互聯網裁員潮…「開滴滴成了值得認真對待的選項」

2021年1月20日，杭州的阿里巴巴集團總部大樓內，夜晚時仍有許多辦公室亮著燈。（取材自中新周刊／視覺中國圖）

2021年末，互聯網業內已經沒有人質疑這行業普遍裁員 的真實性了。一位早已離開BAT的人無奈地表示，自己頭一天還在寫文章質疑行業裁員有被誇大的嫌疑，結果第二天就收到了百度 裁員的推送，「打臉來得太快」。

「以前喝精釀啤酒 現在只能喝連鎖品牌了」

「我正在經歷一場肉眼可見的消費降級」，身為一名互聯網公司的技術骨幹，趙軍（化名）感慨，以前約朋友見面總要喝精釀啤酒，現在只能喝連鎖品牌了。

站在互聯網行業門外的人們，已經聽慣了從裡面傳來的財富自由故事，多少對於2021年年底的這次行業裁員不太習慣。其實站在從業者的角度，從2020年年底開始，以反壟斷為代表的監管趨嚴，再到中概股集體下挫，這些因素相互疊加，終於在2021年年底互聯網遭遇了「裁員」的逆境。

「30歲之後明顯感受到行業的年齡歧視，如今投履歷，會覺得自己錯了，發自內心地認為自己低人一等」。作為一名程式師，趙軍難掩焦慮。

對於程式師而言，入行開始，便意味著接受行業「潛規則」，按照與年齡對應的職級向上攀爬，28歲達到P6，30歲達到P7，32歲達到P8，35歲達到P9，如果他在哪一步踏空，就意味著被淘汰。

每當他們對於年齡的焦慮感無處釋放，「開滴滴」便會成為程式師群體自嘲的話題。儘管說不出身邊有誰真正選擇了這條職業道路，趙軍仍然覺得這是值得認真對待的選項。

2017年11月9日，雙11期間，杭州市阿里西溪園區內供員工休息的「程式師閨房」。（取材自中新周刊／IC圖）

程式師報考公務員 成功者被視為「上岸」

相比轉型網約車司機，報考公務員是更加現實的選擇，成功者被視為「上岸」。

「前年身邊朋友離開大廠後成功『上岸』，在地級市做公務員，雖然月薪只有3000元人民幣（約470美元），比在大廠工作還要辛苦，不過已經年過30歲的他必然面臨選擇。」趙軍與妻子都是程式師，他們慶幸自己早年在北京 近郊買房。「外界顯然高估了大多數程式師的收入，只能說天花板確實比其他職業高一些，但需要晉升到相當級別才能摸到，大多數程式師只是在『搬磚』」。

除去已經被反覆討論的年齡焦慮，互聯網從業者在2021年年底還感受到了行業裁員的寒意。

2021年12月24日，平安夜的晚上，王強（化名）的手機不斷傳來資訊提示聲，查看片刻後他說，「百度也裁員了，業內早有風聲，回頭再詳細看吧」。他原本預計，2022年春節後，才會有另外一波裁員高峰。

作為一家「中廠」的中層員工，王強在裁員的同時還在招聘，「招人是招人，裁員是裁員，一邊招人一邊裁員是業內常態，裁員首先指向薪資高與能力較差的員工，但是在裁員過程中一些人會主動離開，因此一些崗位需要補充，但最終headcount（職員總數）一定會下調」。

王強領到的任務是年底前將部門員工數量縮減10％，他自己也有「時刻準備下崗」的覺悟，「業內說的開滴滴，確實不是玩笑」。

2017年11月10日，雙11前夕，位在杭州的阿里巴巴作戰室內，備戰的程式師有的喝茶、有的在帳篷打盹，更有人直接敷起面膜。（取材自中新周刊／IC圖）

「程式師慘就慘在只會搬磚 連轉行做房產仲介的機會都沒有」

有互聯網行業資深HR透露，當有朋友向她諮詢大廠職業機會時，她總會提醒對方，「一定要考察應聘的BU（業務單元）成立時間有多久、有沒有穩定的商業化能力，否則很容易被優化掉」。

程式師本被視為互聯網公司的基石，但是王強卻說，「程式師慘就慘在只會搬磚，除此之外並無一技之長，連轉行做房產仲介的機會都沒有」。

2021年底裁員的互聯網企業中，在百度之前，愛奇藝、位元組跳動、快手被視為這一輪裁員的典型。

在王強看來，這三家公司恰好分屬三種不同的類型。「愛奇藝屬於業務存在問題，其核心商業模式一直難以成立，只不過之前水漲船高，互聯網行業整體景氣掩蓋了其問題。相當於一個人身體本就不好，遇到氣候異常更容易生病」。

愛奇藝的裁員幅度在30％至40％之間，幾乎沒有業務線倖免。作為中國三大長視頻網站之一，高度依賴電視劇和綜藝節目，2018年上市以來，三年累計虧損264億元。其實從2010年上線以來，愛奇藝從未實現過盈利。

「位元組跳動主要裁撤的是教培業務人員，只留下部分技術人員，這才是純粹監管變化所致。」王強說。

經過2021年8月和11月的兩輪裁員，瓜瓜龍、清北網校、學浪等業務條線徹底放棄中小學業務。（取材自中新周刊／視覺中國圖）

「人事先裁我們 第二天再把自己裁掉」

位元組跳動旗下的教培業務在2021年經歷過8月與11月兩輪裁員，瓜瓜龍、清北網校、學浪等條線無一倖免，直至徹底放棄中小學業務。儘管2021年7月底出台的「雙減」政策明確規定，不得開展面向學齡前兒童的線上培訓，但是劉佳（化名）仍然認為8月的那次裁員有些突然，她此前供職的瓜瓜龍，正是主打學齡前兒童啟蒙教育。

「裁員進行得比較突然、比較快，雙減政策出台後，部門上下都在揣測瓜瓜龍的去留，宣布裁員前的一天只是通報第二天會與員工溝通瓜瓜龍的未來，直到第二天大家才明確得知最終的結局是裁員，基本要求當天辦完手續，所在城市幾乎全部人員都被裁掉，人事在幫我們辦完離職手續後的第二天再把自己裁掉。因為事發突然，只保留了部分服務已經報名學生的崗位」。

從瓜瓜龍此前的布局，不難看出位元組跳動對於教培業務的野心如何迅速崩塌。

與位元組跳動的教培業務類似，一些公司的遊戲業務也在經歷了2021年下半年密集出台的監管政策後收縮，哪怕相關監管政策並未像「雙減」政策一樣徹底「殺死」一個行業。

在2021年年底爆出的百度MEG部門裁員的資訊中，百度遊戲幾乎全線被裁。2021年7月ChinaJoy期間，百度遊戲曾召開發布會，宣布成立新品牌，重組業務團隊，但就在百度重啟遊戲業務後，恰逢監管升級，8月出台的「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」進一步壓縮未成年人每周的遊戲時間，從此前規定的近十個小時壓縮到三個小時。

此外，有遊戲產業人士透露，自2021年8月以來，遊戲版號已停發數月，遊戲實行前置審查，如果拿不到版號就意味著無法上市，加之一款遊戲，特別是重度遊戲本身的研發周期就比較長，因此版號停發對於騰訊、網易這樣的頭部公司影響尚小，反而對於一些新興團隊影響較大，「監管之下遊戲行業的變現不再像以前那麼容易」。

2020年7月8日，北京，位元組跳動員工經過總部大樓。（取材自中新周刊／視覺中國圖）

「在中國大廠當工程師，說白了就是一個字，幹」

中國農業大學副教授梁萌視互聯網行業為「不穩定工作」的代表，「過去20年，中國互聯網行業一直在急速擴張，其實團隊發生變化非常正常。疫情之後，監管政策帶來影響，加之宏觀經濟波動，很多領域在投入後短期內沒法見到效益，而互聯網公司對於專案的規畫經常以3個月、6個月、一年為時間節點，搞不定就要改變。」

「中國與美國的互聯網行業並不一樣，中國的互聯網企業更偏體力勞動，而美國的互聯網企業可能還有一些創造性工作，因此經驗在中國的互聯網企業價值有限。」趙娟（化名）在2020年初回到中國國內大廠工作前曾在美國多家互聯網企業任職，她的感受是除了Facebook，美國互聯網企業並不過分看重KPI，「作為前端工程師，更多時候在中國互聯網企業被當作美工使用，在中國大廠說白了就是一個字，幹」。

為了刺激員工積極性，常用的辦法是設置A、B團隊，一個團隊拿全部年終獎，另一個團隊「白乾」，再幹不好就面臨裁撤。

這可以被用來解釋中國互聯網從業者的年齡焦慮，也可以被用來理解商業模式驅動下大廠曾經的發展邏輯。

2021年隨著監管政策升級，特別是反壟斷執法趨嚴，過往的邏輯正在悄然改變。如2020年末監管對社區團購畫定的「九不許」邊界中，首先便是不得通過低價傾銷、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等方式濫用自主定價權。

「這種跨領域試錯的邏輯基本上over了，行業會變得更加謹慎，因此會砍掉更多枝枝節節的業務。」趙軍感慨。

「未來整個行業已經不再可能延續過去的增速」。