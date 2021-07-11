「鯨」險救援 在浙江擱淺的6頭瓜頭鯨回家了

7月7日，工作人員通過插胃管的方式為瓜頭鯨補液。（新華社）

12頭瓜頭鯨集體迷路衝上浙江台州頭門港一處灘塗，在烈日下拍打著尾巴掙扎，一場超過24小時的「鯨」險救援雖然無法救活全體，但仍讓部分鯨魚成功重返大海。

6日早上8點，浙江臨海市港航口岸和漁業管理局接到報警，有十餘頭鯨魚擱淺在北洋壩灘塗上，需要緊急救援。

當時正是退潮期間，水位較低，海洋館專家初步判斷是海水退去，鯨魚來不及離開。

新華社報導，由於擱淺地距離岸邊數百米遠，且鯨魚體長2米左右，重量大，很難通過人力搬運或運輸。為了避免高溫曝曬造成鯨魚死亡，救援人員齊心協力把鯨魚弄到擔架上，再移動到挖好的水坑裡，透過噴水、毛巾濕敷，防止水分蒸發。

熱心的漁民也搬來漁網、被子，搭出簡易棚子幫鯨魚遮陽，台州消防隊還及時運來了冰塊降溫。

臨海市海洋與漁業執法大隊大隊長朱雨朋指出，經現場救援人員十餘小時全力救援，除了3頭鯨魚在救援趕來前已失去生命體徵外，其餘9頭均被成功救回。「現場工作人員和熱心市民通過挖水坑、澆鯨體、保持呼吸口暢通等方式，維護擱淺鯨魚的生命體徵，同時聯繫了相關專家進行遠程指導和人員物資支援。」

7月6日晚，工作人員幫助剛放入養殖塘內的瓜頭鯨保持身體平衡。（新華社）

在100多人的救援小組的努力，9頭鯨魚成功用吊機吊上岸，3頭死亡的鯨魚則暫時冷凍保存，或將用於科學研究。

專家抵達現場查看後，明確必須通過轉移的方式進行救助，其中2頭鯨魚在被轉移至附近的白沙公園後出現了主動沖灘的行為，專家判斷這兩頭鯨身體狀況良好，具備放生條件。

6日晚上9時左右，在專家和漁政船的護送下，在水深大於15米的海域將其放生。

此外，9頭獲救鯨魚中的2頭被運往台州海洋世界接受救治。6日深夜，其餘5頭被轉運到浙江宏野海產公司的水池內安頓，由專業人士24小時輪班，為這5頭鯨魚提供看護。

12隻瓜頭鯨 二級保護動物

經多位海洋生物專家確認，這12頭擱淺的鯨豚為瓜頭鯨，屬於海豚科，因尖瓜狀的腦袋而得名，屬於國家二級重點保護動物。

6日深夜，華西都市報記者實地探訪其中5頭瓜頭鯨暫養的海水養殖場，看到多地趕往臨海市救援的工作人員正對瓜頭鯨抽血檢測 ，一旁的蓄水池正在抽海水，準備將牠們從卡車上運到池子裡休養。

杭州長喬極地海洋公園動物部經理常峰換上潛水服跳入池中，從擔架上接過瓜頭鯨，兩三人一組攙扶著牠。有幾頭瓜頭鯨在看護下已能自主游動；有些卻只能被人一直托扶，狀態不佳。

「部分瓜頭鯨由於擱淺時間過久，還不能完全保持身體平衡，需要我們托扶，否則容易嗆水引發肺部感染。」常峰說。

白天，瓜頭鯨暫養點室外最高氣溫達到37攝氏度左右，直徑約20米的蓄養池被黑色遮陽布蓋著，池子邊一台抽水機發出隆隆聲，幾乎不間斷地抽著海水。

「每隔半小時就要拉一車冰，給牠們降溫，到中午已拉了80噸冰塊。」浙江宏野海產品公司負責人黃元明從6日下午開始準備。蓄養池裡的水溫已從30度降到26度以下。

救援人員將擱淺鯨魚搬至深水處，並蓋上毛巾避免水份流失。（取材自台州消防微博）

輸液、採血、放冰塊降水溫

打吊針、抽血、測量體溫…，這5頭瓜頭鯨的身體狀況時刻處於監測之下。「我們帶了四五箱營養補充液和一些治療藥物，因為擱淺時間較久，牠們可能存在一定程度臟器損傷。」上海海昌海洋公園生物研究所所長牟愷說，現場每隔幾小時都會給它們測體溫和採血。

記者觀察到，在救援人員精心呵護下，部分瓜頭鯨經過一夜休養後恢復活力。7日中午時，已有3頭瓜頭鯨能在池中自主游動，不時從鼻孔噴氣，發出輕微的叫聲。

中國 水產科學研究院黃河水產研究所程兆龍博士說，考慮到放生及時性原則，此次放歸的瓜頭鯨並沒有安裝定位系統對牠們進行追蹤研究。

張培君等多位專家分析了這些瓜頭鯨的體檢報告後表示，根據檢測數據，綜合考慮牠們的身體狀況和養護環境，決定第二批將其中6頭於7日晚間放歸大海。

「還有一頭目前需人為協助游動，我們將盡全力救助，希望牠能盡快恢復，早日回歸大海。」杭州長喬極地海洋公園技術負責人劉全勝說。

對於是否會通過安裝跟蹤裝置，監控放生後鯨魚的情況，浙江省農業農村廳漁業漁政處副處長7日下午指出，不會對放生的鯨魚安裝定位追蹤系統，此次救援及時放生意義大於監控，所以主要以及時救治、及時放生為主要原則。

「昨天晚上，我們安排了兩位專業馴養師陪牠們過夜，一是幫助牠們儘快適應新環境，二是防止牠們出現過激行為傷害到自己。」台州市海洋世界客服部經理陳俊透露，目前這兩頭瓜頭鯨的狀態總體還算穩定。

來救援的漁民不停的往擱淺的鯨魚身上潑水。(取材自臨海市委宣傳部)

水盆、棉被搶救鯨魚 全網圍觀

報導指出，7日晚12時許，第二批瓜頭鯨放歸行動中，2頭瓜頭鯨在轉運過程死亡。

晚間，在浙江台州宏野公司養殖塘中，一頭瓜頭鯨尾部劇烈抽動，並有向前撞擊轉運卡車車兜的可能，隨車的海洋公園工作人員在嘗試舒緩該鯨劇烈運動後，發現鯨口吐出氣泡，隨後瓜頭鯨身體變軟，疑似死亡。

之後轉運車隊出發，瓜頭鯨隨轉運車隊運往頭門港。到達頭門港碼頭後多位工作人員上車對該瓜頭鯨注射藥物，檢查身體狀況。隨後，計畫放歸的6頭瓜頭鯨中的其餘4頭，已於8日凌晨0點40分被成功放歸大海。

「此次12頭瓜頭鯨擱淺，數量算是比較多的了。」對於瓜頭鯨擱淺原因，中科院深海科學與工程研究所副研究員張培君還不確定。也許是鯨魚自身導航系統出問題，或者地磁場、洋流變化等，都可能會導致其擱淺。需要通過進一步解剖才能作出判決。

這場救援活動在網上也引發網友的圍觀，消防隊員、漁民拿著水盆潑水、用棉被替鯨魚吸水降溫讓觀者感受搶救生命的急迫性。

經過長時間的救援，台州消防隊隊員滿身泥濘，累癱在一旁。（取材自台州消防微博）

張培君表示，瓜頭鯨是很神秘的物種，主要分布在赤道兩側，是一種社會性極強的群居性動物，一些龐大的瓜頭鯨族群中的個體可以達到1000多頭，小規模的族群也可以達到幾百頭。

全世界對瓜頭鯨的研究較少，目前僅限於對夏威夷海域瓜頭鯨群體的食性和潛水性的研究。海洋哺乳類動物鯨魚擱淺是比較常見的現象。但截至目前大規模的瓜頭鯨擱淺只有兩次，擱淺數量達上百頭，這是第三次。

張培君介紹，瓜頭鯨擱淺的情況以前也曾有出現，但次數不多。根據歷史記錄，此前兩次較大規模的瓜頭鯨擱淺出現在台灣 與日本，數量大約為幾十頭。

報導說．曾有海洋專家公開表示，近幾年發生的瓜頭鯨擱淺事件，可能與近年大功率聲吶的使用增多有關，聲吶系統會導致瓜頭鯨失去方向感。