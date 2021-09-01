那年，我在阿富汗… 近距離看神學士

2017年6月14日，阿富汗古爾省賈姆宣禮塔，劉拓與阿富汗政府軍陪同人員合影。（取材自中國新聞周刊／劉拓供圖）

神學士 在阿富汗 是個怎樣的存在？在阿富汗接觸得人群越多，問題的答案反而越複雜。那年我在阿富汗，與神學士的距離，亦遠亦近。

2014年和2017年，我曾兩次去阿富汗旅行，目的主要是探訪當地古蹟，包括巴米揚大佛、賈姆宣禮塔兩項世界文化遺產，喀布爾 、赫拉特等絲路名城，以及遍布阿富汗城市和鄉村的古老民居和村落。

神學士（Taliban，又譯塔利班）在阿富汗是個怎樣的存在？普通民眾對它有怎樣的看法？在阿富汗接觸的人群越多，問題的答案反而讓我覺得越複雜。

2021年8月23日，阿富汗坎大哈省喀布爾高速公路上，有阿富汗人在出售瓜類和飲料。（歐新社）

階級壁壘 無法了解全貌

很多人不夠了解的是，在阿富汗，城市和鄉村、中產和平民、男性和女性，以及不同民族之間，都存在著深深的壁壘，每一個外來遊客能夠得到的信息都只是其中的一個側面。

尤其當一個外來者只能和會說英語的人交流時，不管了解得再怎麼深入，其實信息已經經過了一輪「篩選」，因為說英語的人已經代表了較高文化水平、接受西方文化影響的群體。種種條件所限，外來人對這個國家的了解總像是盲人摸象。

阿富汗共分為34個省，我到訪了其中的十個，包括阿富汗的前四大城市——喀布爾、坎大哈、赫拉特和馬扎里沙里夫。我還到訪了四個省的省會，分別是巴達赫尚省的法扎巴德、加茲尼省的加茲尼、古爾省的恰赫恰蘭、巴米揚省的巴米揚。

阿富汗所謂的「省」，範圍比中國的省小得多。除了幾個大城市外，大部分省會城市連中國的縣城規模也不如。例如，恰赫恰蘭和巴米揚城內只有一兩條主要街道，幾乎都是平房。加茲尼和法扎巴德略有規模，遠看有一片高層房子，那就是城市中心。

阿富汗的民族較為複雜，普什圖人是阿富汗的主體民族，也是神學士的主要依靠，他們多分布在坎大哈等南部城市。而塔吉克人、烏茲別克人、哈扎拉人和艾馬克人的總數超過了普什圖人。這種複雜的民族構成，與多山的地形一起，讓阿富汗很難形成一個有凝聚力的國家。

2021年8月19日，神學士在坎大哈巡邏。（歐新社）

複雜民族 作風判若鴻溝

在阿富汗不同的民族之間，對神學士的支持程度也很不同。例如阿富汗陸路出行主要在喀布爾到巴米揚的公路上，這一路搭載遊客的司機、陪同遊客的翻譯都非常害怕神學士，在通過相關村落時，會讓遊客及時躲避。這讓遊客容易得出阿富汗人普遍對神學士恐懼的印象。

而實際上造成這種情況的背景是，巴米揚省的主體居民是哈扎拉人，哈扎拉人有著類似中國人的黃種人面龐，信仰什葉派，和高鼻深目、遜尼派信仰的普什圖人完全不同。這讓哈扎拉人易於和中國人親近，也成為阿富汗最容易被恐怖襲擊和種族仇殺傷害的平民。

普什圖人雖然是阿富汗的主體民族，但他們相對不愛與外國人搭訕，在喀布爾這樣的混居型城市，遊客和普什圖人成為好朋友的概率，絕對到不了40％，因而作為中國人，難以判斷普什圖人對神學士的態度。

我在喀布爾曾遇到一位英語很好的普什圖小伙尤素福，他願意駕車帶我去外省旅行，甚至表示可以直接穿越中央山地開到赫拉特，他讓我對神學士不要害怕，並且願意用實際行動證實這一點。可惜，我很快就丟失了手機，沒有實現和他的約定。

對阿富汗民族認知的不同，在我坎大哈的行程中表現得非常明顯。這裡也是我實際探訪和之前的預想差別最大的城市。

亞歷山大東征時期建城的坎大哈，僅在西郊山下留下遺址，目前的城圈由波斯的阿夫沙爾王朝建立。1747年，普什圖人的杜蘭尼王朝以此為首都，第一次建立起阿富汗人自己的王朝，大體形成了現在的國土範圍，儘管首都很快遷到喀布爾，但坎大哈一直是普什圖人的精神家園。

在我前往坎大哈之前，幾乎查不到外國人探訪這座城市的資料。原老未是一位在阿富汗旅行過很長時間的傳奇人物，我知道她剛剛去過坎大哈，在詢問後得知那裡形勢尚好，所以才敢將坎大哈納入我的旅行計畫。

坎大哈的居民幾乎都是普什圖人，雖由政府控制，但有大量居民對神學士持同情態度，不過城市氣氛並沒有因此而緊張，我在這裡甚至比在喀布爾還輕鬆。一位會說英語的當地朋友阿卜杜拉帶我遊覽了半座老城，通過他的翻譯，大街上遇到的人提到神學士時，會豎起大拇指。

在坎大哈城裡不用小心翼翼地分辨對方是普什圖還是塔吉克，因為外族人數量極少。這裡的每個人和阿卜杜拉都像熟人一樣打招呼，那種親密感，是在阿富汗的其他地方難以見到的。

阿富汗中部巴米揚大佛遺址。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）

宗教虔誠 女性蒙面出門

坎大哈給人的另一個印象，是在宗教上的保守和虔誠。在喀布爾，大量女性穿著蒙住眼睛的波卡出門，而在坎大哈，街頭大概只有5％是女性，並且沒有任何人穿著波卡以外哪怕是露出眼睛的服裝，而幾乎所有男性都身著傳統的袍裝，彷彿穿越到一百年前的街頭。

那裡的很多男性出門時會隨身攜帶禮拜毯，這是在其他城市都未見到過的情形。日落之前的一小時，在城內最大的清真寺中，滿滿當當都是補做禮拜的人群。

我是在齋月前往的，所以坎大哈給我印象最深刻的，是日落時分的喝水儀式，當時數十輛糖水車進入大街，每輛車擠著幾十個男子用自帶的塑料杯接水後，就等待昏禮開始，那也是日落的信號，直到清真寺的邦克聲響起，才喝下全天的第一口水，那種儀式感在別處從未見過。

類似的經歷，我也在2015年於伊拉克的監獄中感受過，那是一個以遜尼派政治犯為主的監獄，大部分人在宗教上都比較保守，在和他們的聊天中，很多人覺得自己的日子除了生活，就只有宗教，搞一些花裡胡哨東西的政府，反而會打亂他們既有的生活方式。

在坎大哈這樣的城市以及阿富汗的廣大農村，大多數人能做到神學士對男子蓄鬚、女子蒙面等保守要求。

阿富汗尤其普什圖人，原本就是整個伊斯蘭世界教門最為保守的地區，波卡這種連眼睛都不露的女性服裝，並非神學士發明，而是普什圖人的傳統服飾，在一百年前的照片中就已經出現，而在同一時段，阿拉伯世界乃至伊朗的農村，反而有大量色彩鮮艷、裝飾外露的女性服飾。

2021年8月10日，阿富汗坎大哈市一個封閉市場的景象。（歐新社）

保守vs開放 關鍵在當局

反觀阿富汗，即使在開放的上世紀60年代，在不戴頭巾、身著裙裝的白領女性背後，也不難看到身著波卡的女性，這些保守人群是一以貫之的，而區別更多是在於當局推崇什麼，誰在掌握話語權。

中國人對神學士的態度往往是差異很大的，有些人堅決反對與這樣的原教旨主義政權有任何形式的交流，而也有些人將神學士勢如破竹的攻勢，視作民心所向。

從我的實際感受而言，這並非因為神學士得民心，而是除普什圖人外，其他族群更多的是對神學士不反感、不排斥，可以接受他們的到來。且加尼領導的阿富汗政府無論在政治、宗教還是民族層面，也沒有更多的合法性。與神學士相比，他們為什麼戰鬥，恐怕自己也說不清。

2021年的神學士，相比於1996年，在政治上似乎成熟了很多，作出了溫和化、現代化的承諾。但歸根結底，神學士畢竟是以原教旨主義起家的，從以往的行為上看，神學士並非是利用宗教的機會主義者，他們對宗教的虔誠反而是其在廣大鄉村合法性的來源。

不管怎樣，神學士當年的殘酷統治和對文化遺產的摧毀，是其無法磨滅的污點，但在當下，也許是阿富汗回歸穩定和統一，相對不壞的選擇。