博)

「大帥幣」首發儀式在遼寧瀋陽張氏帥府東院舉行。授權設計的張氏帥府博物館相關負責人表示，文創產品是歷史文化遺產的延續，也是博物館記憶的延續：設計此枚「大帥幣」讓消費者在觀光之餘留下紀念品，進一步了解民國文化，珍惜現在的美好生活。

三百城 地鐵公交通用

張氏帥府博物館是昔日張作霖與張學良父子的官邸，現已列為中國重點文物保護單位和國家級旅遊景區，也是相關歷史和文物研究的重要所在。瀋陽市文博中心並在消息中向民眾推薦「大帥幣」稱：「全國300多的城市的地鐵和公交車通用，收藏使用兩不誤哦！來一個嗎？」。

這看似頗有創意的文創商品發行信息，經鳳凰網等網媒轉發，在網上很快就形成一波熱度，不過，翻車的速度更快。觀察者網報導，消息一出，網路譁然，即使有發行官方瀋陽市文博中心在背後力挺，仍點燃大批網民的怒火，把「大帥幣」罵到體無完膚。 「張作霖大帥幣」是銀幣造型的交通卡，正面印有民國時期的奉系軍閥張作霖的人像圖樣，可用於搭乘大眾交通時使用。 （取材自微博）

報導指出，許多網民說，北洋時期的大軍閥張作霖竟因此上了網路熱搜，「他居然被當做交通卡形象人物，成了一張城市名片」。更多網民都在問「你們難道忘了李大釗是誰殺的麼？」、「真是不倫不類」。

掀怒火 網民砲聲隆隆

許多網民認為，1927年，張作霖不顧國內輿論悍然殺害了李大釗等被捕革命者，這是與蔣介石在上海發動「412」大屠殺遙相呼應的反革命行為，中國南方和北方都陷入白色恐怖之中，「只要有過中學教育經歷的人，基本上都知道，中國共產黨的創建人之一李大釗就是死於張作霖之手。這怎麼能拿來紀念甚至收藏？」

網民並稱，另從張作霖一生來看，他是一個明顯具有封建性和反動性的投機軍閥，無論如何也算不上一位正面人物。「張氏父子是什麽人？一個是舊軍閥並且是殺害我黨早期領導人李大釗的劊子手！一個是吃喝嫖賭抽大菸的大流氓！對張作霖這樣的反動軍閥，既不能稱之為豪傑之士，也不能看作為反日的英雄。」 張氏帥府博物館是昔日張作霖與張學良父子的官邸，現已列為中國重點文物保護單位和國家級旅遊景區。圖為張氏帥府大青樓。（本報資料照片）

這些網民們說，瀋陽盛京通有限公司和張氏帥府博物館如果有一點基本的歷史認知，不會在社會上去推崇張作霖。「難道這些做文創商品的人，還真以為這些民國軍閥個個眉清目秀，禮賢下士？」。

對於有網民覺得「大帥幣」可以接受，並稱批評「大帥幣」的人「沒自信」，不少網民反駁稱，像張作霖這樣的大帥，北洋及民國時期有好幾位，都站在了人民的對立面，背後又站著各自不同的帝國主義勢力。

就談張作霖，他眼睜睜地看著日本 人在東北地區壯大了軍事力量和經濟力量，他不是沒有力量與日本人抗爭，但由於其根深蒂固的反動性，總是選擇與日本人交易和妥協，最終反噬其身。「這樣評價張作霖還算是客氣了，無論如何也不能把這位大帥當成城市文化名片，因為這樣做的效應，必定是負面的。」

令人難接受的還有，許多網民嘲諷稱，1928年6月4日，張作霖搭乘南滿鐵路行經皇姑屯站，被日本關東軍埋藏的炸藥炸死，而後東北的軍政由其子張學良接掌。

張作霖是交通事故的受害人，被日本人炸死這事情也不太吉利，「拿一個坐火車被炸死的人用來當交通卡，詛咒乘客？」，「為了文創，交通卡難道連出入平安都不顧了嗎？」。

滅火氣 取消發行計畫

聯合新聞網「轉角24小時」報導，因為這段著名的鐵路暗殺事件，讓這張交通卡顯得格外諷刺，不曉得到底是設計有意為之？還是無心的巧合？在輿論詫異的同時，不少人也開起歷史的地獄玩笑，套用「大帥幣」的文創設計概念加此嘲諷，像是「甘迺迪代言敞篷車」、「徐志摩代言飛機票」、「毛岸英代言蛋炒飯」諸如此類的絕命關鍵物。

這場被中國媒體形容為是「一場文創鬧劇」的事件，在官方出面道歉後，目前暫時落幕。

瀋陽市文化旅遊和廣播電視局在「大帥幣」引發爭議後表示，張氏帥府博物館在交通卡文創產品設計中策畫不當，上級主管單位瀋陽市文博中心把關不嚴，該產品雖尚未公開發行發售，但造成不良社會影響，現向公眾誠摯道歉。

該局並表示，經研究，給予瀋陽市文博中心主要負責人和張氏帥府博物館相關負責人停職，並將按照相關規定進一步處理。據報導，瀋陽官方目前已取消了「大帥幣」交通卡的發行計畫。

替軍閥洗白？挑動敏感神經

聯合新聞網「轉角24小時」報導指出，張作霖是著名的民國時期奉系軍閥，因為曾出任中國陸海軍大元帥之故，而常被稱為「張大帥」，其子張學良則被稱為張少帥。張氏以中國東北為根據地，雖然因建設和武力頗得東北地方的民心，然而對日本侵略的應對態度，卻也是張氏父子的歷史爭議之處，正反評價不一。

報導分析，最讓中國輿論無法接受的，是紀念張作霖的「史觀不正確」，特別是從中共 發展的歷史來看，張作霖就是殺害中共早期領導人之一李大釗的兇手，如今在中國官方大力鼓吹「覺醒年代」紀念中共建黨偉業的主旋律下，還拿出大帥幣加以隆重紀念，似乎顯得不合時宜。

中共史觀將舊軍閥全視為「反動軍閥」，乃是反革命的人民之敵，而對張作霖的印象，也主要著墨在處決李大釗和「勾結日本」的問題上，這也就是為什麼瀋陽文博中心隆重推出的大帥幣，會被罵到下架道歉、還將相關人員停職處分。 瀋陽市文博中心在微博發出的「大帥幣交通卡」照片。不過在被輿論排山倒海的批評之後，2022年1月23日，在微博中搜尋，已找不到相關照片。（取材自微博）

看在許多中國民眾眼裡，這是「替反動軍閥洗白」的誤導，如果就此邏輯發展，「是不是哪天漢奸汪精衛也要發行『兆銘幣』了？溥儀也要發行『皇上幣』？」這種對歷史文創是否政治正確的憂慮感，是出於某種道德史觀立場而來。

報導稱，汪精衛的漢奸說是否符合歷史事實，在專業研究上早已有許多不同角度的省思；溥儀能不能紀念也可商榷探討，或如張作霖的歷史評價是否真有如此不堪，同樣有立體角度的詮釋空間。然而在立場先行的當代中國歷史教育裡，是只有「唯一正解」的選擇題鐵板一塊，而非申論題的真相思考探究。

報導分析，微妙的是，近十多年中國一度流行起「民國熱」，甚至於緬懷中華民國初期的歷史和文化，除了戲劇電影的拍攝外，也有民眾爭相拍攝「民國風」婚紗照，不是長袍馬褂配旗袍的搭配時常出現，就是宛如張學良再世的「少帥裝」配旗袍美人。

民國熱的發展，也牽動許多中國歷史研究單位的話語權爭奪，東北的張氏帥府博物館為其一；在辛亥革命發源地的武漢，2010年前後也不斷舉辦大型歷史展覽和紀念活動，甚至邀集台灣學者參與，以示其正統歷史的官方傳承。