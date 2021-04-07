中國二手奢侈品 野蠻生長

中國的二手奢侈品市場規模持續擴張。（取材自21財經）

用一兩折的價格，買到名牌九成新的商品，聽起來很誘人，但事實果真如此嗎？

從手表、珠寶到箱包、服飾，二手奢侈品為囊中羞澀但嚮往名牌的人群提供了一個門檻更低的奢侈品消費渠道，但普遍存在售假、描述不符、售後等問題，讓這個目標為萬億級的新消費市場，正在一個缺乏約束的環境中野蠻生長。

「這只LV老花包，9成新，3999秒殺！來3、2、1，上鏈接。」在二手奢侈品直播間，這樣緊鑼密鼓的銷售節奏下，從服飾、箱包到手表、珠寶，一個二手奢侈品直播間一天就能賣出上百件奢侈品，月度成交總額可達幾千萬元（人民幣，下同）。

但在許多消費者反映在線上二手奢侈品交易的投訴中，售假、成色與描述不符的投訴占比最高。商品描述與實際情況嚴重不符、貨不對板的情況也在線上二手奢侈品交易中非常常見。

假貨充斥 只能自認倒楣

「二手奢侈品的真假沒有保證。我花了3000多元買了一只迪奧單肩包和一塊2000多元的歐米茄手表，結果都是假貨」，成都買家劉怡說，「我找平台，客服只是強調絕對正品，卻無法出具任何鑑定報告或聲明，也不支持退換貨，等於是只能讓消費者自認倒楣」。

直播主正在進行二手高端表直播。（取材自21財經）

劉怡表示，平台自身無法出具有效的商品鑑定報告，她想送去鑑定，需1000多元的檢驗費用，且賣家也不一定認可消費者自己送檢的鑑定結果。這意味著，一旦商品售出，平台幾乎不承擔任何售後責任。

「我在直播間買的一只號稱99成新的包，到手發現實物表面褶皺明顯、內裡髒污、皮面有水漬、五金氧化嚴重，根本連9成新都算不上。」3月初，江西買家楊雨薇在平台要求售後無果後，只能發起投訴。

但售後維權的難度遠比想像中大。直播沒有回放，楊雨薇無從尋找實物與直播描述不符的證據，想申請退貨退款，平台客服以「不支持七天無理由退貨」為由拒絕。楊雨薇把商品寄回平台再次售賣，平台給出的定價竟不到她買入價的一半，還要收取實際售價的15％作為佣金，這讓她買賣這只包損失的差價就接近1000元。

「中國 二手奢侈品市場發展研究報告（2021）」指出，由於品牌方不提供鑑定服務、普通消費者缺乏鑑定能力、交易場所逐漸轉移到線上，導致銷售奢侈品假貨的渠道更多、成本更低、消費者維權更難。

「假貨、貨不對板問題在二手奢侈品行業中真實存在，整個市場中流通的二手奢侈品質量良莠不齊，尤其直播間購買的風險特別大」，對外經貿大學教授、中國奢侈品研究中心主任張夢霞表示，「目前國內二手奢侈品還是一個新興行業，缺乏統一的監管和行業規範，一些平台在鑑定檢驗環節中做得並不到位，容易出現售假、誤導、虛假宣傳的情況」。

山西的一家二手奢侈品店。（取材自中國新聞周刊資料圖片）

平台強勢 用戶沒議價權

在中國，C2C模式是二手奢侈品平台的主要交易模式，即連通二手奢侈品賣家和買家，平台提供交易服務並抽成。在仍缺乏統一標準規範的情況下，通常由平台自行決定交易規則，用戶則在交易全程處於話語權弱勢一方。

按照一般寄賣流程，平台會在收到商品之後進行鑑定評估，給出建議定價，由賣家確認後上架售賣。商品售出後，平台會按照最終成交價格的10％到20％抽取佣金服務費，剩餘收入打進賣家帳戶。

但實際交易過程中，賣家作為用戶幾乎沒有議價權，還需要被迫承擔平台出於促銷目的強行削減的價格部分。在商品寄賣期間，平台逐漸加大力度的促銷機制，使商品上架時間越長，價格自動折損幅度越大。在平台始終處於強勢的一方下，賣家實際收取的價格常遠不及預期。

在鑑定估價環節，由平台及自有鑑定師直接決定商品是否能上架、定價多少。有多位用戶投訴稱，平台發生損壞或丟失寄賣商品後拒不賠償，只能由用戶自行承擔損失。即使是同意上架寄賣的商品，定價也普遍偏低，因售後問題一鍵轉賣的商品價格跳水則更常見。

「由於國內二手奢侈品還沒有統一的鑑定標準規範，各個平台鑑定水平參差不齊，自然會埋下假貨、貨不對板的隱患」，從業近10年的資深奢侈品鑑定師王琛說，「一方面，國內行業缺乏統一的鑑定標準，平台自有鑑定師可能無法準確鑑定商品真假；另一方面，平台也存在做商品評級時普遍有不通用、不規範的情況。這導致二手奢侈品評級是平台單方說了算，對於買賣雙方和市場流通都缺乏透明度，存在定價虛高或過低的情況」。

自主評級 多不具公信力

王琛介紹，以二手奢侈品市場成熟的日本為例，二手奢侈品的級別由高至低分為S級（接近全新）、A級（輕微使用痕跡）、B級（正常使用痕跡）、C級（重度使用痕跡或缺損配件），每個商品都需要按照評級標準嚴格定級，定級商品在市場內具有公認度和流通性。

而在中國，有的平台按照全新、95新、9成新、8成新進行分級，有的甚至0細分到99新、98新、97新，但目前每個平台的自主評級沒有行業公認度，既無評級保證又無流通參考性，這種分級鑑定完全不具備區分度和參考價值。

「一個健康的二手奢侈品電商 平台首先應該具備鑑別商品真偽的能力和手段，確保流通的二手奢侈品是真品」，張夢霞表示，「考慮到當前鑑定技術和手段越來越復雜，平台為了保證交易公平，起碼需要提供退換貨服務，為消費者提供權利保障」。

儘管亂象頻出，中國二手奢侈品仍是一個潛力巨大的新興市場。

最近十年，中國的奢侈品存量約為4萬億元，二手市場規模僅占5％。而發達國家的二手奢侈品消費額可達到奢侈品消費的20％甚至30％以上。2020年，中國個人奢侈品市場在全球的占比達20％，相比之下，全球二手奢侈品約210億歐元的市場規模中，中國市場份額僅為10％，與歐洲和美國 相比差距較大。

中國的二手奢侈品市場發展空間仍然廣闊。但長期來看，這個日益膨脹的行業亟須一套完善專業的行業標準來規範發展。

「建立統一的行業標準，是促進中國二手奢侈品市場規範發展的關鍵」，中國舊貨業協會秘書長常大磊表示，中國舊貨業協會正在起草一份「舊貨在線交易基本信息描述和要求」文件，希望解決交易過程中商品信息不實、商品描述不準確不規範、誤導消費、售後維權難等問題。

當務之急 加強行業規範

另一方面，二手奢侈品市場的火熱也帶動了鑑定培訓行業的發展。正規專業的鑑定估價師需要培訓和考證書，且在工作內容、技能要求、知識水平、考核鑑定方面都有明確規定。王琛表示，市面上許多號稱三至七天脫產速成的培訓班，只能教授一些通用的常見鑑定方法，學員只能學到皮毛，鑑定師本身的水平就良莠不齊。

在行業規範到來之前，市場仍然持續「發燒」。在線下，截至2019年底，全國規模以上二手奢侈品門店已有約4200家，並以每年10％以上的速度增長；在線上，許多時尚或電商平台也加入了這一賽道，單個平台融資從數千萬到數億元不等，多個平台的年度成交金額逼近10億元，吸引著越來越多新用戶成為二手奢侈品消費人群。

「中國二手奢侈品存量大且流通率低，可以預見，二手市場份額還將持續擴大」，張夢霞表示，「眼下當務之急是加強監管和行業規範，解決這個新興行業發展中的問題和風險，推動行業良性發展」。（中國新聞組整理）