陪妳玩但牽手要加錢 遊走灰色地帶的「一日男友」

中國近來出現「日租男友」服務，可以讓「男友」陪逛街、吃下午茶。示意圖非當事人。（取材自pixabay）

情感空虛嗎？速食愛情「一日男友」的體驗式服務，不管是找新鮮或尋求安慰，花個幾十元就可租個伴，甚至當成生日禮送閨密；但「真心」在哪？別太認真掛心。

「寶貝，寶貝。」微信 對話框那頭傳來的，是女大學生阿俠租來的「一日男友」的聲音。對方壓低了嗓音，試圖說服阿俠再多出些錢購買時長，「妳不打算和我再多說一會兒嗎？現在時間已經超出了一分鐘」。

中國青年報報導，青年群體中，近日悄然出現了「一日男（女）友」情感體驗類服務。在一些視頻平台上搜索「一日男友」，就能找到某博主在某線下門店租到一日或多小時男友的體驗視頻。如果在某電商平台上搜索「一日男友」，則會跳出同款「一日男友」體驗的鏈接，價格從幾十元1小時的「盲盒」到30分鐘190元（人民幣，下同，約29美元）的「首席」不等。有的店鋪甚至介紹「一日男友」服務是給閨密生日送禮的「佳品」。

逗你開心 牽手要加錢

這種新型的速食愛情體驗式服務，正游走在法律的邊緣，無法納入管理。所有服務明碼標價，牽手一次100元。去年4月，阿俠在微博上刷到租「一日男友」的博主視頻，出於好奇，在淘寶上購買了同款服務，選擇的是10分鐘文字語音線上服務。在這10分鐘裡，阿俠覺得對方的回覆冰冷地像機器人一樣，就隨手給了「中評」。為了挽回這個「中評」，店家隨後又給她「補發」了第二個「男友」。

在某社交平台上有不少博主，分享了「一日男友」的現場體驗。其中一名叫「周富貴」的博主在上海一家實體店裡，通過抽取盲盒的方式找到一名中泰混血男友——兩小時600元。其間，這名「男友」陪博主喝奶茶、吃小吃、拍大頭貼，但拒絕牽手、接吻、餵飯等。這家店在B站上的全稱為「上海悅島男執事桌遊體驗店」。

在某消費點評App上，該店鋪被稱作網紅店。網友詢問最多的問題包括是否能讓小哥哥去聽畢業答辯，能否陪去迪士尼、陪寫論文、陪打遊戲，是否可以帶出去吃飯等。

單身男女數量劇增，單身人群面臨心理與婚戀的巨大壓力需要合理緩解和釋放。（取材自新京報／東方IC圖）

閨密生日 送男友為禮

賽娜前不久收到了閨密送來的一份生日禮物——線下「一日男友」服務抵用券。約會這天，在事先約定的咖啡廳，一個帥氣男生出現在她面前。當賽娜想與他牽手時，對方微笑著說：「牽手是要另外收費的，一次100元。」

在某視頻平台上，以「一日男友」為主題發布的視頻播放量最高為208萬次。發貨地為河北石家莊的一家網店店鋪上，「某視頻平台款一日男友」的條目被偽裝成了「一家鋪子」，這家店舖的月銷量在800份以上，寶貝評價達2475條。不少買家還貼出了不同男友的照片，向其他買家推介，「不知不覺已經讓他陪了我一周，打算再給他下個『包月』」。

「一日男友」來自何處？今年22歲的阿唐，自稱目前在山西某職業學院學習當廚師。他是某「一日男友」店舖的「首席」，即最高一級的「男友」服務員。

各個店舖的「男友」等級設置、運營模式、收費標準等都相差不大。就阿唐所在的店鋪而言，客服會提供給顧客「盲盒」、「金牌」、「鎮店」、「首席」幾個不同選擇，價位依次遞增，可以提供包天、包周、包月等服務。

不少博主分享了一日男友的體驗。（取材自小紅書）

顏值分級 挑人另收費

據阿唐介紹，他和店鋪按照五五比率分成，「比如一個100元的單，我可以拿到50元，客服抽成10元，還有40元歸店鋪所有。」如果客戶同意「續單」，那麼續單的費用由阿唐和店鋪按六四分成。此外，如果下單前客人提出想要看照片、聽語音進行挑選，每人每條還要額外收費3元。店鋪還提供夜間24時到第二天7時的夜間服務，價格為日常價的1.5倍。 「男友」往往會在服務結束後向客人討要紅包等。

阿唐透露，自己是從某短視頻平台上了解到這一新型兼職模式的，「主要為了賺錢交學費。學校教我們煎牛排，第一份作品由學校提供材料，如果自己想多練習再做一份，就要自己出錢。」

另外一家店舖的「一日男友」阿萬剛開始做這份兼職不久，他自稱是莫斯科國立大學的大二學生，今年21歲，河北人。放假回家的他由於聲音條件優秀被朋友推薦來兼職。

這些店鋪會根據「男友」的接單數量、月度續單量、聲音、性格、顏值、服務態度和客戶反饋等進行綜合評估給其定級。 「最初都是從最低等級開始做起，如果月度接單量很少且續單率低就會被解僱。」阿萬說。

「一日男友」身分常成謎，服務也遊走在灰色地帶。阿唐告訴記者，兼職「男友」有一個工作 群，大家經常會在群里分享一些自己在工作、學習中遇到的趣事，「不少人是正在讀書的大學生」。

學生最多 怪訂單不少

不過，「男友」的真實身分和真人照片都有疑點。根據「一日男友」店舖的規定，不允許應徵者使用網絡圖片冒充自己的真實照片。但阿唐坦承：「我們群裡有3個人的照片我在不同的社交平台上都見過，而且如果你的照片店鋪覺得不太合適，還會讓你去修圖或者開美顏。」

有「男友」反映，「客戶」們的需求千奇百怪。比如阿萬就接到過「奇怪」的訂單，一位客人想體驗「被人罵」的服務；阿唐碰到過自稱得了抑鬱症的客人，對方發了自己的病情診斷書給阿唐，並在一個半小時裡不斷向阿唐講述自己的悲慘遭遇。此外，還會有女客戶與「男友」發展成情侶關係，感情破裂後女方到店鋪投訴。

中國興起「日租男友」新產業，圖為示意圖。（取材自pixabay）

買不到真心 姑娘們「小心坑裡有毒」

上海政法學院教師、上海市法學會未成年人法研究會副秘書長郗培植認為，租借「一日男（女）友」的行為從法律關係來看，是雙方訂立了一份類似勞務合同的契約，租借人支付報酬，「男友」或「女友」提供聊天、陪逛街等正常服務。

但需要注意的是，服務內容「必須符合法律並且不違背公序良俗」。 「由於男女朋友身份關係的特殊性，在一些特定的場景中，極易產生違法甚至犯罪行為。」郗培植說，這一過程中，平台方作為提供服務的媒介，應當嚴格審查服務內容，如果有違法犯罪行為的發生，平台方需要承擔監管責任。

因此從規避風險、承擔社會責任的視角來看，平台應當禁止該類具有特殊人身關係的服務。 「該類行為遊走在違法的邊緣，存在極高的自身權益遭受侵害的風險。建議年輕人正視、珍重感情，避免自身遭受侵害。」郗培植說。

上海海事大學商船學院輔導員佟煒垚表示，當前女大學生會租賃「一日男友」，一是由於學生思想尚不成熟，受外在不良社會風氣的影響圖新鮮、刺激；另一種可能是青年學生原生家庭等原因造成情感缺失，希望通過「一日男友」尋找情感依賴。

他認為：「學校應該增強學生的法律意識，並加強和改進大學生的思想政治教育 工作，幫助學生提升自我保護意識以及明辨是非的能力。」在青少年成長階段，學校和家庭都應對學生進行「情感教育」，讓他們明白什麼是該做的、什麼是不該做的。

在法律層面，「一日男友」的做法，無法用「中華人民共和國治安管理處罰法」第66條有關賣淫、嫖娼的處罰規定對其進行管制。上海市公安局表示，前述事實的認定有兩個「關鍵點」——一是發生金錢交易；二是發生不正當性關係。 「一日男友」雖有明顯的金錢交易情況，但只要沒有證據證明其發生關係，就無法納入管理，「處於灰色地帶」。

人民網評論提醒，事前防範，勝過事後救濟。面對拋著媚眼的「一日男友」，善良的姑娘們還要擦亮眼睛。莫入坑，莫沉迷，小心有毒。