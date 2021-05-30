因移動支付增長遭邊緣化 在中國，ATM退流行了嗎？

中國行動支付興起，2020年ATM數量減少逾8萬台。（中新社）

你有多久沒用ATM了？中國 曾是全球最大ATM銷售市場，近年因機台數銳減，正面臨尷尬的轉型。

24小時不打烊的ATM（自動取款機）曾是民眾生活中不可或缺的一部分，中國的ATM市場更是蓬勃發展；但在移動支付等近年崛起的新型金融形態衝擊下，ATM的光環已經失色。不少業者選擇改變策略拚升級，也有人被迫棄走。作為一家永不關門的銀行，ATM真要退出中國市場了嗎？

ATM機量萎縮 取現消費下降

北京商報、工人日報報導，ATM曾被稱作是銀行業「最有用的發明」，根據中國人民銀行數據，自2018年三季度達到112.86萬台的頂峰後，國內ATM數量便一路走低；而這一歷史高點，還是在擴大了統計口徑後才創下的。在ATM統計口徑調整之前，一些相關指標已經傳遞出ATM發展的疲態。

一家建行網點的自助設備區，取款機和存取款一體機統一標識為ATM。（取材自新京報）

據統計，自2016年起，ATM的增速就難以跟上銀行卡發卡數量，ATM機取現消費金額也大幅下降。從ATM機的增量來看，自2015年的25.18萬台到2017年的3.64萬台，3年之內，新增ATM機布放量已萎縮了85%。

據央行 「2020年支付體系運行總體情況」數據，截至2020年末，ATM機具為101.39萬台，較2019年末減少8.39萬台。全國每萬人對應的ATM數量為7.24台，同比下降7.95%。

而與之形成鮮明對比的，是非現金支付業務的穩步增長。央行公布的數據顯示，以2020年為例，全國銀行共辦理非現金支付業務3547.21億筆，金額4013.01萬億元，同比分別增長7.16%和6.18% 。

零壹研究院院長于百程分析認為，從央行披露的數據來看，全國ATM數量在2019年首次出現下降，2020年降幅進一步擴大。背後的原因主要是移動支付的快速增長，對現金支付需求造成了衝擊。從2015年和2016年起，銀行因存取款業務交易量下滑，對傳統ATM機的需求也下降，部分ATM供應商甚至退出了市場。

作為銀行業劃時代的創新，ATM為櫃台節省了大量人力和時間，如今卻面臨客戶與銀行兩頭都難討好的尷尬。打敗ATM機廠商的不是行業之間激烈的競爭，而是線上化的大勢所趨，使得行業紅利不再，逼著ATM機廠商轉型升級，但目前看來，成效並不顯著。依賴線下業務仍是ATM機廠商最大的痛點，更深層次的改革迫在眉睫。

北京一農行網點的自主設備，具備刷臉、信用卡申請、手機pay等服務。（取材自新京報）

移動支付增長 ATM機邊緣化

「現在手機銀行、移動支付都很方便，現金需求量在減少，各項業務的離櫃率在上升，ATM機的使用率下降很正常。」銀行業從業者表示，ATM機逐漸邊緣化，大的背景是移動支付的興起以及銀行業對電子渠道的重視。而其中，2015年是行業發展的一個重要拐點，不少廠商的ATM機業務開始連續虧損，移動支付業務也在此時進入高速增長階段。

「以前比較重視網點的擴張，現在主要發展的是電子渠道。」四川一家國有商業銀行經理趙祖均表示，在客戶選擇更為便捷的移動支付的同時，銀行業的發展重心也發生了變化，為了加強電子渠道的建設，銀行對電子銀行替代率有嚴格的考核，且要求一直在上升。

「以前線下業務比較多的時候，基層對小額分流率還會有考核，要求5000元以下業務去ATM機上辦。現在關注的就是App的開發，無論是推廣業務的，還是提升效率的。 」湖南一家國有商業銀行經理彭一媛表示，「各個領域各個環節都要求向線上轉型，ATM機必然受到影響。」

二維碼碾壓支付江湖，也讓ATM機存取款成了過去式，這從商業銀行年報中也能一窺究竟。以2020年來說，國有大行中，中國銀行截至2020年末ATM機數量為3.33萬台，較2019年末的3.73萬台下降10.76%。渝農商行未在年報中披露ATM機的數量，但「2020年銀行卡手續費收入為1.65億元，較上年減少0.15億元，降幅8.38%，主要是藉記卡ATM手續費收入及POS消費減少」所致。

ATM市場需求的急劇萎縮，也迫使ATM機廠商轉型，但在多年改革後，ATM機廠商業績喜憂參半。

以ATM機製造商廣電運通為例，早在2016年，廣電運通的淨利潤 下滑6.07%，就出現自2007年上市以來的第一個負增長，廣電運通在當時的年報中稱：「移動支付技術全面衝擊銀行業，國內ATM市場需求量縮減，行業競爭激烈，產品價格持續下滑，公司面臨的經營壓力增大。」在多年來實施積極尋求新的業務增長點等轉型策略後，廣電運通在2020年的業績仍呈現負增長。

另一家ATM機廠商東方通信在2020年的營業收入得到增長，但該公司淨利潤數據卻難言樂觀。2020年該公司實現營業收入29.67億元，同比增長10.57%。對應實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為1.04億元，同比下降21.37%。

ATM機衰落下，相關製造廠商首當其衝。東方通信的智能自助設備產業產品在2020年的毛利率為4.94%，同比減少14.09個百分點，主要是設備售價下跌嚴重，設備配置要求提高所致。而主打自主研發、生產、銷售、運營一體的ATM機廠商御銀股份則出現營業收入下降、淨利潤上升局面。

儘管從多項統計數據來看，ATM的發展似乎已走進了窄胡同，但業內普遍認為，ATM還未到退場的時候。因為無論是智慧金融還是普惠金融，自助終端都應保持在場。ATM機的智能化預料將成為自助終端轉型發展的主要方向，傳統的ATM機可能會被更為智能的VTM（遠程視頻櫃員機）、ITM（互動交易模式）取代。

2021年1月5日，在上海交通大學醫學院附屬同仁醫院員工食堂，員工通過數字人民幣「硬錢包」支付。（新華社）

活下來沒問題 但要智能轉型

而多家國內上市的ATM機企業也明確了智能化轉型方向。從財報來看，一些企業的智能金融設備和技術服務收入佔比已出現上升跡象。金融行業資深分析師王蓬博則認為，線下人民幣流通還是必要的，ATM機廠商「活下來」肯定沒有問題，只需要控制成本即可。

ATM機廠商們對轉型、升級也躍躍欲試。例如廣電運通在今（2021）年一季度業績預告中所言，該公司聚焦金融科技與城市智能、加快AI+場景業務拓展。東方通信則繼續推進「企業網和信息安全產業、智能自助設備產業、信息通信技術服務產業」三大產業生態圈的轉型升級。

數字人民幣也為ATM創造出新的需求。（新華社）

王蓬博也指出，以ATM為基礎打造線上客戶的中樞價值很難，因為雖能直接觸達客戶，但實際上客戶的終端識別是在銀行，但ATM機廠商又不像第三方支付那樣開發出自己的虛擬帳戶體系。所以ATM機只能永遠在銀行體系下做業務，轉型難度相對來說比較大。

「對於ATM機廠商來說，產品轉型方向是服務銀行智能化升級改造，增加研發投入，探索人工智能、大數據、雲計算與智能設備融合的可能性。」于百程指出，ATM機廠商可將產品鏈由「櫃員機」向「智能網點」延伸，由低端業務向高端、複雜、核心業務發展。也可圍繞數字人民幣、移動支付，打造智能終端設備，建設相關渠道或平台。

財經雜誌報導，數字人民幣的橫空出世，在擠壓ATM生存空間的同時，也創造出了新的需求。例如，數字人民幣與現金的相互兌換，是未來數字人民幣流通的基礎功能之一，而ATM作為現金流轉機具，必須保障其自由兌換的權利，升級改造將具有極強的確定性。

國際金融報引述招聯金融首席研究員董希淼建議，銀行應對網點、ATM機具進行準確定位、合理規畫，並加快推進線上線下的融合、聯動，一起為客戶提供任何時間、任何地點、任何方式的服務。