教養持證上崗、搶學區房遇監管白忙 現代家長太難了

浙江於數位家長學校試行「家長執照」制度，未來再推行至全省。（取材自中新網）

孩子教育需要拿執照，搶學區 房又遇上監管，想當「現代好家長」愈來愈難了？

很多行業需要證照，現在連家長也要「持證上崗」。杭州市上城區考量當前家長教育素養令人堪憂，日前推行「家長執照」，要求父母接受家庭教育指導，達到一定積分即可獲頒不同等級的執照，最高等級可達「五星級家長」，由於試辦效果不錯，浙江省有意擴及全省實施。但這項新措施也引來民眾正反兩派論戰。

浙江省擬試行家長學習積分制並推廣「父母持證上崗」政策，近日引發「當父母還需要獲得營業資格？」的關注。綜合財新網、澎湃新聞報導，這源自於浙江省教育廳網站7月2日答覆浙江省人大代表丁杭纓關於推廣杭州上城「父母持證上崗」經驗的建議消息。

其中指出，為提升家長素養，助力孩子成長，杭州市上城區在全國開創了面向0到15歲孩子的「家長持證上崗」的先河，依托移動學習平台，開設線上課程，引導家長通過智媒體完成「執照」的學習、積分，達到一定積分的予以認證並給家長頒發不同等級的「家長執照」，也就是「星級家長執照」工程。

浙江省推出的「家長上崗證」。（視頻截圖）

浙江發證書 教養開課

至去年底，已建成920間數位家長學校，並已發放22萬份學習電子證書給參與的家長。目前「星級家長執照」學習平台線上課程已達180餘門，由名師錄製，課程平均多在10分鐘內。家長可根據孩子的年齡階段選擇，當所選階段修滿100分後，可獲得一星級家長執照，每多修100分，執照星級相應提高一級，直至成為五星級家長。

「星級家長執照」由浙江省杭州市上城區教育局 、民政局、衛生和計劃生育局、婦女聯合會聯合頒發。截至2021年5月17日，領到執照的家長共有10名，其中8名為80後，2名為70後。

浙江一些地方借鑑杭州市上城區「星級家長執照」做法，例如金華市婺城區制定「四層三級」家長學習評價機制、寧波市北崙區向家長頒發學習證書等，深受家長歡迎。省級層面也計畫自2021年秋季學期開始，在浙江數字家長學校試行家長學習積分制，並擬在全省推行，並計畫於5年內於全省7成中小學建成數位家長學校，設立家庭教育指導課程。

推出這項工程前，上城區的「星級家長執照」課題組對部分家長作了調研。結果顯示，當前家長教育素養令人堪憂，教育觀念存在誤區、教育科學知識不足。比如近7成的家長認為知識教育最重要，而只有15%的認為品德教育最重要。

家長除了陪伴孩子成長，在教育上也被規畫要「拿照上崗」。此為親子互動示意圖。（新華社）

平台修學分 最高5星

「以前想讓孩子喝水，我會用強硬的語氣命令她。但現在，我會跟她說『爸爸也累了，我們一起去喝水好不好』，這樣的溝通更加有效。」浙江省杭州市的馬小民是一名3歲寶寶的父親，一個多月前開始在「星級家長執照」學習平台上觀看育兒相關視頻，如今已修滿學分「通關」，獲得了「星級家長執照」，將持證「上崗」。

馬小民說，作為父親，他以前總是很煩惱，不知道該怎麼和孩子溝通，但通過這個平台的學習，他更了解孩子，提高了陪伴孩子的質量，和孩子共同成長。「現在我們的碎片化時間很多，短視頻方便易學。」

對於這項措施，民眾及網民看法兩極。贊成者認為，家庭教育對孩童成長最為重要，「出發點是好的，希望家長能提升綜合素質，這樣對孩子的言傳身教就更有利了」，「有總比沒有強」，「應進一步設置補貼，根據等級獲得補貼」，「開車都要駕照，父母這麼重要而神聖的事，當然也得學習」，「家教好了，人才素質才能提高」。

浙江省認為，家長的素養是幫助孩子成長的關鍵力量。此為示意圖。（新華社）

不支持者則稱，「沒有人能夠定義如何才是好父母」，該制度只會增加父母的負擔。萬一父母怎麼上課都不合格，「那就真下崗嗎？」，「政府給錢撫養孩子嗎？」，「孩子怎麼安置呢？收歸國有還是送人？」，「每個孩子都是獨特的個體，然後要求父母千篇一律？」，「對父母不孝的子女也該合格兒女證安排上」，「這下更不敢生孩子了」。

封面新聞評論指出，為人父母，從來就不是一份「職業」，「父母」是典型的先賦角色，誰也沒有資格、沒有權力，要求父母持證之後才能「上崗」，更不用說因為父母沒有持證就剝奪其監護、養育孩子的權利。「星級家長執照」工程的核心邏輯是在線上開設「家庭教育指導課程」，引導家長通過學習成為「更好的父母」。

評論認為，「星級家長執照」確有必要，「父母持證上崗」同樣不無裨益。只是，「合格的家長」不可速成，也沒有「一用就靈」的妙招。系統性推進家庭教育指導才是落實之道。

北京房價高眾所周知，而北京的學區房更被視為是金字塔的頂端。（取材自知乎）

北京禁炒作 無緣牛小

北京西城區學位劃片近日落定，被稱為「頂級學區」的德勝片區，房價 出現回調，月壇片區也籠罩在「毀約解套」的猶豫氛圍中。這場嚴控「炒作學區房」的行動，真打破了投資和學位神話，瓦解「永不下跌」的「北京學區房信仰」，使教育公平邁出了一大步？

21世紀經濟報導指出，在大城市，學位與房子，兩者的關係幾乎到了水乳交融的地步，每逢政策或市場的變化，都會帶來家長們草木皆兵的敏感反應。北京只是這種現象演繹到極致的寫照。

西城排名前3的金融街、德勝、月壇學區（以下簡稱「金德月」）因為優質小學遍布，是知名的「頂級學區」。但許多在2020年7月31日之後購買了德勝、月壇學區房的家長們的願望卻落了空，因為區內的房源不僅無緣原本錨定的「牛小」，能選擇的只有相鄰學區的學校。

早在2020年4月30日，西城發布「多校劃片」政策，就已明確自2020年7月31日後在西城區購房並取得房屋產權證書的家庭適齡子女申請入小學時，全部以多校劃片方式在學區或相鄰學區內入學。

多位「731」前已買好房子的家長反饋，因為順位靠前的適齡兒童已經把本校的名額佔滿了，自家孩子只能接受調劑。也就是說，「金德月」學區家長以單價17萬元甚至20萬元買來的學區房，與周邊單價13萬元的房子有著一樣的學位待遇，這一情況勢必將重構房價。

「剛簽約還沒來得及過戶的買家，都在考慮到底要不要毀約，尤其是孩子就在這一兩年上學的。」德勝片區一位房產經紀人說，優質學位落空，加上擔心後續房價下跌，部分買家考慮解約。房價的回調也體現在「去泡沫」上。原本報價1550萬元的半地下室，一周內調低了155萬元。

在北京，想讓孩子有90%甚至100%拿到牛校入場券，需花很多時間和金錢上的投入。（取材自知乎）

學區遭剝離 房價下探

合碩機構首席分析師郭毅分析，剝離學區屬性，學區房的物理價值遠比不上當下的價格，這次房價下探勢必會出現。

「金德月」的學區房進入了成交冷靜期，更確切來講是業主的心理拉鋸期。「如果往後幾年上學的孩子少了，是不是就不用被調劑了？」部分家長這麼問。這正如去年7月31日之後，部分家長賭政策不會嚴格執行，仍然將西城學區房成交拉升到火熱狀態的心理。

只是這一次，「禁止炒作學區房」的力度空前，追求「教育均衡」是未來方向。

西城區監管層對中介增加了約束。7月4日上午西城區房管局組織轄區內主要房地產經紀機構召開工作會，再次重申「嚴禁炒作學區房」。

7月6日，北京我愛我家2名員工針對西城區教改政策發布煽動性信息，引發群體性聚集，涉嫌尋釁滋事，已被刑事拘留。

家長們的「學區房信仰」也在逐步鬆動， 「高溢價就有高風險，沒有穩賺不賠的買賣」、「老破小懸了」等看法，在家長交流社區裡獲得了諸多點讚。