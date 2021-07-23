來自名校的捲菸工 待了11年為何還不想走？

一名工人在鄭州捲菸廠流水線上「捲包」。（取材自時代周報）

穩定的待遇和福利 ，吸引一個個名校畢業生進入捲菸廠。這個現象凸顯當前中國大學生的就業 艱難，但不少人質疑，在流水線上的工人，需要這麼高的學歷嗎？

近日，河南中煙工業有限責任公司（以下簡稱「河南中煙」）一份今年4月底發布的公示引發網民熱議。公示中列出擬錄用人員的畢業學校，來自中國人民大學、武漢大學、鄭州大學、河海大學等985、211名校，碩士研究生也為數不少。引來網民質疑捲菸廠究竟「卷」到了什麼程度，連流水線上的工人也需要這麼高的學歷？

對此，時代周報報導，河南中煙人力資源部相關負責人表示，河南中煙招聘員工要求是本科及以上學歷，有名校畢業生或研究生都是很正常的。漯河捲菸廠一位工作人員則稱：「名校的學生願意來，都是他們自己的選擇。」

網上曾傳言，中國菸草總公司員工平均薪水約達18萬。（取材自微博）

河南中煙公司下轄黃金葉生產製造中心、許昌、安陽、南陽、駐馬店、漯河、洛陽等7家捲菸廠，主業在崗職工8700餘人，年產銷捲菸300萬箱以上，居全國菸草行業第4位，資產總額近400億元（人民幣，以下同，約61億美元）。

流水線工人 研究生逾30%

根據這份「河南中煙工業有限責任公司2021年度大學生招聘擬錄用人員公示」統計，2021年河南中煙擬錄用人員共149人。其中，專業管理崗位、技術研發崗位、市場營銷崗位共錄用14人，均為碩士研究生，且近半來自英國 格拉斯哥大學、澳洲悉尼大學、英國諾丁漢大學、英國杜倫大學等國外高校。

剩餘的135人，均被河南中煙下轄7家捲菸廠的「一線生產操作崗位」擬錄用。包括41名碩士研究生學歷，約佔30.37%。相關人員表示，一線生產操作崗位主要包含「製絲」和「捲包」兩個內容，都由操作工來做；應聘人員一經錄用，須在車間一線生產操作崗位工作3年以上，不滿3年的，不得調任管理崗位。

一線生產操作中的製絲工作。（取材自時代周報）

漯河捲菸廠一位工作人員表示，公司很多廠通過了ISO9000的認證，對質量管控嚴格，因此對操作工的素質要求比較高。學歷之外，河南中煙對一線操作工的所學專業同樣有要求，除稍對口的機械設計製造及其自動化和電氣工程及其自動化，7家捲菸廠還要求一線普工為金融學、會計學、廣播電視編導、國際經濟與貿易、城鄉規畫等專業。

薪資、福利 誘人「卷」進捲菸廠

報導說，一線生產操作崗工人的高學歷現象並非只出現在河南中煙。2021年，江蘇中煙、湖北中煙、雲南中煙、安徽中煙、重慶中煙等公司的招聘，均要求操作工具有本科及以上學歷。

薪資水平、福利待遇是吸引高校畢業生「卷」進捲菸廠的驅動力。從業者林先生說，崗位不同，薪資水平也不同：「但新人稅前年薪也有15萬元（人民幣，以下同，約2萬3000美元），也會有每日包吃兩餐這樣的福利」。

只是，在社會普遍的價值觀裡，高學歷人才到一些基層崗位就職就已經是種浪費了，更何況還是去了有道德爭議的菸草公司做一線工人？河南中煙工業公司相關報導一出，隨即在社群平台引發網民論戰。

有網民留言，選擇什麼樣的工作是個人的決定，外界不應以批判的角度過問，更何況名校生自願從基層做起並貢獻專業，是一種積極向上的生涯規畫，應給予肯定。但也有輿論批評稱，政府花費許多資源培養的名校生一個個「躲」進基層，只因不想被「內卷」，這不僅是「學歷貶值」，更是一種不顧國家發展的私心。

「每日人物」以化名的方式，披露了三位目前以及過去在捲菸廠一線工作的從業者的心聲，呈現了這種現象下的另一種思考角度。

王通：溫水煮青蛙 一直在掙扎

「我家小孩在菸草」是王通父親常說的一句話。王通在捲菸廠工作，讓家人覺得很有面子，因此當他上個月不顧全家反對從捲菸廠辭職，父親氣得幾天吃不下飯。他辭職的原因之一是，待了幾年，早就認清真實現狀。

有人認為菸草行業已是夕陽工業，但自動化、機械化、智能化也是許多菸廠追求的方向。此為示意圖。（取材自Getty Images）

王通於2010年從東南沿海的一所大學畢業後就考上本省的一家捲菸廠，熱能與動力專業出身的他，崗位是鍋爐，第一年月薪3500元。幹了2年後做過銷售、採購，2015年，他到手15萬年薪（約2萬3000美元）。；離職前的年薪約25萬（約3萬8000美元），相當於稅務局公務員的薪資，但這是他努力11年才換來的，他轉行後現在做的銷售，收入還更高一些。

王通說，近年有不少研究生和他一樣進入這家捲菸廠，一是覺得工作穩定，二是相信有上升空間，但超過90％都因受不了做大量打雜或枯燥的工作而離職。他也掙扎著想跳出去，但在沒有任何其他技能的前提下，待在捲菸廠是一種「溫水煮青蛙」的煎熬，直到他完成結婚買房生子的任務，覺得自己已有能力可以在新工作中獲得成績。

劉靜：菸廠要求學歷 很正常

來到西南地區某捲菸工廠前，國內一所知名政法類院校王牌專業的劉靜已經考上了事業單位，但她看好菸草這個行業，這裡有企業編制，除了行業穩定，基本上不會倒以外，發展空間也大。從技術部門到銷售，她經歷了不同的訓練，迄今已工作11年。

入廠前，她和三、四十個人經過考試被招進來，當時的招聘條件限定了年齡和學歷。進來前她就被告知要去一線，身邊所有的同事都是高學歷，和她一樣是研究生畢業，最低學歷是本科。捲菸廠主要部門是製絲、捲包和動力，她被安排到製絲，需經3個月的實習且成績良好才能上崗。

「很多人說我們這份工作不需要高學歷，我覺得不是」，劉靜說，以製絲為例，她需要控制參數，例如在什麼時間點加濕、不同品種的菸分別加多少濕度，都考驗著工人的實操經驗。在她看來，菸廠招聘研究生，並不是說這個崗位有多難，而是企業賦予了研究生更多的期待，她不認為這是學歷貶值。

劉靜說，她不知道為什麼河南捲菸廠會上新聞，因為自動化、機械化、智能化原本就是菸廠追求的方向，對學歷提高要求自然很正常。她覺得這份工作挺適合她，會繼續留下來。

何俊傑：25歲 和社會脫節了

95後的何俊傑，學的儀器儀表專業，前年進入中部地區某捲菸廠，負責捲包。他說，操作崗雖然累，但不需要考慮操作以外的事情，而且他是本地人，有房，不用考慮太多，也不想去「卷」。閒暇時，他還是會自學CPA、攝影、炒股、筆譯，但這些準備是為了最壞情況打算的，「我並不會辭職，沒這個必要」。

何俊傑是本科，廠裡也有碩士，只有博士可以不去車間。他說，其實一線生產操作，是需要碩士這類高學歷人才的，廠裡的設備不是僅操作就行，買回來還要調試、改造升級以及日常維修，這需要尤其是傳統工科機電學科出身的，不可能指望那些剛畢業的人有這麼多年的經驗，只能要求有較高的學歷。

至於收入，他說，需要承擔質量風險和安全風險的操作崗高一些，其他崗位就普通國企水平，和鐵路差不多。他現在一年收入約7萬元（約1萬800美元），半年後轉正了可能有十多萬，基本已經到頂了。儘管他在菸廠學到的操作技能，放在社會上基本沒什麼用，「我才25歲不到，基本就和社會脫節了」，但「只要廠子不倒閉，我大概會待一輩子」。

有人認為菸草行業已是夕陽工業，但自動化、機械化、智能化也是許多菸廠追求的方向。此為示意圖。（取材自Getty Images）

應聘者、企業、社會 三方看法拉鋸

「名校研究生去捲菸廠當工人，是人才浪費嗎？」有分析指出，相關就業選擇所反映的，不是具體崗位的吸引力，而是崗位背後的單位，例如部分人的認知是，街頭辦、捲菸廠的安全感超過一般民企。

但也有人認為，此事爭議在於，名校生不應往形象不佳的菸草等行業發展。

澎湃新聞評論說，社會從來都是多元的，不同的人永遠有不同的就業偏好。而學歷本身，也不是判斷一個人是不是真人才的絕對標準。與其口水化地爭論是不是人才浪費，只要整體的勞動力市場是健康的，不如多去考慮有沒有社會層面的改進空間等問題，讓人力資源配置更合理。

另有網友從三個角度去分析，關於名校研究生去捲菸廠當工人一事，從應聘者角度來講，名校畢業生去哪上班都不算浪費，只要工資待遇不低、工作有保障、有一定的上升空間就好，就算是最普通的操作工人。所以有些名校畢業生，就是奔着升值空間去的。

從企業角度來講，花同樣的錢招聘素質更高的名校畢業生，比招聘普通操作工人更合適，可有效減少用於管理和培訓上的成本。

從社會角度來講，名校畢業生去捲菸廠去上班就確實有些浪費了。因為名校畢業生接受了高水平的教育，享受了豐富的教育資源，也在高考競爭中擠掉了一些有心向學，但考試競爭力不如自己的學生。結果多年寒窗積累，卻換來一個用不着多少所學專業知識的工作。而他們擠下去的另一些人，他們也許有興趣、也有能力從事相關專業的研究工作，卻因為在考試中競爭力不足而吿別自己的愛好，這何嘗不是一種資源錯配呢？