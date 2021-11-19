低碳、優美 北京冬奧場館的節儉之道

2021年10月8日，首場北京冬奧測試賽——「相約北京」速度滑冰中國公開賽在國家速滑館「冰絲帶」舉行。（中新社）

辦奧運不是砸錢就好，後疫情時代的北京 冬奧，追求低碳、優美之餘，也可見不失華麗的節儉風。

對國家速滑館公司設計總負責人鄭方來說，建築是「從無到有」的奇蹟，而奧運場館是最為複雜和最具挑戰的設計之一；而冬奧場館的設計，更加體現了中國 在新時代的環境態度。

北京2022年冬奧會將於2022年2月4日至2月20日在北京及張家口舉行，共設置北京、延慶和張家口三個賽區。中國青年報報導，北京作為「雙奧之城」，充分利用奧運遺產。除國家速滑館「冰絲帶」、首鋼滑雪大跳台中心外，其他競賽場館均利用2008年北京夏季奧運會場館。

首鋼滑雪大跳台由賽道、裁判塔和看台區域三部分組成。（取材自人民網）

首鋼滑雪大跳台賽後將作為世界首例永久性保留和使用的滑雪大跳台場館。（中新社）

國家體育場（鳥巢）已於今（2021）年10月28日改造完工，開閉幕式將在此舉辦。五棵松體育中心前身是北京2008年奧運會籃球場館，承擔北京2022年冬奧會女子冰球和部分男子冰球的比賽。

按照「節儉辦奧」的理念，新場館在設計之初就考慮到賽後的再利用。國家速滑館「冰絲帶」是北京市內唯一新建的奧運場館，近1.2萬平方米冰面，可根據不同項目分區域、分標準製冰；館外由22條「冰絲帶」環繞躍動。

新建場館也與當地生態環境交相輝映。延慶賽區被譽為「最美賽區」，基於「山林場館，生態賽區」的理念，國際一流的國家高山滑雪中心和國家雪車雪橇中心坐落在「十里山村道，千峰櫟樹林」的山水中。

建速滑館 綠色人工冰場

「冰絲帶」裡容納了世界上面積最大的人工冰場之一，設計充滿綠色、低碳的細節。鄭方說，比賽大廳就像是一個冰箱，裡面有一塊非常大的冰。要把容納這塊冰的冰箱的容積做得小一點，這樣才能降低空調、除濕等負荷，更加省電。

「冰絲帶」的屋頂設計成向下彎曲的拋物面方式。鄭方表示， 「冰絲帶」採用世界跨度最大的雙曲面馬鞍型單層索網結構，長198米、寬124米的巨大跨度屋面沒有一個支撐支柱，每平方米索網屋頂使用大概27公斤鋼材，用鋼量僅為傳統鋼結構屋面的1/4，極大節約了材料。

「冰絲帶」裡也有最綠色的冰。國家速滑館製冰系統設計負責人馬進說，傳統的製冰劑是氟利昂，能效低還破壞臭氧層。在「三億人參與冰雪」的目標下，馬進與他的團隊研發出世界上最環保的二氧化碳跨臨界直冷製冰技術，相比較傳統冰場可以有20%以上的能效提升。

國家速滑館夜景。（新華社）

馬進在冰上下了很大功夫，他說，速滑運動員 每小時時速可達60公里，對冰非常敏感。國家速滑館內有1100多個傳感器，可精確控制冰面上空氣溫度、濕度、風速、空氣質量等，並接入40多個數據庫中，用5G信號實時告知場館運行情況。通過智慧管理還可使館內氣溫分層。

改造鳥巢 增無障礙設施

在歷時約18個月的「鳥巢」改造中，更新了全場18部無障礙電梯，增加轎廂不銹鋼鏡面和扶手操作面板；在場館外圍基座東北側增建無障礙坡道；並在現有場館101間無障礙衛生間內增加兒童馬桶墊圈等，營造安全、順暢、適用和人性化的無障礙環境。

面對賽事進行期間的冷冬，「鳥巢」觀眾區有了不同尺寸的電子屏幕，90塊中小電子屏環繞看台區域，呈現更加清晰的觀演效果。觀眾區衛生間洗手池提供熱水服務，看台集散區增設了128台溫水直飲水機，都將觀眾服務設施改造得更具溫度。

2021年11月13日，「相約北京」冰球國內測試活動決賽在國家體育館舉行。（新華社）

此外，建築師們也將中國氣質融入建設理念之中。國家雪車雪橇中心採用中華文化圖騰「龍」的創意，1.9公里的賽道如巨龍從小海陀山上蜿蜒而下，天然材質瓦片鋪就的獨特遮陽節能屋面，似龍鱗熠熠生輝，被網民戲稱為「雪遊龍」。

首鋼滑雪大跳台則利用敦煌飛天的元素，飛天衣袂翩躚的曲線，映射在雄渾硬朗的首鋼老工業園區遺址上，更顯跳台的靈動飄逸。

北京烤鴨也在冬奧的菜單裡。（取材自推特）

一起過中國年 678菜品將上桌

北京2022年冬奧會場館有看頭，678道菜品則讓人看得看餓了。冬奧會運動員菜單日前發布，世界各地共有678道特色菜品上榜。由於賽事期間恰逢中國傳統春節，菜單將圍繞「中國年味」，並與國際上的節日相結合。特別的是，有49種常見香料和原料不能出現。

2021年11月13日晚，北京2022年冬奧會運動員菜單發布。央視新聞報導，餐廳共設置世界餐檯、亞洲餐檯、中餐餐檯、明檔、清真餐檯、披薩與義大利麵餐檯、沙拉檯和調味品檯、鮮果檯、麵包和甜品檯等12種餐檯 ，提供來自世界各地特色菜品共計678道。

報導說，在餐飲服務上，北京、延慶、張家口三個冬奧村統一。每天約200道供各國運動員食用，以每8天為一個周期進行輪換。每餐都有一系列素食和清真菜式，並提供猶太潔食服務。

由於冬奧會（冬殘奧會）賽時恰逢中國傳統春節，菜單將圍繞「中國年味」。展示結合川菜、粵菜、魯菜、湘菜等東西南北美食主題，讓世界各地運動員充分體驗中國飲食文化的豐富性、多樣性與文化魅力。

2021年10月20日，北京冬奧火種抵達北京。圖為當天在奧林匹克塔天穹廳展出的北京冬奧會火種燈。（新華社）

運動員菜單的設計中西兼顧，中餐和西餐的比例為3∶7，有超過400種各類食材。菜單由運動、營養、餐飲多個專家團隊針對食材成分、菜品規格、製作流程進行研討，在北京冬奧組委、冬殘奧村餐飲服務商和營養師的指導下制定完成，並經國際奧委會審核同意。

奧運村部餐飲處同時嚴格遵守疫情防控要求，提供更加優質的智能化餐飲。出入口、取餐流線、餐盤回收等關鍵點位，設置防疫用品檯並放消毒用品。進門後有智能保溫取餐櫃，並有智能引導機器人提供諮詢、引導服務。餐廳每層設有空間除菌儀，人機分離，減少人員接觸。

運動員主餐廳設置進門處設有熱力圖顯示屏，實時顯示用餐人數，便於運動員判斷選擇錯峰用餐。餐廳使用可降解環保餐具，充分體現綠色辦奧的理念。

不是所有的食材都能在北京冬奧期間端上桌。北京2022冬奧會延慶村總廚楊辰表示，例如胡椒屬於食源性興奮劑，就不會出現在冬奧會運動員的菜單裡；此外，香葉等48種廚房常見原料也不能出現。