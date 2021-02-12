安徽「博士村」 培育出29博士、54碩士、273本科生

逆水小學校舍上印著校訓「逆水行舟 揚帆遠航」。(視頻截圖)

1977年恢復高考以來，安徽潛山市槎水鎮逆水村走出了大批高材生，全村博士生29人、碩士生54人、本科生273人，傲人成績讓它獲得「博士村」美名。但村裡青壯人口流失，讓人擔憂「再難出博士」。不過博士村的名氣引來了不少人，鎮上很快來了文旅項目的開發商，提出設想，要藉此打造「博士小鎮」。

★只有讀書 山村唯一出路

在安徽潛山市槎水鎮逆水村，家家戶戶都記得老支書的話：「只有讀書，才是我們山村唯一的出路。」這些年，逆水村走出了許多人才，他們在村裡成長啟蒙，憑藉自己的努力走出大山，但逆水村似乎被留在了原地，成了他們記憶中遙遠的家鄉。如今留在村裡的絕大多數是老人和小孩，而大批青壯年外出——「博士村」出名的同時，讓人擔憂「再難出博士」。

在短視頻平台上，突然湧現了數十個「博士村」視頻，逆水村為數不多的影像被以幻燈片的形式循環播放，配上激昂的音樂。面對各路人馬接踵而來的探訪，村支書汪節發有些疲憊，但還是侃侃而談。

解放日報報導，在安徽潛山，逆水村的名氣依然不大，反而是「博士村」的稱呼更加深入人心。從1977年恢復高考以來，這個人口3000餘人的山村，走出了大批高才生，全村350多人有本科以上學歷，其中博士生29人、碩士生54人、本科生273人。

逆水村地處天柱山後山腹地，由於山頭阻隔，村裡的河水由東向西流，故得名「逆水村」。村子交通閉塞，土地貧瘠，人均耕地面積不到1畝，曾是個典型的貧困村。

窮則思變，走出大山成了村裡人最樸素的願望，而讀書考學則是最好的途徑。當地早有「自古華山一條道，改變面貌靠讀書」的說法，「窮莫丟書，富莫丟豬」是逆水村家喻戶曉的順口溜。

1978年，逆水村出了恢復高考以來的第一位大學生，村民奔走相告。可是那時，逆水村的教學條件很艱苦——初中在小山坳裡，只有幾間破舊的土坯房作為教室；小學位於離公路較遠的河對岸，教室是兩層木樓危房。校舍破舊，日常上學也不安全，學生一邊上學一邊還要幫家裡生產勞動，輟學的情況也有。

儲昭益看在眼裡，急在心裡。

逆水中學女足隊。(取材自中國青年報)

●村辦小學 學雜費全都免

儲昭益是土生土長的逆水村人，1973年高中畢業後被分配回村裡教書，直到2014年退休。從教40多年，很多村裡考出去的博士以及現在村裡大多數村幹部，都是他的學生，村裡人都尊稱他為「老校長」。

到了上世紀90年代，時任村支書儲浩川拍板，「只有讀書，才是我們山村唯一的出路」。他擔任村辦企業浩川林業開發公司董事長，為了發展村裡的教育 事業，他做了兩個重大的決定。

1992年開始，村辦逆水小學學生的學費、雜費、教育附加費全免，開支都由公司承擔。同時，設立助教獎勵資金：考取高中的學生每人獎勵200元人民幣 (約31美元 )，考取大學的學生每人獎勵300元。這在當時算是一筆不小的數目，在這樣的激勵下，孩子們的學習熱情十分高漲。

1996年，為改善教育教學環境，儲浩川從公司中撥款30萬元用於逆水小學的搬遷和建設。一年後，四層近千平方米火炬形教學樓竣工，是當時村裡最好的建築。搬進新址後，校園面貌煥然一新，實驗器材、多媒體設備等一應俱全，算得上是集合了當地最好的教育設施。

不僅如此，早在上世紀90年代，逆水村就在無意間開始了推動城鄉教育資源均衡發展的實踐。當時，村裡提出，本村民辦教師的待遇全由村辦企業出資，並保證工資不比公辦教師低；凡在本村五個教學點和村小任教的教師只要教育教學成績出色，都給予獎勵。這不僅極大地激發了教師的工作積極性，還吸引了鄰近區域的優秀教師前來教學，促進了當地尊師重教風氣的形成和教育的發展。

「很長的一段時間內，我們村小的教學質量比城裡的很多小學都要好。」儲昭益回想村裡出的不少博士都是那時候村小的學生。1998年，逆水村中心小學搬進新址，他擔任新小學的第一任校長。此後的幾年時間，村小持續擴招，每個年級都有六個班，這也是逆水村小的「黃金年代」。

小學教師儲浩是唯村裡工作的大學畢業生。(視頻截圖)

●青壯外流 出博士恐變難

逆水村中心小學的校舍還保留著初建時的樣子，雖幾經加固，還是成了搖搖欲墜的危樓。原本完備先進的場地和設施，現在看上去多少有些陳舊。

老師是多了，除了專職的音樂教師，其他科目的教師配置已經相當完備；但學生少了，每個年級只剩下不到一個班的學生。即使是下課後的活動時間，校園內也人跡寥寥。偶有孩子嬉笑打鬧的聲音從角落的活動器材間傳出來，在空曠的操場上迴盪很久。

「農村的孩子本來就不多，留在村裡上學的孩子就更少了。」儲浩2015年從安徽阜陽師範大學畢業後回到逆水村教書，是村裡唯一回來工作的大學畢業生。

如果說當年逆水村小學還一度站上潛山教育質量的高地，現在村小與外頭的差距則是全方位的。儲浩印象最深的，是有一次他教孩子們做三年級數學題時，有人一臉認真地提問「公交車是什麼」。還有一次，他在教「速度」這個詞時，發現大多數孩子都不知道飛機、火車、汽車哪個交通工具的速度快。

儲浩覺得，當下教育資源的不平衡，最直觀的反映可能在於孩子們的認知方面，而見識上的侷限，又注定了他們要比其他孩子付出更多的努力。然而，由於村裡的孩子本就不多，競爭的缺位又讓他們很難察覺到這種差距，以致落入沾沾自喜的惡性循環。

現在留在村裡的幾乎多是老人和小孩，年輕人多出去了。逆水村建起了不少精緻漂亮的小洋樓。但大多數時候，這些樓房門鎖緊閉。即使到了春節，小洋樓也不一定會迎來在外打拚的青年人，因為很多人可能早已定居在潛山市區或是更遠、更大的城市。

儲浩悲觀地認為，以「博士村」出名的逆水村，以後可能再難出博士了。

小學生的心願是想走出大山。(視頻截圖)

●未來契機 打造博士小鎮

相比儲浩和儲昭益，汪節發樂觀多了。對於逆水村的變化，汪節發覺得這是鄉村發展的必然結果。一方面，30多年的時間裡走出29名博士生、54名碩士生以及近300名本科生，不僅是當地鄉村教育發展的縮影和成就，也成為逆水村發展的一個標誌；另一方面，走出去的人才或許也為逆水村未來的發展埋下了新的種子。

最近，藉著「博士村」熱度的餘溫，逆水村正積極尋求與人才們更深層次以及更高頻度的交流。汪節發想著也許某一天能將這些博士們聚集起來開個座談會，共同探討故鄉未來的發展與出路。

報導指出，面對突然暴紅的「博士村」這個IP，槎水鎮也迎來了文旅項目的開發商，想要打造「博士小鎮」，並以此為推進當地的文旅事業。

這些年，隨著長三角一體化的推進，當地正積極布局，謀求以生態旅遊、健康農業發展、鄉風文明建設為切入口打造長三角生態健康後花園，但一直苦於缺乏特色和具體方案。「博士村」在網上走紅，或許是個新的機會。