文科生、理科生究竟誰誤國？ 人民銀行論文掀波

中國開放生育話題熱度越來越高，全面開放生育政策似已箭在弦上。（中新社資料照片）

如果在舉例說明上多一些慎重，這篇鼓勵生育的人民銀行工作論文，對催生中國 全面開放生育政策，無疑是一大助力。

★原意鼓勵生育 戳中痛點

近日，人民銀行發布了一篇工作論文，建議中國全面放開生育。主管貨幣及匯率政策的人行鼓勵生育，已經顛覆一般人的認知，文中一句24字的「金句」還讓論文關注的重點幾近失焦，在網絡上演變成一場「文科生和理科生究竟誰誤國」的大戰。

人行日前在官方微信發布這篇名為「關於我國人口轉型的認識和應對之策」的工作論文，瞬間登上微博熱搜，在微博相關話題閱讀量超過1.4億次。以往談鼓勵生育文章多是因為網民吐槽「生不起」、「不想生」而引發熱議，這次則是文中這句「東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多」戳中了許多人的痛點。

先來看看這篇論文寫了些什麼。論文的主題就是放開生育、鼓勵生育，並全方位實現綜合施策，努力實現2035年遠景規畫和百年奮鬥目標。作者群並對他們提出這項主張的理由做了深入分析。

論文引用國家統計局數據顯示，2020年中國總和生育率已降至1.49，跌破了國際公認的1.5的警戒線。同年出生並已進行戶籍登記有1003.5萬的新生兒，已連續五年下跌。中國人口數量從急劇膨脹到增長趨緩，人口結構從金字塔到長方形，人口轉型時間更短、老齡化更迅速、少子化更嚴重。

文章指出，中國要認清人口形勢已經改變，要認識到人口紅利當時用得舒服，事後是需要償還的負債；要認識到人口慣性是跨代際的巨大力量，其反作用力將導致人口反方向變化；要認識到教育 和科技進步難以彌補人口的下降，應抓住當前生育政策對部分居民還是硬約束的時機。

文中並得出結論，目前中國人口問題的應對之策，不僅要全面放開生育（三胎及以上），還要鼓勵生育，及時釋放其較高的生育意願。同時推進養老改革、注重儲蓄 和投資、完善稅收制度、健全企業年金法律體系等，並促進教育和科技進步。而提高生育率是相對較快的方法。

人行「關於我國人口轉型的認識和應對之策」的工作論文近日引發爭議。圖為論文封面。（取材自每日經濟新聞）

★東南亞發展差 怪文科生

所以，在提高生育率上，一方面要全面放開生育，不要再猶豫觀望已有政策效果，要趁著現在部分居民想生又不讓生時放開，等到大家都不想了再放，則沒了用處。另一方面大力鼓勵生育，要創造良好的生育環境，切實解決婦女在懷孕、生產、入托、入學中遇到的困難，讓婦女敢生、能生、想生；倡導生育不僅是父母和家庭的事，而且是國家和社會的責任。

在儲蓄和投資方面，要高度警惕和防止儲蓄率過快下降的趨勢。要清楚中國不僅肩負發展的重任、而且面臨沉重的養老負擔，要明白沒有積累何來增長。其次要認清消費永遠不是增長的源泉，還要重視投資，例如擴大國內中西部的投資，中西部的機器換人仍大有可為；還要擴大走出去，尤其是亞非拉的投資。

推進養老改革方面，首先，養老制度要由即時支付型轉為儲蓄型。中國現有養老體制考慮了儲蓄養老的長遠需要，但實際執行下來變為現收現付的PayAsYouGo48，這將難以應對人口轉型帶來的老齡化危機。其次要區分基本保障和個人帳戶，兩者的目的、產品性質等都有根本不同，比如從資金來源看，前者應財政兜底，後者則由企業和個人繳納。

在促進教育和科技進步方面，文章指出，未來中國由要素驅動轉向創新驅動不是一句空話，而需要實實在在的支持。要把握好創新與監管的平衡。創新要冒風險，如果人們知道即便失敗，也有飯吃、有房住、有病看，就會敢冒險、敢創新。房價的控制也很重要，不能逼走創新創業的年輕人。

教育公平也很重要。重視基礎教育，提升教育覆蓋面、教育公平性；重視理工科教育，東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多…需要指出的是，教育和科技進步周期長、見效慢、不可控，因此中國當前還是要以人、財、物的儲蓄為本，教育和科技為輔。

★話題網路發酵 文理互嗆

看到這裡，觀者大都感受到作者群為國家提出建言的用心，以及提出「全方位放開生育」全配套政策建議的高度與深度。但很多人覺得「重視理工科教育，東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多…」這句話看了就是刺眼。

特別是文科生紛紛留言嗆：「大家不生孩子，關文科生什麼事？」、「這對文科生傷害性不大，侮辱性極強」、「文科生又躺槍了？」部分媒體評論並認為，這種說法對文科生是一種沒必要挑起的「歧視」。

人行直接「蓋章文科無用」的話題逐漸在網路上發酵，甚至成了文理互嗆戰場，各方也紛紛加入戰局。自稱理科生的聲音認為，人行論文裡說的話難聽，但事實如此。尤其近年在美國的連串打壓下，中國被「卡脖子」的都是科技產業， 「文科生確實貢獻不大，現代社會科技為主，科技強國。」

力挺文科生的也大有人在。例如北京大學新結構經濟學研究院研究員付才輝在朋友圈對此發文稱，2006年被提出的「中等收入陷阱」指的是拉美而非東南亞，但此言論斷靠譜，只是表述有誤，原意不是指文科生，而且經濟學學生。

他並提醒經濟學學生不要以為這是調侃，中國在校經濟學本科生在課堂上學的是嚴重不科學的西方主流經濟學，對社會的危害性不得不防；但若師生都能總結中國與發展中國家實際的理論，多元化的思想和理論可以避免走極端。

有學者指出，近年中國已經走出人口紅利期，老齡化問題日益凸顯，鼓勵生育正當其時。（中新社資料照片）

也有學者指出，中等收入陷阱指的是二戰以後許多發展中國家在達到中等收入後，在工資方面無法與低收入國家競爭，尖端技術方面又難趕上發達國家所出現的經濟停滯現象，主要原因來自制度造成的轉型失敗。所謂「掉入中等收入陷阱」，大致是文科在制度的引路上未發揮作用，理科也失去了技術創新足夠的發展空間，這是整體的問題，只談文科理科恐失之陝隘。

上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘也發表專欄文章挺文科生。他引用了一個有關地方官員學科背景的研究稱，在一個有社會科學和文史哲背景的地方官員的轄下，科教文衛支出占GDP的比重會上升約1.3個百分點；而學理工的領導所在地方，科教文衛支出的比重更低一點，這顯示「學文科背景的人更加注重民生方面的支出。」

逐年降低的生育率，成了中國的國家發展危機，全面開放生育政策的呼聲四起。（取材自澎湃新聞）

★論文非「認證」 人行滅火

據報導，人行工作論文是由人行系統工作人員撰寫，內容涉及經濟、金融和有關改革發展議題，多為工作人員開展課題研究的初步成果。文章註釋稱，內容為作者個人觀點，不代表人民銀行。也就是說，所謂的文科生內容，不代表人行官方「認證」文科生無用。

有媒體則披露，論文的四位作者都是經濟學博士，並稱經濟學是文理兼修，不應兩極化歸類。也有人疾呼文科理科並重改革，才能不讓敵對國家一直壓著中國打。

回過頭來看，這篇論文談的重點是「人口結構失衡帶來的開放生育問題」，不論文科生還是理科生，只要願意都能「生」。與其爭論文科理科誰誤國，不如來比生育率報國。