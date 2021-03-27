年薪15萬、年休一百多天…不想離開茅台鎮的年輕人

製酒工人每天要鏟好幾噸的高粱。（央視截圖）

茅台曾經9次想註冊「國酒」商標卻失敗，但茅台帶來的價值與光環，帶動貴州茅台鎮的收入飛漲，從工人到老闆、經銷商，人人甘願留在小鎮、「泡在酒裡」。

茅台每次漲跌，就意味著掀起巨大的財富波瀾。日前，茅台從每股2600元的高點跌至1960元，相當蒸發了一個京東。

「那又如何？」在茅台酒廠工作的28歲的年輕人周亮反問。他是真的不關心，酒廠的飯碗太「鐵」了， 「我們酒廠流傳著一句話，就算從今天開始一瓶酒也不賣，酒廠一樣能發工資到我們退休」。

貴州省仁懷市茅台鎮茅台酒廠製酒車間一派忙碌景象。（新華社）

年薪15萬 年休一百多天

周亮工作的酒廠就在貴州仁懷市茅台鎮上。釀酒在當地有行話，蒸籠叫作「甑」，把高粱加入蒸籠的過程叫「下沙」，把蒸酒喊成「烤酒」。這三個詞總結了周亮的日常工作。

網易自媒體平台「每日人物」親自至茅台鎮探訪。3月的茅台鎮氣溫最冷只有幾度，但周亮依然穿一件短袖，露著胳膊，赤著腳。因為烤酒，廠內溫度不低，又得出力，衣服總是汗濕。他每天跟工友們要鏟好幾噸的高粱，一鏟就是7、8個小時。發酵後的高粱有了酒味，周亮的腳就在這些沾了酒味的高粱裡泡著。

有時候他累得想辭職，但想想福利待遇也忍了。茅台酒廠的工作在當地高收入和面子的象徵。每年365天，他有一百多天都在放假（高粱埋在窖坑里發酵，所以他們會休發酵假）。

他從不擔心失去工作。在這個西南地區的縣級市，茅台酒廠員工年平均工資約15萬元(約2.2萬美元)。而且食堂有一日三餐，逢年過節還發米麵糧油，又住在當地，日常花費極少。

茅台酒廠是公認的毛利率最高的企業之一，達到91.33%。出廠價969元(人民幣，下同)的53度飛天茅台，直接生產成本只有81.87元，到了各地經銷商手裡，賣1499元(約230美元)，但一般人買不到這個價。在北京 ，如果你想買茅台，在國貿的茅台體驗店，一瓶茅台的價格是2700元。

大婁山脈是條平平無奇的山脈，坐飛機去貴州省北部的茅台鎮，能夠俯瞰它。山脈海拔1500米，在茅台鎮這裡像是垮掉了一塊，海拔陡然降到了400米。地勢越低，溫度越高，這使得茅台鎮擁有了醬酒釀造中一個重要因素——高溫 。

李軒今年30歲，已經喝出酒肚子，是當地一家小酒廠的老闆。為了追求這獨特的高溫環境，他的酒廠也跟茅台酒廠一樣，開在赤水河畔的大婁山上。

在當地，醬酒的核心產區面積有7.5平方公里，都分布在山區。整面山壁都被鑿開，密密麻麻生長出上千家酒廠，如今已經找不出一塊空地。3月，每個酒廠都在發酵，行走在山間，空氣裡都漂浮一股高粱發酵的氣味。山也是泡在酒裡的山。

醬酒行業茅台是老大，生意不愁，他們這些小酒廠的老闆只能跟著喝湯，但不穩定。8年前就陷入過低谷——那時趕上禁止三公消費，白酒滯銷，許多小酒廠資金鍊斷裂、倒閉。如今，在茅台的光環下，酒廠數量比當年只多不少，「競爭已經白熱化了，天天為賣酒發愁，真怕資金鍊一斷，又出什麼意外」。

茅台鎮一共約10萬人，李軒是土生土長的當地人，他有5個親戚都在酒廠。

李軒說自己家釀的酒，跟茅台的口感一樣。簡單來說，就是12987工藝。一年1次生產週期，2次投料，9次蒸煮，8次發酵，7次取酒。整個茅台鎮，一千多家酒廠，大家用的原料相同，釀酒工藝也相同，區別最大的只是各自取的名字不同。

茅台鎮航拍，大量酒廠依山而建。（取材自每日人物）

茅台是特權、地位的象徵

報導指出，在茅台鎮，有句話很流行，「買茅台的人不喝茅台，喝茅台的人不買茅台」。在中國人情社會，茅台是社交的硬通貨，是特權和地位的象徵。

這正是茅台的厲害之處，它能夠喚醒人們心中對權力和財富的慾望。茅台鎮某種意義上更像是茅台元素的合集。最容易感受到這一點的就是茅台機場 。

在茅台機場，一到中午，就會有一群酒販子，在候機口守著ZH9237航班降落。 按照茅台機場政策，只要乘坐ZH9237等3趟航班，就能憑機票和身份證，以1499元的原價買兩瓶53度飛天茅台。因此，茅台打造了一個特定航班上座率最高的機場。現在，ZH9237在6個月內的所有經濟艙機票都已售光。

在茅台鎮，一切獲得茅台酒的渠道，都暗中標好了價格。

有人開玩笑，在茅台鎮，除了像李軒這樣賣酒的，剩下的就是倒酒的。33歲的陳鳳每天像上班一樣蹲守在茅台國際大酒店門外，她這幾年靠倒賣茅台酒，在仁懷買了3套房，把孩子送到地級市遵義去上學。仁懷市教育水平有限，直到2019年當地中學才有人考上清華北大，所以能把孩子送去外地讀書，在當地人看來也是有實力的表現。

這年頭人們都往沿海城市跑，更少有年輕人願意留在鄉鎮，但茅台鎮人大多不願意外出，因為出去打工，無論地位和收入，大都不如在家鄉這般自得自足。

機場的茅台專賣店。（取材自每日人物）

富裕縣級市 人均GDP超北京

作為一個縣級市，仁懷已經算作富裕。畢竟，這裡2019年的人均GDP達到約23萬元，甚至超過了北京。

茅台酒廠的待遇，是每個仁懷人津津樂道的談資。陳全福在仁懷經營一家小品牌醬酒的經銷店，他的妻子則在茅台酒廠上班。疫情時，茅台酒廠提出員工工資不受疫情影響。今年，陳全福妻子就拿到10多萬的年終獎，這數額超過了一部分互聯網公司。

像他們這樣以酒為業的夫妻檔，通常能在當地過上相對富足的生活。他們住在仁懷市的高檔小區碧桂園裡，開奔馳車。

但茅台的市值總不能無止境地漲下去，正如股價出現超過20%的下跌一樣。像周亮這樣的茅台酒廠員工可能不用擔心什麼，但當地圍繞醬酒而誕生的小酒廠們卻時刻面臨危機。

李軒有些擔憂，茅台的價格還是那麼高，但他酒廠的酒賣不出去。「明明無論是釀造工藝、原料，還是口感，這裡的其他酒都和茅台都很相似。那些買茅台和囤茅台的人，真的是在買茅台嗎？」

報導刊出後，網友留言「為什麼不能自信些」，中國一瓶酒為什麼不能賣一千多？「看看洋酒價格，白酒還能再漲」，有人認為，工業流水線出來的大牌酒廠的平價酒其實不算貴，但茅台最受詬病的還是老被當「腐敗工具」，也有網友樂得分享「今天剛剛原價搶了兩瓶，轉手就賺了1600」、「入股茅台還是不虧」。

李軒的酒廠。（取材自每日人物）

掙的比白領多 酒廠招工火爆

「13萬元的年薪酬，在北京這個大都市很多白領都掙不到，難怪茅台招工如此火爆。」曾經有媒體如此形容在茅台酒廠的工作。據茅台員工爆料，茅台酒廠工人不算五險一金，一年收入能有十餘萬元，並且早班中班兩班倒，每天上班時間只有5個小時左右。

「工作5小時…純屬扯淡」，一篇在知乎上的文章，翔實的描述了酒廠上班體驗。

製酒員工一年生產 周期為九個輪次，一年工作日大概220天，除去1、2輪次外。每天工作時間不低於7小時，並是高強度的勞作時長。期間最難捱的是5、6輪次，在沒有空調的環境裡，中午時分最高溫度可達40度以上。酷暑難耐，揮汗如雨。

該用戶寫到，工作內容沒有什麼高科技，只要肢體勤勞，頭腦無障礙即可把工作完成。只是百般枯燥，會造四肢痠痛與渾身甩不掉的酸味，即使洗澡完也會殘留。

雖然酒廠工作對薪資有一定的保障，但生活圈子小，每天日復一日，基本一眼可以看到三十年後的日子。所以該用戶在工作兩年後就離職。

但也有網友有不同的想法，知乎用戶紅酤姐姐寫到酒廠工資待遇在貴州算是特別不錯了。雖然體力上辛苦，但沒有996(早上9點至晚上9點，一周六天)，沒有007(全年無休)，下班之後工作上的事情完全徹底地拋開，不用加班、回覆信息，可以去做自己的事情。