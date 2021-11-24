從銷聲匿跡到氾濫成災 安徽、四川野豬下山逛大街
中國多地村民們感覺到，近幾年野豬數量變多了。即使在莊稼地裡架電燈、放燈籠、放鞭炮或用電圍欄，野豬都能慢慢適應。最終還是只能依靠有限的人力去看守。
安徽、四川、陝西等多地近日發生村民舉報野豬結隊下山吃莊稼、莊稼吃完吃家禽，或是晚上成群出沒逛大街頻與車輛發生碰撞等投訴。專家說，短短20多年，銷聲匿跡的野豬已在多地氾濫成災，這是生態環境向好的表現。但官方與民眾準備好如何與居於生態鏈重要地位的野豬相處了嗎？
出沒頻繁 集中安徽四川
福建省邵武市肖家坊鎮獵人李亞軍（化名）打獵40多年以來，明顯感覺到，這兩年村子附近的野豬變多了。極目新聞報導，以前野豬只是破壞幾戶人家的莊稼，現在一吃就是一整個村里的，莊稼都差不多收完了，野豬又吃起了家禽。
李亞軍所在的村子並非孤例。連日來，各地野豬出沒頻繁，人民網留言板上來自全國多地群眾對野豬的投訴，主要集中在安徽、四川、重慶、陝西等中部各省份。僅今年9月，就有13條。
陝西省銅川市一農戶說：「全村幾乎每家都被野豬拱了地，拱了繼續種，種了繼續拱。」安徽金寨縣長嶺鄉洪畈村一村民原本種植天麻近3畝，預計可收入約3至5萬元，豐收前卻被野豬群啃食殆盡。
寧夏海原縣的一農戶留言稱：「海原縣南華山上的野豬太多了，每到夜間成群結隊（最少一次見到20多隻）來到農田吃我家玉米，不僅吃還踩踏，損失較大，我們目前只有靠人在地裡晚上守著，可是你守著這邊，野豬就在另一邊吃，政府有沒有什麼好的辦法？」
不能圍獵 聲光奇招驅趕
普通村民對付野豬並不容易。由於其野生動物受保護的身分，普通人不能圍獵，也不能弄傷它。而製造噪音、強光照射等驅趕方式，對野豬來說只是「小打小鬧」。
李亞軍說，獵捕必須合規，過程急不得，除了要向縣林業局、公安局申請批捕證和持槍證，還需經縣林業主管部門算過，像是今年可捕殺500隻野豬，分到肖家坊鎮的任務是30隻。
四川廣元市青川縣落衣溝村緊挨著唐家河國家級自然保護區，常年有野豬出沒，擔任當地村書記10年的楊勇回憶，小時候村民用獵槍對付，厲害的獵人每年能掙得數百元。1978年唐家河保護區成立，全面禁止獵殺野生動物，已沒人敢打野豬了。
楊勇也感覺到，近幾年野豬數量更多了，落衣溝村附近應以百隻計。過去楊勇和村民們在莊稼地架電燈、放燈籠、放鞭炮，甚至買音響在莊稼地裡整夜放搖滾樂來對付， 「但每種方法嘗試10多天後，野豬就慢慢適應了」，最終還是只能依靠人看守。
賠付體系 資金來源不穩
在部分野生動物頻繁出現的地區，已探索出賠償體系。以落衣溝村為例，2019年起，在保護區和村裡出資、社會捐助下形成賠付資金池，莊稼地被破壞後，村民只要保護好現場，如實申報就能獲得補償。但每年的賠付資金來源不穩定，可能一畝地收入1000塊，補償只有200到300元。
在雲南西雙版納，居民用圍欄對付野豬的方式則已失效。雲南省西雙版納州野生動植物保護站站長李中員說， 「我們嘗試過在農民的莊稼地周圍設置電圍欄攔截野豬，短時間效果還是可以的，但是野豬會拱土，時間一長就從圍欄下面拱進了莊稼地」。
李中員稱，在雲南當地，每年由地方政府投保，野豬等野生動物若毀壞了農民的莊稼地，可按標準由保險公司對農民進行補償。他認為除了通過人為捕殺來控制野豬的總體數量，沒有更好的應對方法。
如今，報導指出，相關省分已陸續對多地野豬氾濫成災的情況，開始出台不同的政策與措施。然而，不是每個省分都像唐家河保護區、雲南等地一樣有資金等方面的支持，面對突如其來的大批野豬，狩獵的人力、物力、財力從何而來成了新的問題。
2021年，四川巴中市通江縣初步調查全縣有野豬2萬餘隻，此後出台了「通江縣野豬危害防控試點工作方案」，依據每平方公里野豬數量不應多於2隻的標準，2021年底前應捕殺750隻野豬。
為此，通江縣請來了四川省唯一一支擁有持槍證的專業隊伍，但通江縣林業局野生動植物保護中心主任李斌估計，僅一支隊伍殺野豬，且國家對槍支管理嚴格，估計通江縣今年750隻的獵捕任務很難完成。
福建的李亞軍面臨同樣的困境。李亞軍說，野豬晝伏夜出，捕獵數量不一定，今年鎮上要捕殺30隻野豬的目標，「肯定是完不成了」。李亞軍的狩獵隊曾有8名隊員，但隨著年長離開，如今只剩2人。
拱莊稼吃家禽 野豬擾民難對付
中國的野豬在生態上是什麼地位？為什麼變多了？早在2000年8月1日原國家林業局實施的「國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄」，就已將偶蹄目中的野豬首次列入名錄，理由是基於維護生態平衡，保護物種多樣性。
報導引述世界動物保護協會中國代表處動物學博士孫全輝介紹，近年來，一些地區的森林生態狀況不斷修復向好，促進了野豬自然種群的增長。野豬自然界的天敵一旦消失或數量不足，也會出現野豬自然種群快速增長和局部氾濫的現象。
野豬的繁殖和適應能力都很強，野豬的天敵如虎、豹、狼、熊等的數量卻大幅度下降甚至局部滅絕。隨著國家野生動物保護力度不斷加大，野豬就從八九十年代在中國幾乎「銷聲匿跡」變成現在「氾濫成災」。
但報導認為，也不能因此大規模獵捕。孫全輝指出，野豬是食物鏈上不可或缺一環，但野豬種群過快增長，打破了局部生態系統的平衡，也給當地居民的生產生活帶來不利影響，獵殺部分個體等人工干預措施效果難持久，只有恢復生態系統和食物鏈的完整性，才能一勞永逸。
摸底調查 先計算後獵殺
報導引述一位常年從事野生動物保護的專家提醒，人為引入天敵或將帶來更多不可控因素。例如，澳洲為了應對兔子氾濫而引入狐狸，最終又造成了狐狸氾濫。目前可採取人為控制野豬種群數量方式，但一個區域應該生存多少野豬、捕殺多少野豬，都應經過科學計算。
「首先是摸底調查，這片區域到底有多少隻野豬，底數是往後所有方案的基礎。其次，是野豬的種群結果，多少老年，多少青壯年，多少幼年，如果青壯年野豬捕殺過多，可能第二年野豬就沒了。第三，計算環境容量，這片區域能承載多少野豬，才可以得出捕殺數量、年齡段的結論。」
至於普通村民如何應對野豬侵擾，這名專家坦言：「村民沒什麼好的方式可以應對，一般的方式不管用。用捕獸夾或者挖壕溝讓野豬掉進去，野豬受傷了也不行。只能保護好現場、拍照，然後向當地有關部門報告，看能否申請賠償。」
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