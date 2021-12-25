中國體育用品業 國民品牌突圍 逐鹿全球

2021年6月，東京奧運會中國代表團領獎裝「冠軍龍服」舉行發布儀式。（取材自中國新聞周刊）

體育沒有國界，用品各有所好，想要在中國本土市場打贏國際品牌，按下「一切皆有可能」的按鈕，國民品牌突圍，逐鹿全球，專家看好，中國體育用品行業的黃金時代還遠未到來。

★中產崛起 體育消費紅利

1984年夏天，中國代表團第一次參加奧運會，在洛杉磯炎熱的射擊賽場上，許海峰穿著臂上五道槓、胸前黃色「中國」字樣的國紅色梅花牌運動服奪金，實現了中國在奧運會上「零的突破」。

當時，許多人都想來一件和「許海峰同款」，梅花牌成了那個時代的共同記憶。37年後，東京奧運 會開賽第一天，中國射擊隊再奪首金，「00後」小將楊倩拿下女子10米氣步槍決賽金牌，64歲的許海峰隔空祝賀，在宣紙上用毛筆寫下「YYDS」，他們穿著安踏出品的同款「冠軍龍服」。

早在2017年，「經濟學人」發布的「中國開賽──崛起中的中國體育健身產業」，第一次對中國體育產業進行了較為完整的梳理，該報告指出，伴隨中產崛起，體育消費必將迎來市場紅利。

1984年洛杉磯奧運會上，身穿梅花運動服的許海峰奪冠後領獎。（取材自中國新聞周刊）

★國際代工 本土品牌「火種」

1989年，健力寶在廣東省三水投資建立運動服裝有限公司，由退役的奧運冠軍李寧全權打理，李寧為此重金挖走了梅花廠的廠長李紀鐸。在中國還需要用體育賽績向世界證明自己實力的年代，擁有106塊金牌的李寧是全民偶像，因此也就成了李寧品牌的最強背書。

在李寧起家的同時，1980年，耐克（NIKE）將進入中國後的第一家生產聯絡代表處設在了北京 ，卻將代工廠設在了2000多公里之外的福建省晉江市陳埭鎮，不久，耐克、阿迪達斯（adidas）等將代工廠搬到了莆田，在晉江留下了大批熟練技術工人，也就留下了晉江本土鞋業起步的「火種」，在此基礎上，當地湧現出3000多家製鞋工廠，它們大多數都是家庭作坊。晉江鞋質優價廉，很快就壟斷了北京市場，幾乎每天都有外地批發商到當地的工廠門口蹲守，低價採購，轉手加價在一、二線城市賣出。

在晉江，起初一枝獨秀的是1989年創牌的匹克，其創始人因在其他領域積累了第一桶金，得以有資本投入規模化生產，率先開始像耐克那樣流水線作業，當時的泉州籃球少年都以能穿到一雙匹克運動鞋而驕傲。與此同時，通過給海外訂單代工，眾多的晉江鞋廠老闆也都先後完成了資本積累，面對還是一片藍海的中國運動品牌市場，紛紛摩拳擦掌。

1980年代末期，丁世忠去北京為自家工廠的產品開拓銷售渠道，他發現，同樣品質的晉江鞋一雙只能賣18元人民幣（約2.8美元），有品牌的同類產品卻能價格翻倍，於是，回到晉江的丁世忠決心要樹立自己的品牌。

1991年，丁世忠與父兄一起正式成立安踏鞋廠，品牌寓意「安心創業，踏實做人」，丁世忠主管營銷，安踏深知它的品牌定位必須從市場中來。創牌後的安踏，既沒有走批發零售的老路，也沒有選擇「辦事處」模式，經過一段時間的摸索，安踏決定進行分級經銷，布局運動鞋專營店，也包括商場專櫃。到1998年底，安踏在全國布局了近2000個專營點，正是這套最初的銷售網路，為後來安踏的每一次躍升打下了堅實基礎。

1997年亞洲經濟危機重創了以外貿為主的陳埭鎮，而具有穩健國內銷售渠道的安踏卻比上一年營收 還多了400萬元，1998年，安踏營收首次突破千萬。

2009年，安踏收購了FILA在中國商標使用權和專營權。（取材自中國新聞周刊）

★經濟危機 凸顯品牌重要

亞洲經濟危機的打擊，讓晉江民營企業家們清醒地意識到了品牌的重要性。1998年，晉江市委、市政府也將之前的「質量立市」戰略改為「品牌立市」，激勵企業創中國馳名商標，獎勵100萬元。在這一大背景下，起家於1987年的特步，在2001年創立了特步品牌，361°於2003年創立品牌，創辦於1983年的德爾惠也在2003年開始注重品牌營銷，與周杰倫簽約合作十餘年。

★尋找英雄 由孔令輝代言

而對於早已領先一步樹立了品牌的安踏來說，現在更急需的是知名度，就像耐克找到了喬丹，安踏也需要自己的英雄，最終選定了孔令輝。2000年9月雪梨奧運會上，已經是世乒冠軍的孔令輝再奪男乒單打冠軍，完成了個人大滿貫。伴隨電視轉播，孔令輝代言的安踏央視廣告「我選擇、我喜歡」深入人心，安踏終於等到了一炮而紅的機會。2000年，安踏的銷售額突破了3億元，晉江同行紛紛效仿安踏「體育明星+央視廣告」的營銷模式。

2008年北京奧運會的成功舉辦，掀起一股運動熱潮，各家運動品牌都沉浸在行業高速增長的喜悅中，開始擴張店鋪，增加生產線，但過度爆發的投資熱情讓整個市場供大於求，超出了消費者的購買能力，整個行業陷入了為期四年的庫存危機。

「各大品牌都在清庫存，市場上的體育用品門店到處哀鴻遍野，瘋狂打折，低價銷售，把品牌賣成了廉價商品，卻仍舊無人問津，打折甩賣只能帶來惡性循環。安踏首先嗅到危機，決定快速轉型，在零售終端進行深度改革。」安踏集團副總裁李玲說。

2015年，安踏營收突破百億元，成為中國第一家跨入百億俱樂部的運動品企業。

官方資料顯示，從2014年到2017年，中國體育產業總規模從1.35兆元增長到2.2兆元，到2018年總規模已接近成長一倍。而體育用品行業（包括運動服、運動鞋、運動器材及相關體育產品的製造和銷售）作為體育產業中比重最大、開放度與競爭度最高的領域，保持了常年快速增長。2016年，中國體育用品行業達到3077億元，增長率為11.65％，連續三年保持兩位數增長。

2009年，安踏以6.5億港元(約5.3億人民幣、8363萬美元)從百麗國際手中收購了FILA在中國的商標使用權和專營權，這筆金額相當於安踏2008年淨利潤的三分之二。多年後，FILA用營收資料回應了當年高價收入的爭議。

安踏在FILA身上積累了國際品牌運營經驗後，又陸續收購了英國戶外休閒、登山運動品牌斯潘迪（Sprandi），日本功能性運動品牌迪桑特（DESCENTE）、南韓戶外運動品牌可隆體育（KOLON SPORT）等。

但安踏的身後，並非一潭死水，2018年初在紐約時裝周上，中國李寧的出場引爆社交網路，選對「國風+復古」路線的李寧產品終於脫胎換骨。這一年，李寧品牌也終於首次營收突破百億。

李寧為此蓄謀已久。2014年，奧運冠軍李寧回歸公司。在成立25周年之際，李寧品牌重啟了「一切皆有可能」的口號。2015年，李寧公司收入70.89億元，現金淨額為淨流入6.87億元，實現自2011年來的首次扭虧為盈。

整個國產體育用品行業也開始了新一輪的發力，停產11年的梅花運動服在2015年重出江湖，加入了國貨復古大潮。2016年，上海大孚橡膠家的飛躍膠鞋也蹭了一波熱度，推出與百事可樂、漫威、中興手機等品牌的聯名款。創立於1953年的國產老牌回力也正式回歸，999元的膠底鞋在打上「回天之力」的漢字後瞬間售罄。

耐克在北美的死對頭、加拿大瑜伽服品牌lululemon也於2016年正式在中國開店，到2021年12月，其在中國的門店數量已經達到65家。

★安踏市值 衝上全球第二

2021年上半年，安踏集團以228.12億元的營收超過了阿迪達斯中國的183億元。年中，安踏市值也一度突破5000億港元大關，成為僅次於耐克的全球市值第二的運動品牌。

「全民健身計畫（2021—2025年）」指出，到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，帶動全國體育產業總規模達到5兆元。根據國家統計局數據，2019年，中國體育產業總規模為2.95兆元。這意味著，未來五年間，國內體育產業規模複合年均增長率約為9.2％。

從這個意義來說，中國體育用品行業的黃金時代還遠未到來。