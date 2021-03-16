浙江蕭山「贅婿」風盛 工程師、大學生想找戶「好人家」

電視劇「贅婿」劇照。（取材自微博）

在蕭山，「上門女婿」的觀念正隨著時代進化。男女尊卑不再是問題，重點是人脈和資源，以及對幸福的定義。

近來，由郭麒麟主演的電視劇「贅婿」大火。郭麒麟飾演的現代網絡小說家在劇中穿越到古代，入贅豪門，他習武從商，幫助妻子玩轉武朝商界，成為江寧首富的上門女婿形象，受到無數觀眾的喜愛。浙江省杭州市蕭山區一家21年來專以介紹上門女婿為特色的婚介所也跟著上了微博熱搜。

錢江晚報報導，隨著「贅婿」熱播，蕭山上門女婿的話題再次受到關注，有網民甚至定義蕭山是「中國 贅婿之都」。在蕭山區西河路經營「金點子婚姻介紹所」的李繼延，見證了一段蕭山上門女婿史。

55歲的李繼延年輕時就常為身邊的單身男女牽橋搭線。1998年，他從國有企業下崗後，創立了「金點子婚姻介紹所」。李繼延說，那時在杭州開辦的婚介所有20多家，競爭激烈，他瞄準蕭山盛行的招婿風氣，打出特色服務的旗號，摸索出一條生存之路。

為養老與香火 獨生女招贅

在李繼延的記憶裡，蕭山招上門女婿的傳統可追溯到上世紀五六十年代，當時是「為了增加勞動力」；後來蕭山人紛紛辦起羽絨廠、紡織廠、汽配廠等民營企業，蓋起別墅和洋樓，城鄉的城鎮化改造讓不少家庭分得三四套房，不少獨生女家庭顧慮養老和「香火」，就有了招贅的念頭。

與此相對應的是，杭州大大小小的企業吸納了來自全國各地的打工人，「很多男孩家裡有兩三個兄弟，家庭條件不好，在杭州安家困難，『倒插門』就成了他們順理成章的選擇」， 李繼延說，這可概括為「實現優勢互補、資源共享」。

經濟的騰飛疊加第一代獨生子女進入婚期，21世紀初的頭十年，成為蕭山招婿盛行的高峰期。李繼延記得，那時，幾乎每年有300多位女孩父母前來報名招上門女婿。這幾年每年大概100位。李繼延估算，過去21年，自己促成了4000多對夫妻，其中上門女婿佔比四分之一。

李繼延的「金點子婚介所」已經開辦20多年。（取材自紅星新聞）

求人脈與資源 男性願上門

在李繼延看來，蕭山贅婿仍供不應求，而今年來諮詢想做贅婿的男孩格外多，單3月第一周就有20多位男性前來諮詢，而以往一個月也只有三四個人；前幾天就有一名在杭州讀大一的學生前來諮詢，希望李繼延幫他物色條件好、有房有車、能對他未來事業有幫助的女孩家庭。

報導綜合這些個人信息與李繼延的講述，蕭山贅婿來自湖南、湖北、河北、安徽、江西、江蘇、雲南等地，年齡集中於25歲到30歲，職業大多是各類工程師、技術員、經理，也不乏大學教師、公務員、企業管理層及創業者。基本是大專以上學歷，本科生最多，占比達到三分之二，還有研究生。

李繼延透露，自己在報名階段就會先對男性進行一輪篩選，學歷是他極為看重的標準，如果沒有大專以上學歷，就得有一技之長」；年齡低於25歲的，他也幾乎不接收，要對方先去學門技術再來。蕭山人挑選贅婿，普遍看重男方的學歷、相貌、職業和人品，還會要求男方沒有不良嗜好，如抽煙、酗酒、賭博等。

如今，李繼延的婚介所上門女婿的介紹費已翻十倍，從單方1500元上漲至15000元。蕭山贅婿也從面向本地轉向全國，乃至全世界，在美國 工作的華人、在外國讀書的留學生也打來電話諮詢。

「金點子婚姻介紹所」負責人李繼延。（取材自錢江晚報）

相處模式漸變 贅婿新思維

依照傳統，入贅婚姻曾有一些一成不變的原則，像是孩子隨女方的姓、住在女方家等。但據李繼延觀察，過去20多年，蕭山贅婿有了全新的模樣和思維，例如生兩個孩子的贅婿家庭通常是一個隨女方姓，一個隨男方姓，現在有越來越多的女方家庭不那麼在意孩子的姓氏，即使一個孩子，也同意隨男方姓。

此外，入贅也不再限於男方入住女方家一種模式。「現在，有的雙方會共同購房，有的人家房子多，會讓女兒女婿單獨住，只是平時一起吃飯，相對來說，矛盾也有所減少」，李繼延說。而考量過年時，女孩不可避免地要去男孩大都較偏僻的老家，看望對方父母，為了避免小兩口跑遠路，一些女方家庭會將家裡一套房分給男方父母住。

隨著時代變遷，現在贅婿的想法也在改變。他們更多的是高學歷、高智商，只是沒有經濟基礎，入贅成為男方可以獲得女方廣闊的人脈和資源的一種優勢。例如一位女方家有八套新房，一套100多平方，即使不工作，單靠出租房子，都衣食無憂；兩三年前，女方出錢給上門女婿創業，也在蕭山蔚然成風。

李繼延認為，現代贅婿在家庭中也擁有話語權，「這些男孩有的文化程度高，有的具備一技之長，年薪能達到二三十萬，在家庭中並不存在低人一等的情況」。他說，幾天前，就有兩個在濱江工作的同事相約一同前來諮詢，「一個是軟件工程師，年薪18萬，一個是框架結構工程師，年薪35萬，他們都想做贅婿」。

「愛情需要經濟基礎，如果沒有經濟基礎，婚姻大廈隨時有可能倒塌」，在李繼延看來，「門當戶對」的入贅，也不失為一種幸福婚姻。

「金點子婚姻介紹所」裡各方男女的基本資料。（取材自錢江晚報）

平常人、平常心 不怕「另有所圖」

「我並不擔心他『另有所圖』，況且，他最打動我的一點，就是包容的性格」。和被稱為「上門女婿」的丈夫于建結婚20多年，張敏說，兩人建立幸福家庭沒有特別祕訣，「就是平常人，平常心」。

錢江晚報報導，張敏自唯一的妹妹出生起，就「潛移默化」地接受了上門女婿的觀念。20歲認識了從淳安來杭州打工的于建，于建是家中獨子，母親去世後和父親相依為命。一年戀愛後，她和家人都覺得這個小伙子「挺上進」，兩個人就結婚了。

張敏並不擔心于建對她「另有所圖」。她認為，于建雖是贅婿，但自己也同樣出身於一個普通家庭。但剛結婚時，于建對家裡的一切有一種天然的拘謹，張敏猜，可能是因為「上門女婿」的身分讓他有些敏感，但她也不願意刻意努力，「我覺得就是很自然地對待他。如果因為他贅婿的身份說什麼話都小心翼翼的，那他反而會產生一些不好的想法」。

李繼延推崇的戀愛婚姻流程。（取材自錢江晚報）

孩子跟誰姓？他說都一樣

于建和張敏育有一兒一女，兩個孩子都姓張。他們沒有正式討論過姓氏。張敏明白按照蕭山入贅的規矩，如果有兩個孩子，要一個跟女方姓一個跟男方姓。但是等到她真的跟于建提改姓，于建又揮揮手，「算了，都是一樣的」。

上門女婿在蕭山已經常態化。張敏記得身邊有一對贅婚的夫妻不幸福，上門女婿用妻子家的錢去賭博，導致兩個人感情破裂離婚。她知道，于建不是這種人，在張家，他幾乎沒提過什麼要求。去年，于建對張敏提了唯一一個請求，希望她能從原來的公司辭職，出來陪他創業。

于建最讓張敏感動的事情，莫過於五年前她父親患肝癌時，于建徹底放棄了工作並全程照顧直到離世。看著45歲的丈夫拉著她的手說：「我這麼大年紀，沒做成功過什麼事情，就想闖蕩一次，你能不能支持我一下？」，丈夫這些年的付出頓時一一浮現在腦海，很快她就決定盡全力支持，從原公司離職，成為了丈夫新公司的財務。

直到現在，44歲的張敏回憶起和于建20多年的夫妻相處，覺得他最打動自己的一點就是包容的性格。張敏脾氣不好，好在于建從不鑽牛角尖；去年于建的生意在新冠疫情 最嚴重時虧損了很多，張敏也沒怎麼抱怨，兩個人一起熬到了今年，生意果然開始好轉。

「我身邊的上門女婿家庭，都過得挺幸福的，極少數不幸福。我覺得也是個人性格的原因，跟上門女婿沒什麼關係」，張敏說，她對生活沒有什麼特別的要求，只要一家人在一起和和氣氣的，幸福就好。