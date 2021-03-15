1個人更自在？空巢青年的兩面世界

「空巢」是一種需要被看見、被理解、被尊重的居住和生活方式。（取材自央廣網）

前言：空巢不一定孤獨，有巢不一定幸福。你是「空巢氏」還是「有巢氏」？

全國兩會 剛閉幕，代表們提出的各種奇葩提案仍是中國 網絡議論焦點。其中，一份名為「推動『空巢青年』群體向『築巢青年』群體轉變」的提案，估計今年中國的「空巢青年」人數會上升到9200萬，即將成為一個破億的龐大群體。這個驚人的數字讓業者看到了商機，也有人憂心。

有人認為「空巢青年」很孤獨，但也有人樂在其中。（取材自央廣網）

鼓勵結婚卻沒配套 寧可單身

「空巢青年」近期引來輿論更多關注，原因之一與中國政府及學者積極鼓勵結婚的呼聲受到許多民眾反彈有關；這些反對的聲音認為，政府只想著推動年輕人結婚，問題是政策缺乏完善的配套，他們自己都養不活，如何維持婚後伴侶和孩子的生活？寧願或暫時被迫當一個人生活的「空巢青年」更自在。

而新型冠狀病毒疫情 拉開人與人的社交距離，被認為也是「空巢青年」話題近期受到關注的原因。「隔離是安全的」這個疫情期間的守則成了許多人的生活習慣，加上疫後，人與人之間的信任亟待重建，經濟尚待回溫，「國際孤獨等級表」因此成了很多人朋友圈中的話題。對他們來說，「空巢」的定義是孤獨，孤獨不一定好也不一定壞，但就是「一個人」。

「空巢青年」裡還有不少是因為家鄉謀生受限而到外地城市獨自租屋工作的人群。脈脈數據研究院曾對上萬名職場人做了一項調查顯示，有近61.47%的人平時感到孤獨，原因排名第一的是「背井離鄉」。「一人獨居，兩眼惺忪，三餐外賣，四季淘寶，五穀不分…萬年蝸居」成了這群「空巢青年」的日常。

全國政協委員胡衛。（取材自黑龍江民生網）

逼近1億人 政協委員促築巢

據相關統計，2017年中國空巢青年人數有5800萬，2018年增加到7700萬，其中1/5分布在深圳、北京、廣州和上海；預計2021年，「空巢青年」的數據會上升到9200萬人。全國政協委員、民進上海市委專職副主委、上海中華職教社副主任胡衛提出的「關於推動『空巢青年』群體向『築巢青年』群體轉變的提案」，就是在這個基礎上進行論述。

提案指出，近五年不斷突破的各地區離婚率，即「有巢青年」退返「空巢青年」群體，加劇了以上數據的攀升；有調研顯示，缺乏感情寄託（57.9%）和居住條件差（57.8%）被認為是「空巢青年」群體面臨的兩大困境。

提案認為，近年「空巢青年」人數的持續攀高，主要帶來兩大問題。一是「空巢青年」群體中出現身心問題的人群比例日漸增加；二是持續攀高的「空巢青年」人數一定程度影響了結婚率和生育率。這都對國家社會的未來造成巨大影響。

婚戀諮詢、優惠房貸…端上桌

對此，胡衛提出四項建議。一是以政府購買服務的半公益形式、公益組織，社區服務等模式，為「空巢青年」群體中需要的人群提供身心健康能力服務和家庭建構實務能力服務，這包括婚戀諮詢、愛的課程等服務。

二是以社會引導和支持的方式推動「空巢青年」群體向「築巢青年」群體轉變的共築機制，在增加社交基礎上推動婚戀的成功比例，提高社會參與度，增加現實感。

中國預估「空巢青年」人數，今年將達9200萬人，其中有不少不願婚育。圖為北京東城區舉辦的單身男女聯誼活動。（中新社）

三是藉由落實政策，改善「空巢青年」在住房等方面的現實困境。如優惠的首套的按揭政策、房貸利率政策、購房補貼政策、廉租房政策等，不要讓「空巢青年」群體中的婚戀比例因房止步。

四是建議國家和地區層面對「空巢青年」群體進行進一步的調研和相關課題研究，並據此提供 更好的系統性支持和引導。

胡衛認為，「空巢」是一種需要被看見、被理解、被尊重的居住和生活方式，而他們也同時需要被關注、被關心、被關照，尤其是該群體中確實需要幫助的人群。通過合適的舉措，幫助和推動「空巢青年」群體向「築巢青年」群體實質性轉變的系統性社會支持已是刻不容緩。

從提案中的文字敘述，這裡所指的「巢」似乎有兩個涵蓋範圍且被交互使用，一個指的是「擁有自己的房子」，一個是「婚姻組成的家庭」。而從實際的現象面觀之，對許多青年來說，要達成其中一個目標就很困難了，更別說二者得兼。

而且，在「空巢青年」群體中，若以是否具備婚姻關係來區分，一般區分為「想結婚但租房」以及「不想結婚但租房」的年輕人，這又涉及了社會和經濟等大環境因素，而「結不結婚」只是其中一個面向。也就是說，要推動「空巢青年」群體向「築巢青年」群體轉變，鼓勵結婚是一種方式，而真正要解決的還包括了「離鄉背井」和「買不起房」等問題。

「空巢青年」衍生的婚育問題引起重視。此為示意圖。（取材自中國青年報）

多數受訪者 選擇獨居非被迫

據人民智庫發布的調查數據顯示，在獨居的「空巢青年」中，有47.5%因「想有自己的隱私空間」選擇獨居，因「自己的生活作息和別人不同，不想受到他人影響」而獨居的有39.2%，考量「一個人生活很方便」獨居的有33.5%，另32.2%是「沒什麼特別的原因，單純地想體驗獨自生活」。

由此數據來看，這份民調又顯示了，當中絕大多數的「空巢青年」受訪者，是主動選擇了獨居，而非被迫。

「對，我就是這樣，不是故意不找對象、不結婚」，新時報引述一名1986年出生的何何這麼說。何何畢業後在多地的青年旅舍打工換食宿，對物質需求低，也沒有父母催婚、物質的壓力，「我很習慣一個人的生活，燈泡壞了就讓它壞著，髒衣服丟在地上就丟在地上，不用什麼事都井井有條」，自由散漫的生活讓她很難配合另一個人的勤勞、規矩甚至關心，就這麼獨居了近十年。

有人則覺得當一個「空巢青年」有個最大的好處，就是「自由」。獨居六七年的網民「暴躁小朋友」分享獨居生活稱，「好處是自由，管好自己就行。想吃飯就吃飯，不想吃就不吃，想出門就出門，想宅家就宅家」。但在她每天發出的四五條朋友圈裡，偶爾會夾雜這麼一條：「也許有個男朋友會比較好，至少能在水管爆裂的時候給我遞一下扳手」。

「眾多1個人」形成巨大商機

無論如何，一個人上下班、一個人吃飯、一個人看電影、一個人逛街、一個人旅行的「空巢青年」，不僅正逐漸改變著中國的人口結構，也形成了巨大的商機。一個人看似消費力不強，此前還曾傳出有餐廳不歡迎一個人上門用餐，但當眾多的「一個人」成為了廣大的群體，在中國獨居人口占比達16%的統計數字下，造就的是「空巢經濟」的雄厚實力。

例如外賣、寵物和線上消費就是「空巢青年」的三個最愛。美團外賣數據顯示有超過60%的單身人群每周最少點外賣3次；寵物主中的單身人士佔比達32.5%；尼爾森的「中國單身經濟報告」顯示單身消費者中97%會選擇網購......誘人的商機也與「空巢青年」的產生互為推手，形成年輕化、高學歷化，追求高品質、高質量、高消費的「空巢經濟」新趨勢。

這些數字又呈現了「空巢青年」的另一個樣貌。他們可能買不起或不想買房，但願意花更多錢投資自己；他們不想結婚，享受獨居和單身的無拘無束。

胡衛的提案引來輿論諸多不同看法，有人支持，有人覺得對提高結婚率和生育率沒有太大幫助，有人則認為若政府按照建議全都做到「就是中國烏托邦了」。

提高社會參與度 空巢不空心

無論是「被迫空巢」還是「主動空巢」，胡衛在提案中提出「提高社會參與度」的建議，獲得普遍認可，這讓不願或無法「築巢」的「空巢青年」，因為感受到來自社會的關愛，有更多機會能「空巢」但不「空心」。