北京環球影城「魔法世界」 861天怎麼打造的？

北京環球影城主題公園20日開園，圖為哈利·波特的魔法世界主題景區。（新華社）

「霍格華茲學院開學了！準備好你的巫師袍與魔杖了嗎？」9月20日，北京環球影城 正式開園。身為園區裡最受歡迎的景區，哈利波特 魔法世界在861天內建設完成，「中國速度」贏得美方「不可思議」的評價。

哈利波特的魔法世界是環球影城裡最受歡迎的主題景區之一，試運行期間最長排隊時間已達120分鐘。據園區售貨員介紹，高峰時期，僅黃油啤酒單日就賣出1.5萬杯。

景區還原了哈利波特系列電影 中的細緻場景，壯觀古老的城堡、積雪小鎮裡的神奇商店，還有在耳邊呼嘯風聲的「禁忌之旅」沉浸遊戲體驗，這就是中鐵建設建造的哈利波特的魔法世界，堪稱是整個園區裡的人氣擔當。

神秘的霍格華茲(又譯霍格沃茨)城堡是怎麽建成的？生動有趣的活米村(又譯霍格莫德魔法村)積雪為何如此逼真？新京報採訪了中鐵建設環球影城項目團隊，透過工程師、設計師、雕刻師、上色師的視角，讓粉絲們一窺魔法世界誕生過程。 北京環球度假區9月20日開園。 （中新社）

投資20億 工人2000人

中鐵建設集團在2018年拿下北京環球主題公園標段4商業、餐飲等11項工程標案，景區於8月28日開工，2021年1月28日竣工驗收。兩年多時間裡，高峰期工人2000人，總投資20億元，整個景區施工任務在861天內完成。

中鐵建設哈利波特園區項目總工程師趙相陽回憶，「接到任務時，第一感覺就是工期緊、任務重、質量要求高，需要保質保量完成施工任務」。 在北京環球影城主題公園，遊客在哈利·波特的魔法世界主題景區遊覽。 （新華社）

「其他景區最大的不同，就是我們需要接受來自環球藝術總監和華納兄弟藝術總監的雙重審核。」中鐵建設哈利波特園區項目片區經理鄭其鋒表示，哈利波特IP屬於華納兄弟娛樂公司，它對該景區建造擁有最終審核權。

團隊特赴大阪影城考察

當時，華納兄弟提出必須百分百還原電影中的效果，保證哈利波特的原創性。項目團隊為此專程到日本大阪環球影城考察。鄭其鋒還特別將全系列電影看了兩遍，把主題園區內涉及的場景全部挑出來，與施工圖進行對比。 中鐵建設團隊進行假山山皮砂漿雕刻。(取材自新京報／中鐵建設圖）

一進園區，遠遠地就能看到整個北京環球度假區的標誌性建築——高47.48米的霍格沃茨城堡，它是度假區里的第二高建築。

城堡主塔直徑7.01米，主塔上部錐形屋面高15.7米。凹凸不一的假山城堡難以搭建腳手架，技術人員先後設計了三種方案、進行三維模擬和校對，多達10餘次的修正和細節更改後，最終搭建成功，讓配構件安裝及砂漿雕刻有了操作空間。

城堡假山從2019年9月開始施工，2020年10月1日施工基本完成，歷時265天。當中經歷了冬季、雨季、疫情，實際的施工時間不足180天。

三維模擬修改十餘次

假山平均厚度卻不足100毫米，由於紋理和色調非常逼真，無論從遠處還是近處欣賞，都分辨不出它其實是假山和砌磚。工作最高峰時，同時有70多名雕刻師進行城堡假山的雕刻施工。

城堡內的主題雕刻上色也不馬虎，7層樓的高度每做完一層就要做一遍校對。現場利用燈光模擬幽暗的視覺環境，光是牆面上的「磚石」就需要呈現出十種以上的顏色和狀態。

報導指出，為保證霍格華茲城堡假山的實體與設計效果高度吻合，項目團隊摒棄傳統的疊石法及澆築法的施工流程。「城堡假山的基礎採用鋼筋網片，構件精準度高，還原度幾乎為百分之百」。而此前中國只有上海迪士尼使用了全自動鋼筋彎曲機進行彎曲，但是當時的設備和操作都是由美方人員進行。

超薄抹灰工藝更勝一籌

「國內還沒有對應的網片彎曲機，為此我們專門開發研製了鋼筋彎曲自動識別軟件和彎曲設備」，中鐵用一件表面積約2700平方米的「鋼鐵外衣」搭建出假山輪廓，解決了假山1萬8000餘根異形鋼筋的形態加工及安裝問題，使其成為中國首個全部由國內操作軟件及自主設計彎曲機完成的大型網片工程。

亞洲第一座霍格華茲城堡在日本大阪環球影城，鄭其鋒驕傲地表示，北京城堡外皮厚度為1.2厘米至1.4厘米，採用一種超薄的抹灰工藝，「在工藝方面，我們的城堡更勝一籌」。

活米村積雪 陽光下亮晶晶

霍格華茲學生在放假時最喜歡去的活米村也在園區裡完美呈現。新華日報報導，整個活米村鋼結構用鋼量1600噸，構件多達6600件，單個構件最重不超過2噸，輕則50公斤，構件重複率不足1%。「為了真實還原電影中的場景，每一個構件的截面尺寸、壁厚、剪切角、打磨程度都要精準把控。」該項目總工雷鵬表示。

為了使46根屋頂煙囪呈現出自然彎曲的狀態，工程師採用3D掃描技術，精準鎖定偏差部位，確保安裝誤差控制在2㎜以內。經過他們本土化改良的苔蘚，不僅觀感上足以以假亂真，觸感上也避免了類似大阪環球影城劃傷遊客的情況。 中鐵建設工人安裝冰柱。(取材自新京報／中鐵建設圖）

活米村裡屋頂的積雪也有玄機，趙相陽說，光是斜屋面的工序就需要14道。工匠在造型雕刻時加入雲母片，實現了積雪在陽光下亮晶晶的效果。

美方哈利波特項目創意總監阿德里安，還稱讚它是全球四個哈利波特園區中，對電影還原度最高的一個。

在上色過程中，許多巧思妙想的道具被運用其中。例如使用木屑營造顏色漸變的效果；利用天然海綿模擬古老建築的粗糙狀態，打造外部雕刻的破舊感……。整個魔法世界的上色，共由30多名中鐵建設的專業技師耗時6個多月完成。

「哈利波特與禁忌之旅」是北京環球度假區最火爆的騎乘項目之一，在禁忌之旅中，你可以與哈利波特、妙麗(又譯赫敏)一起穿越魁地奇比賽場，大戰巨型蜘蛛、噴火龍、攝魂怪，暢快體驗這些在電影裡才有的場景。

「禁忌之旅」採用360度攝影技巧和精密的自動裝置，高速的飛翔過程結合了大量煙霧和水滴，達到身臨其境的效果。新京報記錄下「禁忌之旅」建設難度，該場景共設置244組騎乘柱墩，27組球幕設備柱墩，騎乘軌道預埋件達到上千個，每一個的精度誤差不超過2毫米；針對地下預埋的機電管線最大埋深達3.8米，機電團隊採用了BIM及三維掃描技術，使機電管線在無建築結構參考定位的情況下，末端中心定位精度誤差不超過1毫米。

禁忌之旅完工 鐵軍速度美方驚詫

中鐵建設項目團隊把「禁忌之旅」稱為「510盒子」，建設的首個難題就是「510的大底板」。510大底板的工程非常複雜，卻要同時在22個區段組織施工，這些區段相互關聯，任何一個節點滯後，都將會帶來災難性的連鎖反應。

當時，項目經理黃瑋每天帶班作業到晚上12點後，在9000平方米22個區段作業面上全面流水施工，包括土方開挖、基礎施工、回填、管道預留預埋、墊層、鋼筋綁紮、模板支設、混凝土澆築，把流水施工和精準管控用到了極致。 北京環球城市大道，小朋友身穿哈利•波特主題服飾在合影留念。 （中新社）

最後「禁忌之旅」腳手架15萬立方米的盤扣架拆除更是出動350人的隊伍，連管理人員也下場才在時限內完成工作。

回顧整個建設過程，圓夢並非一帆風順。

哈利波特園區實際開工時間比合同工期晚了2個月，「項目正式開工前，我們史無前例地成立了80人的籌備組，開展為期一年半的施工策劃、工序模擬、深化設計、資源整合等工作」，黃瑋對新華日報這樣說說。前期的未雨綢繆，換來後期的全速推進。

最終，該項目成為全園第一個開始主題包裝實體施工、第一個開始騎乘設備調試並通過驗收的標段。中鐵建設的「鐵軍速度」，贏得美方道具藝術總監埃米「項目的快速讓人不可思議」的評價。