走過2021這一年…中外媒體評選中國十大熱新聞

中共在建政100周年宣布推動「共同富裕」政策。（取材自Getty Images）

告別2021年的中國，即使在年度新聞的選擇上，依然是「中外各表」。在迎接虎年之前，用不同的視角，看見不一樣的中國。

2022年來臨，中外媒體分別評選出「2021年中國國內十大新聞」。儘管新冠疫情 2021年底在中國似又復燃，在堅持「清零」政策下，官方仍定調了這一年「精準防控，守住防線」的成果；而在中共度過100歲生日的時刻，面對國際制裁、經濟內卷等內憂外患，2022年是否能成功突圍，全世界都在看。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

綜合中國官媒新華社、人民日報及英媒BBC等評選出的「2021年國內十大新聞」為：

GDP 破100兆大關

1月18日，國家統計局發布數據顯示，中國2020年率先控制住疫情、率先復工復產、率先實現經濟增長由負轉正，國內生產總值首次突破100萬億(兆)元（人民幣，下同，約15.7兆美元）大關，這是歷史上首度突破百萬億元大關，意味著中國經濟實力、科技實力、綜合國力又躍上一個新的大台階。

但官方也強調，消費仍是經濟穩定運行壓艙石。加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，關鍵在於挖掘內需尤其是消費需求的潛力。

外界解讀，這是中國面對美國制裁等國際困境及新冠疫情，「先安內再攘外」的策略，擴大內需將助推中國超大市場規模的優勢進一步發揮，「由內而外」反擊。

黨慶 中共成立100周年

7月1日，慶祝中國共產黨成立100周年大會在北京天安門廣場舉行，總書記習近平 發表講話，高度評價100年來中共團結帶領中國人民創造的成就。

習近平並在大會上宣告，中國實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題。中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧。

中國並提出了「共同富裕」政策，旨在縮小日益擴大的貧富差距，促進社會公平正義。但有分析認為，「共同富裕」下一步或向更多大型私企開刀。

三孩 生育政策大調整

7月20日，「中共中央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」對外發布，實施一對夫妻可以生育三個子女政策。這是中國人口與生育政策的又一次歷史性調整，有利於鞏固全面建成小康社會成果。

專家對此政策叫好，認為可解決中國正失去「人口利多」的問題。也有人口學家認為，「三胎」政策來得太晚，力度太小，不足以解決老齡化問題。

紐約時報認為，此舉反映出人們對中國老年人口的迅速增加可能會加劇勞動力短缺，並在不久的將來給經濟帶來壓力的擔憂。但這項政策也引來不少中國民眾吐槽，生育率低迷的根本原因其實是養育成本太高，「高官們到底知不知道大部分年輕人養活自己就已經很累了？」。 中國改變現有人口政策，允許一對夫婦生育三個子女。（取材自Getty Images）

航天 載人技術大突破

12月27日0時55分，經過約6小時，神舟13號航天員乘組圓滿完成年內第二次出艙全部既定任務，航天員翟志剛、葉光富安全返回天和核心艙。

央視報導，2021中國航天交出亮眼的「成績單」，包括天和核心艙成功發射，中國空間站拉開建造大幕、「祝融號」火星 車完成火星巡視探測、航天發射次數再創歷史新高，「玉兔二號」不斷刷新人類探測器在月球行駛的紀錄。嫦娥五號也帶回1731克月壤樣本研究。中國科技實力正邁向歷史性新成就。

中國航天的腳步還邁向了4億公里之外的火星。 「天問一號」使中國成為世界上第二個登陸火星的國家。 神舟13號航天員乘組圓滿完成年內第二次出艙全部既定任務， 標識著中國載人航天等取得新突破。（新華社）

芯片 缺貨雪上加霜

全球許多大廠在新冠疫情復工後發現芯片（晶片）嚴重短缺，「芯片荒」也影響製造業大國中國的發展，而美國的「芯片禁令」更使中國的芯片問題雪上加霜。

中國已祭出五招突圍策略解決被「卡脖子」，包括針對積體電路企業自獲利年度開始減免企業所得稅；打好芯片產業鏈的基礎；搭建平台、優化生態鍵；在芯片人才儲備、人才培養上，政府、國家採取一系列措施；芯片產業是一個全球性產業鏈，要加大合作。

工信部也提到未來五年，中國尋求科技自立自強。中國的一系列措施是否能有效突圍，全球關注。

浙江省一家科技公司內，工作人員在查看晶圓。（中新社）

雙減 對教培業一刀切

7月24日，中國發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，目標是「有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔」，簡稱為「雙減」。

政策的嚴厲程度超過市場預期，比如「學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作…外資不得通過兼併收購…」等規定，就使新東方等教育培訓行業的股票應聲下跌，多支股票跌幅甚至達到九成。

有投資者估計，大約有2000億元人民幣的資金因此被迫沉澱在教培行業裡。中國校外培訓機構從業者超過1000萬人，就業分流也成為問題。 由於學科類培訓遭遇新政致命打擊，一些培訓機構紛紛轉型，涉足素質教育、成人教育等領域。（取材自Getty Images）

恒大 爆發債務危機

9月13日，恒大財富發生兌付危機，時至年底，債券未能兌付，股票遭到停牌，變賣優質資產，投資者抗議，買樓者徬徨....恒大依然身處危機之中。這場危機甚至造成多個大型房企面臨流動性困難，整個房地產面臨一場深度震盪。

中國為此出了一系列監管應對措施， 但樓市「沉痾」突然遇到監管「猛藥」，房企的危機終於在2021年集中爆發。房地產業如何走出危機，是觀察2022年中國經濟的指標之一。 恆大總部門前，一位高管癱坐門前，面對抗議者此起彼伏的「還錢」呼聲。（路透）

限電 多個省份拉閘

中國「電荒」在2021年的夏季愈演愈烈，多地工業企業從「開三停四」到「開二停五」等等的錯峰用電，嚴重衝擊了工業生產。尤其以廣東、浙江、江蘇、湖南和雲南等省，最為嚴重。

電荒嚴重衝擊了工業生產。背後可能原因為，電力需求增長過快致供給不足，電煤價格上漲，以及受到「能耗雙控」政策影響。官方發布多項應對政策，從制度上防止出現運動式減碳現象，但有媒體批評，「減碳」過於激進，不能搞一刀切。 東北地區的居民用電受到影響，引起輿論反彈。（取材自Getty Images）

峰會 中美元首視頻會晤

在疫情背景下，11月16日，中國國家主席習近平同美國總統拜登舉行視頻會晤，為中美關係發展把舵引航。12月15日，習近平與俄羅斯總統普亭舉行年內第二次視頻會晤。習近平並以視頻方式出席金磚峰會、上合峰會、20國集團峰會等活動，通過「雲外交」針對共同挑戰提出中國方案。

不過，有外媒指出，到2021年底，習近平已至少22個月未出訪，與他昔日作風迵異。紐約時報曾分析，除了表面上的防疫因素，習近平的「閉關」意味著中國政策重心從外交轉向內政，除非可以滿足中國利益，否則沒必要迎合國際社會。 中美元首視頻會晤。（新華社）

博弈 北京證交所成立

2021年6月底，中國最大網約車公司滴滴出行在紐交所上市，是過去七年來中企在美最大規模IPO，然而在中國監管部門的審查等措施下，歷經了5個多月戲劇化的赴美上市之旅後退市。有分析稱，滴滴遭遇監管層罕見的嚴厲手段，與中美進入大國地緣政治博弈階段有關。