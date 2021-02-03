河南鶴壁高中拚大學 竟搞出這些奇葩「違紀通報」

中國百強名校河南鶴壁高中。（取材自鶴壁高中官網）

「中國百強名校」的違紀通報，洋洋灑灑記錄了高三學生們被認為「不應該」的行為。這份心力若能兼容並蓄，學校恐怕不只百強，很快就能登上「第一強」。

近日，一份很奇特的「違紀通報」在網上流傳開來。這份「違紀通報」來自「鶴壁高中2021屆」微信 公眾號，通報列舉了95條三年級各班學生在課堂上的違紀動作。由於通報以「學生姓名+違紀行為」格式呈現，且對違紀的定義和紀錄顛覆許多一般認知，隨即引來輿論熱議。

鶴壁高中校景。（視頻截圖）

根據這份署名為「校本部2021屆高三年級」的違紀通報，在今年1月18日至24日期間，通報上的學生們除了做出「遲到」、「曠課」等常見的違紀行為外，另包括諸如「剛考試就睡著了」、「拖著胳膊睡覺了」、「腿上放棉襖」、「寫網絡小說」、「紙條上羅列明星」、「認真摳手」等行為。

嚴管？頭髮像窗簾違規

通報上還有一些特殊的「違紀內容」。例如「頭髮像窗簾一樣擋住臉，手也不動，好像睡著了」、「上英語課打瞌睡，不記筆記，效率低下」、「坐姿極為不端」、「上課不在狀態」、「上課吃方便麵」、「在抹護手霜」、「在梳頭」、「第三節自習課向別人傳爆米花」、「哈欠不斷」、「上課5分鐘還沒有進入學習狀態」、「和同桌說話，眉來眼去」等行為。

上課傳紙條。此為示意圖。（取材自微博）

通報末尾並稱：「年級將一如既往地嚴格落實違紀扣分辦法，嚴格執行違紀處理，希望各位同學引以為戒，嚴於律己，共同維護年級紀律！」。

綜合報導，這份被網友評為「最嚴違紀通報」來自河南鶴壁高中。根據該校官網，鶴壁高中2009年、2011年、2013年、2015年連續四屆被評為「中國百強中學」；每年高招錄取率穩居全市第一，各項指標名列全省前列，被父老鄉親譽為「大學生的搖籃」。

監控？ 網嗆學校變監獄

由此看來，這所學校不僅在升學 上有「績」可循，也同時鉅細靡遺地記錄著學生們在課堂上的「軌跡」。這份來自「中國百強中學」的違紀通報曝光後，立刻引發輿論及網絡熱烈討論。

輿論的立場大致分成兩種。一是堅決支持嚴管，「學校這種管理的確很有效，畢竟升學率說話」、「在教育 資源無法與大城市相比的情況下，河南的考生只能比別人更加努力，更自律」。不贊成這種方式的網友則認為，「學校不是監獄」、「這是監視學生的一舉一動，還有人權可言嗎？」。

鶴壁高中一位高三老師證實這是年級組長或副組長開設的公眾號，為何能如此清楚的記錄學生在校情況是「教室有裝監控」。

紅星新聞報導，鶴壁學校2021屆負責人回應表示，該校高三正進行高考前二輪複習，發布違紀通報是「強調學生課堂效率，減少學生課堂的小動作，讓學生上課時更專注一點」，且不計入學生檔案，沒想到被外流。他強調紀錄都是老師平時觀察而來，沒有利用監控。

上課偷吃東西。此為示意圖。（視頻截圖）

由於討論越見熱烈，這份違紀通報迅速被推上微博熱搜，有媒體及網友開始質疑學校對學生監控管理太嚴、不人性化，「監控用錯地方」、「侵犯學生人權」的批評聲浪越來越高。

28日晚間，河南省鶴壁高中發布通報稱，經調查，涉事年級在此事上存在方法不當、管理不規範問題。已對高三年級主任及相關責任人進行嚴肅批評教育、深刻檢討；年級主任對所涉及學生及家長公開致歉。班主任及心理教師也將對所涉及學生逐個談話，消除對學生心理可能產生的不良影響。當日下午，鶴壁高中註銷了「鶴壁高中2021屆」微信公眾號。

觸法！校方「好心辦壞事」

瀟湘晨報報導，一位被列在這次通報上的鶴壁高中高三生在社交媒體發文稱，「我要原地爆炸了，一步錯步步錯」；她並檢討被通報為「不老實」的原因是「今天的英語直播課沒有上成功，我十分愧疚」，同時「感謝老師對我的通報批評，讓我意識到自己的問題與過錯；感謝學校做出的這一懲罰措施，讓我以書信的方式進行反思悔過。我銘記於心，難有下次！」。

一位被通報的劉姓同學家長則說，孩子平時成績不錯，不知道被通報違紀。如果只是說兩句話當場批評，可以理解，而上升到全網公開通報批評有點過了。另一位被通報的孫同學家長說，學校向來嚴格，但沒聽說孩子被通報批評。

違紀通報的做法是否侵犯了學生的相關權利？報導引述北京律師張新年表示，如果這個微信公號是學校或老師辦的，「如此將學生貌似不遵守課堂紀律的行為在網絡示眾，是一種嚴重侵犯學生甚至是部分未成年人合法權益的違法行為」。

張新年說，學校這樣做可能初衷是好的，但好心辦了壞事。「教育主管部門應當介入調查，家長甚至可以給學校提起侵犯名譽權的訴訟」，他說。

上課睡覺、傳紙條…原來不分世代

有時回想，如果年輕時不曾上課睡覺、傳紙條、偷吃東西，我可能就枉費年少輕狂了。而河南就有這麼一所高中，想培養老了以後沒有這些記憶的完美學生。

學校這麼做是有理由的，因為在這個競爭激烈的時代，不能讓學生輸在起跑點，而校方也有提高升學率的壓力，於是想方設法要讓學生認真上課、努力讀書，考上好學校。但現在的學生不像以前那麼老實又認命，只有在方法上跟著「與時俱進」。

對一些學校來說，「嚴管嚴查學生行為」是最快的方法。這所學校採取的是非常詳細的記錄每班學生的上課違紀行為。學生們在課堂上的「小動作」被曝光後，讓許多也經歷過高三魔鬼訓練的「前輩們」看得心有戚戚焉：沒想到過了這麼多年，當年他們在上課時做的事，現在的孩子們也都會，只有少數被「進化」了，原來「那些上課時會做的事」是沒有世代差距的。

但做了這些小動作，就該被放上「違紀」的框架，供人檢視和檢討嗎？

在檢視方面，負責記錄這些行為的人將校內違紀通報放上微信公號的那一刻，就注定了這些資料可能被公開的命運。在這個追求「抓住眼球」和「點擊量」的網絡社會裡，沒有什麼能保證不被公開，更何況是這麼奇葩的通報紀錄。學校的初衷可能是為達警示的效果，讓學生自律，家長從旁監督，卻沒考慮到這涉及了對學生心理層面產生的影響和對隱私、名譽的侵犯。

在檢討方面，這些小動作真是學生不專心學業的徵兆嗎？通報上稱有學生「上課睡覺」、「打哈欠」，其實或許是因為前一晚他們熬夜念書所致；「腿上放棉襖」可能只是一種需要精神寄託的象徵或生活習慣；「在梳頭」傳達的也許是學生注重服裝儀容的態度；「考試期間上廁所」只是因為他們尿急了。

當然，以上這些行為，若做了負面解讀，就會成為：「上課睡覺」、「打哈欠」是因為前一晚他們通宵打遊戰，根本沒準備課業；「腿上放棉襖」為的是藏手機、藏零食隨時拿出來偷看、偷吃；「在梳頭」是對上課老師的不尊重，還要注意她是不是下課後要去約會；「考試期間上廁所」代表了他們有作弊的嫌疑。

被記錄下來的小動作背後或許真有學生們涉及違紀的大信號，如果校方能夠對學生多一點信任，透過輔導多了解學生們這些小動作背後的原因，教導他們正確的觀念，協助他們改變，會比花心思猜猜看、費眼力盯著看來得更有效。畢竟教育是百年大計，急不得。

高考前可以嚴管，也能輕鬆以對。圖為湖南一所高中安排高三生在晨練時間玩老鷹抓小雞的遊戲，舒緩考生情緒。（新華社）

學生時代如何度過見仁見智。若人生能重來，我還是會上課睡覺、傳紙條、偷吃東西，至少那代表年少時的我，不曾是個完美的升學機器。