職校黑社會式查寢有必要? 揭開技職教育困局

查寢的張美玉（右）等人。（取材自中國新聞周刊／視頻截圖）

一位資深教師感歎，某種程度上，職校有時像一個大托兒所，對學生只能採取像高中一樣的管理模式。「黑社會」式的查寢，正透露著背後的職教困局。

「以後看清我們六個人的臉，我們來了，就是查寢……這是咱生活女工部長張美玉……」黑龍江職業學院一段查寢視頻在網上竄紅，該校工商管理學院畢業生劉洋對此並不陌生。他說，「我們學校還好，有的專科學校真的存在一些惡霸、小混混，這樣嚴苛的查寢就是為了鎮住這些人，這是有原因的」。

學長姐立威 教你守規矩

黑龍江職業學院（簡稱「龍職院」）是該省省內辦學規模最大的綜合性高職院校，號稱在全國1200多所高職院校中排名前50，被當地民間戲稱為「東北小清華」。

在張美玉等人查寢的視頻爆火後，又一段該校工管學院男寢查寢的音頻曝光。音頻中，查寢的大二學長疾聲喊著大一新生下床來站好，學長一番自我介紹後，命令新生叫「學長好」。

張立幾年前就讀於龍職院機械工程學院機械製造與自動化專業，也遭遇過類似的查寢。他記得，入學第一天當晚，同學就被從床上叫下來9次迎接查寢。這樣嚴格的查寢基本在大一開學前兩周，視頻中張美玉等人的查寢也發生在這一時期。

在龍職院，查寢至少每天早晚各一次，院學生會、校學生會都會查，主要是檢查寢室衛生、物品擺放是否合乎規定。張立說，穿統一的西裝查寢是學校要求，為的是讓新生信服，覺得學長挺厲害。

曾任龍職院校長助理，現任黑龍江農業工程職業學院副院長的王曉典說，查寢更根本的目的是對學生進行養成教育 ，讓學生養成守規矩的好習慣，這也與高職人才服務生產一線，相較研發創新，更應注重產品規範的定位相契合。

每次查寢，張立和室友都要靠床邊，分列兩排站好。要保證桌椅擺放整齊，桌面上不能有東西，垃圾袋裡不能有垃圾，被子疊成豆腐塊。在劉洋看來，這樣的查寢充滿形式主義。但龍職院多位老師坦言，如果不嚴格管理，學生走出校門可能會比入學時更差。

跑早操是規訓學生的另一種方式。周一至周五每天早晨6點，龍職院的大一新生們都要穿系服跑操。跑完操吃完早飯，學生們要回寢室打掃衛生，等著查寢。

在黑龍江職業學院一街之隔就是哈爾濱理工大學、黑龍江大學等高校。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）

管理是重心 教學放一邊

李妍是學校工程造價專業的畢業生。她曾和上本科的同學對比後發現，其實本科院校更自由，職業院校管得更嚴，跑操、查寢、強制性晚自習是職業院校的常規操作。

職業院校中，學生會是學生管理得以實現的一方重要力量。江蘇師範大學教育科學學院講師杜連森說，當學校把重心放在管學生而不是教育和科研上，就會讓學生幹部代替老師行使一定的管理職能，對其他同學過分嚴苛。

劉洋說，他班上的同學，相較於校學生會，更大程度上熱衷於參加院學生會和當班幹部，因為可以藉此與學院輔導員搞好關係，以此來換取一些利益。

學生程度差 地位不如前

在龍職院，蹺課會受到嚴厲的懲罰，只要缺勤幾次，就會掛科，但在課堂上，學生們也不會好好聽課。孫莉是龍職院一位英語教師，她說，在早上8點的課堂上，她總能看到因早起晨跑而犯睏的學生在課堂上躺倒一片。

杜連森在那所五年一貫制職業學院鞈學生上課時，曾和班上學生聊過，學生說，普通高中學生學習成績好了，對考大學有幫助，而他們學習，不過就是為了畢業後進工廠。沒有可預期的學習收穫，也就沒動力學習。

孫莉最頭疼的是上課面對一批初中、高中沒好好學習的學生，有的新生連26個字母、48個音標都從來沒有掌握全過，「大學課堂就像小學似的」。龍職院一位資深老師說，不讓這些學生畢業，教育主管部門又不允許，老師們只能降低教學、考試的難度。這就是矛盾」。

職教的生源並非沒有高光時刻。在上世紀八、九十年代，一些成績優秀的初中畢業生曾經也是中職教育的生源。在統招統配模式下，這些學生能得到比現在大學生還要好的就業安排。但在2000年高校擴招之後，職業教育的地位大不如前。

龍職院的前身之一是黑龍江機械製造學校，在歷史上，這家中職院校曾為東北的重工業培養出大量機械製造人才。龍職院「東北小清華」的美譽正來源於此。

劉洋當年高考填志願時，父母被龍職院的「校企合作」、就業有保障及半軍事化管理的宣傳文案所吸引，為他選了物流管理這看起來很有前景的專業。他原本的設想是學習三年後成長為物流管理的專業人才，但他的想法落空了。如果現在問他什麼是物流，他的回答就是送快遞。

黑龍江職業學院學生進行焊接實習。（取材自黑龍江職業學院官網）

缺技術含量 物流變快遞

授課老師來自校內和校外企業，為的是打通校企間壁壘，幫學生建立生產一線的視野。劉洋記得，一門關於倉儲的專業課，請來的是某公司物流部門的負責人，但老師不是大談企業文化，就是暢聊自身貢獻，讓他感覺不到有什麼可以攝取的專業知識。

在校學習時，他也感受不到物流行業的技術含量。學校有一個占地100多平方米的模擬物流倉儲倉庫，但三年裡，他和同學也就用到三四次；大二「雙11」前後，他和同學去順豐送了半個月快遞，是前兩年僅有的現場實習。

流水線式實習 對未來…動力在哪?

龍職院實行的是「2+1」的培養模式，即第三學年學生進入企業頂崗實習。張立選了杭州一家製造新能源汽車 散熱部件企業，工資挺高，等到實習才發現「上當受騙」了，這就是一個電子廠，他的任務是每天給電磁閥的線圈焊接1500個電路板，平均20多秒要完成一個。

黑龍江職業學院女生宿舍為八人間。（取材自上游新聞）

從職校畢業 不做製造業

雖然這家企業的實習報酬算上加班費，每個月都能拿到六七千元，但工作 內容還是令張立感覺枯燥，學校學的東西也幾乎用不到。張立在汽車配件企業實習完一年可以留下來工作，「工廠也缺人，怕我們走，但留在那裡就是廉價勞動力」，他和同學們後來相繼離開了那家企業。

在杜連森代課的那個班級，班上29名學生畢業後在工廠一線工作的只有5個人，占比20％，其餘同學加入了餐飲服務、快遞外賣、仲介、汽車銷售等行業。全年級工程類畢業生兩三百人，畢業後在工廠工作也大抵是這一比例。

多位龍職院老師說，國家對於高職人才培養的定位是一線的技術工人，像設計、研發等更需要腦力和智識的崗位都需要本科及以上學歷。而職業院校學生不願再從事製造業，也引發著製造業空心化的討論。

杜連森認為，從長遠來看，國家產業鏈要逐步向高端轉移，這樣一部分工人就可以從事部分高技能工作崗位，使他們有盼頭，能在製造業紮下根來。但產業升級也會倒逼職教領域的教育改革。

北京師範大學教授、職業與成人教育研究所所長和震認為，要提升中國職業教育的質量，除了提高職教的內部質量，還要拓寬、修通一線勞動者職業上升通道。

黑龍江職業學院主教學樓——清華樓內的教室。學生們在此上課及晚自習， 班級晚自習表現好，能得「五好晚課」紅旗。（取材自中國新聞周刊）

「中國的高技能人才的比例是發達國家的五分之一，這說明很多藍領工人無法上升到高技能的技術等級，沒有被社會認可。」和震說，發達國家藍領、白領工資差距基本上都很小，而國內管理層和一線勞動力比起來，工資相差太大。

杜連森在一篇論文中提到，當產業工人階層地位較高時，職業教育就會是一個富有吸引力的選擇，能留住社會的優勢階層，反之會成為社會弱勢階層的無奈選擇。職業教育應超越「生存教育」的邏輯，走向「發展教育」，促進社會弱勢階層成為中產階層的一部分。（張立、劉洋、李妍、孫莉為化名）