灰色生命鏈 中國的海外代孕

中國的代孕機構目前仍處於灰色地帶。(本報資料照片)

中國 女星鄭爽 與前男友張恒疑似在美國代孕產子一事登上熱搜，鄭爽不要孩子的棄養行為讓她飽受抨擊，也讓代孕這門產業再度進入大眾視野。

「恭喜兩組家庭成功測孕，辛苦志願者！」、「上海H公子選擇0風險套餐喜得貴子！」翻開謝娟的朋友圈，滿滿都是受孕成功或生子成功的消息。

8個步驟 稱65萬包成功

謝娟從事的正是代孕的生意，根據新京報記者暗訪了解到，代孕流程主要分八個步驟，分別是簽約、進周期、取卵、移植、胎兒著床三個月、五個月、七個月以及嬰兒健康交接。謝娟指出，他們使用的是三代試管技術，可以自卵自懷，也可以通過安排渠道由「志願者」受孕代孕。

在代孕生意中，只要受精卵順利移植給代孕媽媽，遺傳學上的父母便只要等待嬰兒出生就好，近日處在輿論焦點的鄭爽事件中，張恒就因此曝光鄭爽對孩子不管不顧甚至棄養。對此，謝娟表示，若確定代孕則需要夫妻雙方取精取卵，之後就「沒有父母什麼事了」，只需要在每個步驟之前按時繳費即可，簽約時需要繳納2萬元（人民幣 ，下同）定金，到最後嬰兒出生付清全部費用，「最低65萬元可以包成功」，如果要求必須要男孩，還要另加錢。

某代孕機構工作人員小吳表示，如果客戶是不孕群體，無法提供健康的精子或卵細胞，他們的機構可以提供，卵細胞比精子要貴。

「需要精子的話，我們會聯繫志願者」，有的志願者是985大學、有的身高187、有的鋼琴十級，價格是1至3萬不等，這個價格包含了他們的體檢費和來回車費。

「代媽」決定代孕後，她們將住到由該機構提供的地方，包吃包住，等到移植、懷孕成功。(取材自21世紀經濟報導)

「卵細胞盲選是3萬，盲選就是什麼資料都沒有。如果要見面、有要求的話，是4萬到20萬不等。」小吳稱。

相比國內機構，國外的代孕生子體系更為完善。一份外國機構的代孕協議中，規定代孕母親從懷孕直到分娩以後，不承擔生父母的權利或義務，並會將孩子交給簽訂協議的夫婦。此外，協議還明確規定了代孕母親在代孕期間的限制，如不得參與危險體育活動，不能與丈夫以外的人發生性關係、能夠隨時視頻聊天等。

日前就有男子透過泰國代孕機構，選用了烏克蘭女性的卵子結合他的精子，由泰國的女性代孕，成功帶回混血嬰兒。

違法爭議 默許海外代孕

中國的代孕機構目前仍處於灰色地帶，記者所接觸的代孕機構明著為一家生殖醫學研究中心，經營範圍包括母嬰月子生活諮詢服務、產後形體修復諮詢服務、女性健康調理等。

謝娟表示，做代孕的客戶以單親家庭較多，此外也有不少客戶是想要撫養孩子的同性戀家庭。她認為中國國內代孕合不合法不是關鍵，合法也會出問題，比如有客戶交了兩萬美元排隊等了兩年也沒有排上，還有不少被國外醫院坑了導致人財兩空，所以代孕公司靠不靠譜才是關鍵。「相比國外高額的費用，國內代孕是更好的選擇」。

21世紀經濟報導，中國目前和代孕相關的法律法規有兩個，分別是2001年「人類輔助生殖技術管理辦法」和2003年的「人類輔助生殖技術與人類精子庫倫理原則」，明確規定醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。

然而需要注意的是，這裡禁止的主體是醫療機構和醫務人員，並不是代孕技術本身。甚至違規者只要未構成犯罪，也只會處以警告及3萬元以下罰款。

對於有代孕需求的人群，沒有明確的法律禁止條文。而法律上有個原則：法無禁止即可為。

2016年，「中華人民共和國人口與計畫生育法修正案」正式頒布，將草案中原本註明的「禁止以任何形式進行代孕」的條款刪除了。可見立法者對界定代孕本身是否違法依然存在爭議，所以採取了較為謹慎的觀望態度。

既然中國國內醫療機構禁止實施代孕，海外代孕就成了唯一的合法路徑。中國對於海外代孕採取默許的態度。尤其是代孕孩子回國入籍這個環節上，幾乎沒有障礙，只要父母一方為中國公民，孩子就可以順利獲得中國國籍。

「農村弄不到錢，只能去生孩子」

近一個月來，代孕相關話題已多次登上熱搜。先是陳凱歌導演的「寶貝兒」，撕開了代孕背後的倫理禁忌和法律問題，將有償代孕的灰色產業鏈帶到公眾視野裡。人民法院報甚至點名提醒：中國明確禁止代孕行為。

另一則遭代孕客戶退單女童無法上戶的新聞也登上了熱搜。成都47歲代媽吳川川為財代孕，不料身染梅毒遭客戶退單。她跑回老家產女，因生活拮据賣掉出生證，如今謀求為3歲女兒上戶。

而湖北潛江市浩口鎮的「代孕村」，農村婦女家家戶戶做代孕，甚至4、50歲的高齡婦女也冒險代孕，只因為「農村弄不到錢，只能去生孩子」。

代孕市場裡，人也變成了人的工具。

紅星新聞報導，某地下機構的工作人員指出，目前中國國內代孕價格大概在45萬到60萬（人民幣，下同）左右。但高額的利潤只有不到一半的錢到了「代媽」手裡，其餘的都被地下機構賺走。

某代孕機構的員工老趙說，他們機構的「代媽」多來自雲南和四川農村。如果「代媽」成功生下小孩，能拿到21、22萬元左右。

「代媽」決定代孕後，她們將住到由該機構提供的地方，包吃包住，等到移植、懷孕成功。(取材自21世紀經濟報導)

「（胚胎）移植不成功，也會給5000塊的賠償費」，老趙稱，他們招募的「代媽」必須是35歲以下、有過順產經驗、無性病和遺傳病疾病史的女性。

當「代媽」決定代孕後，她們將住到由該機構提供的地方，包吃包住，等到移植、懷孕成功。「代媽」不能離開這個城市，必須要等到生下孩子後才可以離開。

為了取信於客戶，成都某代孕機構工作人員表示，該公司從未出現過「代媽」的問題，懷孕期間還有醫生的保胎和後勤管理。並稱從孕媽懷孕三個月開始就在三甲醫院建卡，直到出生都是全程醫院進行。「整個體檢包括抽血，都是在三甲醫院，試管移植是在我們機構」，機構實驗室工作人員「百分百是三甲醫院臨床醫學專家」。

據了解，代孕機構在面對不孕、有傳宗接代壓力的夫妻時，有一項「包生男孩」的服務。

代孕全包65萬，選性別則是85萬，想要雙胞胎或龍鳳胎再加10萬，但不能保證成功。該工作人員表示，「如果失敗就按照選性別包成功85萬計算」。

加錢選性別 強制人流冒風險

加錢選性別說起來容易，對代孕媽媽卻是極其殘忍的，因為一旦發現是女孩，就要做人流強行打掉。

中國醫學科學院生命倫理學研究中心主任翟曉梅表示，婦女與妊娠有關的死亡率很高。中介不會告訴代孕母親，給別人懷孕，有可能給她們軀體上心理上帶來長期風險。

「代媽」和買方是否會因為孩子的歸屬等問題發生糾紛？

代孕機構小吳表示，她在這一行做了十多年，但從來沒有遇到過糾紛，孩子的出生證明上都可以寫上客戶的名字，而不是代媽的名字。她稱「代媽們都是自願做的，基本上都是已經在做的，再把農村老家裡的老鄉介紹過來」。

一位曾經接過代孕、34歲的李女士表示「我這輩子不打算去認他」，李女士認為自己的家庭過得好就行了。

中國人口協會2012年發布的調查結果顯示，中國不孕不育患者已超過4000萬，占育齡人口的12.5%，而20多年前僅為3%。

某代孕網創始人呂進峰表示，鄭爽的新聞對行業帶來了許多負面的影響，給人的感覺就是有錢但自己不想生的，隨便代孕個孩子想要就要，想不要就不要了。

他指出「這就是個灰色地帶，但可能這次這個事情會導致一刀切」，代孕行業一直都有爭議，但現在有這方面需求的人越來越多。