天災?人禍? 甘肅越野馬拉松 誰殺了21名跑者？

5月22日10時拍攝的照片，從前到後分別為梁晶、黃印斌和曹朋飛。（取材自新京報）

甘肅 百公里越野馬拉松 因為極端天氣，造成172名參賽選手中21人死亡，成為「中國 跑圈最黑暗的一日」。

中國甘肅省在22日盛大舉行「第四屆黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，開跑後幾個小時，就因為沿途路段的天氣驟變、突發強風大雨和冰雹而中斷，在路途艱險又欠缺補給之下，多名選手在途中遇難受困，更因為失溫導致了21名選手死亡的慘劇。

這起中國史上最嚴重的戶外運動事故，官方第一時間雖初步歸咎為「遭遇超乎預期的極端天氣」；但隨著倖存跑者的證詞公開，卻又逆轉指向了主辦方的「人禍害命」——但已有多次舉辦經驗的甘肅省白銀市為何沒有做好事前準備？從賽前到賽中的佈置和流程，究竟又埋下了什麼「明顯致命」的僥倖禍因？

聯合新聞網轉角24小時報導，22日比賽當天，上午9點從黃河石林南山廣場為起點開跑、終點為豹子溝廣場，全程100公里。路途上設有9個檢查站CP點（Check Point），做為選手通過時間驗證之用，而部分的CP點也會提供補給物資——而事發的關鍵路段，正是在CP2到CP3這段長約8.5公里的爬升路段（從出發點到達CP3為止，路程約為32.5公里），全程路況不僅是沙土與岩石的混合，海拔高度也從1283公尺上升到約2100公尺，是本次賽事中公認最艱困的關卡。

根據主辦方以及現場選手的回憶：開跑之前，當地天候算是「風和日麗」、氣溫稍高。但是開跑後約1個半小時，上午10點半左右在CP2的路段，卻已天氣驟變、颳風下雨；到了中午1點，CP2到CP3的最險路段，竟突然狂風大作、下起了冰雹和凍雨，極端天氣的突襲，讓眾多跑者措手不及，絕大多數的選手都沒有準備禦寒衣物，幾乎短褲短袖上陣，雖然主辦單位有提供保暖毯，但因風力過強被吹散，幾乎派不上用場。

面對毫無預期的惡劣天氣襲擊，不少跑者選擇退賽折返，但也有不少人咬緊牙關堅持往下一個CP點前進——但就在此刻，已陸續有選手半途失聯，也有人因為失溫倒地昏迷；主辦方的官方手機聯繫群組裡，開始不斷接獲選手「緊急求救發訊」，驚覺大事不妙的主辦單位，這才於下午2點急忙宣告比賽暫停，搜救隊也同時奔向CP2和CP3，尋找失聯和受困的選手們。

「手指都凍到沒有感覺，看到路上有其他選手昏迷，我也無能為力...」因為天氣與溫度的驟變，有些選手直接從往CP3的半路上折返，但此區路段下山更為不易。根據搜救隊的說法，下山路段的山腰處就有近50名選手躲藏在小木屋中休息等待救援，還有其他人困在窯洞或山壁之中。雖然部分選手平安撤回山下，但不幸的是172名參賽者當中，21人死亡。

比賽半途面臨失溫惡寒的選手們。 （取材自微博）

惡劣天氣襲擊 頂尖好手喪命

死亡事件最令外界詫異的，是死者之中不乏經驗豐富的頂尖跑者——像是被譽為中國超馬領軍者、現年31歲的「超馬梁神」梁晶，就被發現躺在路途的居民家中，器官衰竭已無生命跡象；中國「殘運會」冠軍聾啞跑者黃關軍；今年才拿下安徽長三角山地馬拉松賽冠軍的「安徽一哥」曹鵬飛...等眾多好手，都在此次賽事中不幸喪命，離譜的運動員集體殞落，也讓中國體育圈震驚悲嚎。

在案發後隨著相關新聞的曝光，主辦組委會第一時間都歸咎給「極端天氣」惹的禍，但啟人疑竇的是，在當地有多次舉辦經驗，難道沒有掌握天氣預報嗎？事前的準備又出了什麼問題？從22日到24日，相關疑點的討論，都占據了中國網路社群的熱搜議題。

遇難過程裡的一段救援故事，更是間接證明了人禍疏失：當地的一位牧羊人朱克銘，比賽當天正在賽道路途上的窯洞中躲避暴風雨，小睡休息的時候，卻意外發現多名遇難的跑者，這位老牧羊人趕緊生火取暖，成功救下6名跑者的性命。

牧羊人朱克銘的一段說詞值得注意：「我從來不看天氣預報，每天出去放羊，天氣不會對羊造成太大影響。這種惡劣天氣還挺常見的，但也不影響我放羊。」

換句話說，在地人都知道的「惡劣天氣很常見」，唯獨舉辦四屆賽事的官方毫無警覺，沒有做好突發狀況的準備，這也連帶讓信任官方訊息的眾多參賽選手們，白白賠掉了性命。

搜救人員上山將遇難人員遺體運出現場。（ 新華社）

救援過程混亂 引爆憤怒輿論

此外在救援過程的混亂、失聯與死傷者的資訊處理上模糊不清，也因發了公眾憤怒。有死者家屬質疑：第一時間發現選手失蹤後，組委會並沒有向家屬聯繫，而是延遲到隔天凌晨才告知。但卻有家屬是透過社群媒體，如抖音平台的各種現場影像，才驚悚地發現自己的家人命危倒地。而趕往現場的家屬，卻也找不到連絡人可以仰賴釐清現況。種種失能而混亂的災難應對，都讓輿論極為憤怒。

雖然主辦的白銀市政府已經出面致歉，但所有的官方單位也就像中國各類意外事故發生時一樣，樣板地做出制式反應：承諾釐清真相、承諾抓緊安全問題、承諾徹底究責。至於媒體和輿論爭論的「純屬天災」還是「人禍害命」？從截至目前已知道的訊息來看，組委會面對可預期的「常見惡劣天氣」，欠缺應有的事前準備，恐怕會是此案難以推諉的責任。

牧羊人朱克銘帶領6名選手避寒的窯洞。（中新社）

賽事井噴 方案美如畫 執行爛成渣

隨著全民健身的推進，馬拉松產業已進入井噴階段。中國田徑協會數據顯示，中國馬拉松及相關路跑賽事從2014年的51場增長到2019年的1828場，平均每天舉辦馬拉松賽事超過5場。5年時間數量增長超過30倍，馬拉松賽亂象頻發，一些劣質比賽「方案美如畫，執行爛成渣」。

如果沒有疫情影響因素，2020年各類馬拉松比賽的預測參賽人數將超過1000萬人次，產業規模達1200億元。

賽事數量增長後，主辦方與參賽者都有追求長距離和高難度的傾向，數據顯示，2017年，越野跑賽事數量為312場，2019年增長到481場。

據新華社、時代周報報導，某越野賽事執行單位總策劃張暢（化名）表示，目前越野賽事面臨最大的問題是成本問題，由於投資少，越野賽事往往缺乏安全保障。

多名從業人士稱，馬拉松有固定標準，大多數是在公路進行。但越野賽沒有標準，不同賽區差異化大，成本高。因此，與馬拉松賽事相比，越野賽投入成本大，進場資金少，多數收入無法覆蓋成本，只能靠長期經營越野賽所帶動的文旅產業和體育賽事賺錢。

「普通城市馬拉松賽事初期運營利潤在100萬元以下，一線城市的金牌賽事利潤可達500萬元以上。」省級跑團團長、賽事公司法人李俊（化名）表示，馬拉松賽事的收入來源主要由三部分組成：政府補貼、報名費和贊助費用。

政府補貼全程馬拉松約100萬—200萬元，國際賽事最高補貼300萬元。其次，一場全馬報名費為幾百萬元。根據賽事規格，贊助商的掛名費一般起步價為500萬元，部分贊助商會斥資千萬元以獲得品牌曝光。

5月23日上午9時，第四屆黃河石林山地馬拉松百公里越野賽最後一名失聯人員被找到，經確認已無生命跡象。（中新社）

補貼、報名、贊助費 一場賺百萬

山東某馬拉松賽事運營公司負責人說，中國用4到5年的時間走過了發達國家馬拉松50年的發展歷程。在這個過程中，很多人對馬拉松運動缺乏理性認知。

賽事越辦越多，但官方認證賽事比例卻逐年下降。「田協或者登協認證的比賽，會派出專業的監督人員和裁判，對賽事籌備整個流程進行監管和把控，因此基本的安全還是有保證的，一些「野雞比賽」就不好說了」。廣州一位資深跑友說。