悅己消費 活在當下、寵愛自己正夯

新冠肺炎疫情改變民眾消費習慣，圖為民眾在海南海口日月廣場免稅店內選購化妝品。(中新社資料照片)

一場突來又持續至今的疫情 ，讓許多人對「活在當下」的意義恍然大悟，更願為取悅自己花更多錢。

活在當下 花錢買幸福感

新型冠狀病毒不僅改寫了人類歷史，還對全球經濟產生了深遠的影響。這場疫情正在改變人們的生活及消費方式，傳統功能性的低單價商品占市場的比例逐漸縮小，追求健康、裝扮的購物型態愈發明顯。更多人願意花錢買「幸福感」，也擴大了「悅己經濟」的規模。

「疫情之下，消費者的生活態度轉變為活在當下，見想見的人，吃想吃的東西，做一切當下想做的事。」中國 新聞網引述某金融集團長沙分公司消費者洞察大數據分析師徐璐所觀察到今年中國消費方式的改變。徐璐表示，中國消費者的消費理念已不再是愛面子、炫名牌，更願為取悅自己花更多錢。

由此而來的「悅己型消費」以新中產為主，大都在25到40歲左右，他們有穩定的收入和資產，購物對他們來說不僅僅是滿足衣食住行等基本生活需要，更注重個性、創意，強調品牌、品質和生活質量、精神生活層面的追求，並以「我開心我消費」為代表。若以全國新中產人數達四億估算，商機龐大。

「2020年儘管有疫情的壓力，但我復工特別早，工作很辛苦，夏天就買了一件4000元（人民幣，下同）的奢侈品牌的T恤衫獎勵自己，前幾天過生日又獎勵自己一個3000多元的包包。」大公報引述青島市民袁婷（化名）說，這種消費不僅帶來好心情，還帶來了努力工作的動力。

袁婷出生於1994年，從事健康管理工作，工作三四年後也積累了一定的財力。她說，平時對自己的獎勵多和吃有關，其中較多的是打卡網紅餐廳和買優質水果，像是一串兒100多元的日本晴王的葡萄，因為吃得開心，她也是多次回購，沒多考慮價格。

追求個性 訂製品銷量增

和袁婷一樣的還有濟南的李靜，隨著春節將至，近日她訂製了寫著「來年不做打工人」、「收到了壓歲錢爺青回」等網絡流行語的紅包袋；李靜說，她喜歡這種個性化的消費，春節發紅包時也會令人印象深刻。

這類日漸興起的「悅己經濟」也讓諸多行業嗅到商機。報導指出，世紀開元智印互聯科技集團股份有限公司副總裁胡永慶說，該公司60%到70%用戶在30歲以下，他們的消費更趨向於凸顯自我意識，該公司的衣服、馬克杯、照片書、枱曆等訂製產品，2020年增幅近40%。

女性仍是悅己型消費市場中的主力。（取材自中新網）

以年節商品來說，胡永慶表示，可以訂製的除了紅包，還有春聯、花燈等，這些產品都很受年輕消費者歡迎。他舉例說，即使1000個訂製紙杯價位約百元，每天仍有600萬個，紙杯上印的全是個人設計的文案。「他們不在乎價位高低，更在乎個性化和創意」，胡永慶說。

湖南一電商 平台產品開發經理鄒鵬舉說，融合悅己消費需求的訂製年貨禮盒備受追捧，成為年輕人新春送禮首選；「今年年貨節，我們聯合各大品牌打造了各式專屬訂製禮盒，還將年輕人喜愛的產品與傳統文化融合，開發了國潮年貨禮盒」。

為迎合「悅己」型態的新消費趨勢，眾多商家緊跟年輕人的消費心理推展多元化營銷。報導引述華熙生物誇迪事業部總經理畢然介紹，公司推出一款與失戀博物館聯名的年貨禮盒，看中的就是失戀博物館為年輕人特別是「00後」當中火爆的IP；這款走「治癒系」路線的產品，訴求「今年帶著悲傷回去，明年擺脫悲傷回來」，非常契合年輕人的心理。

「年輕的IP，精巧的設計，創意營銷再加上產品的科技成分，這些就可以直接觸達年輕群體了」，畢然說。相比2019年，誇迪在2020年實現了7000%的增長。在畢然看來，95後群體不但消費能力強，而且消費觀念更加開放，也推動著中國的消費轉型。

健康消費 讓居家更舒服

疫情發生後，「家」的重要意義更加凸顯出來，「讓家更舒服」成為今年悅己型消費的熱點，這在2020年的電商平台上尤其明顯。

根據某電商平台發布的「2019年中國年貨消費報告」，早在2019年，品質即已取代價格成消費首選因素，當時以「好好吃飯」為代表，呈現出更「悅己」的消費特色。而這樣的購物型態到了2020年，因為疫情而有了轉變且更加明顯。以「家」為概念的健康消費空前火爆。

根據天貓在2020年的雙11購物節數據，紫外線消毒機同比增長超過1000%，維生素等保健食品增長超過1600%。京東平台上的健身訓練、保健器械預售訂單額同比增長3倍以上，健康小家電同比增長4倍。蘇寧易購數據也顯示，追求品質健康、換新精打細算的生活方式逐步成為主流，多門保鮮除菌冰箱銷售同比增長133%，刀具砧板消毒機銷售同比提升543%。

瀋陽日報報導，瀋陽市民王楠作為資深「剁手族」，2020年明顯感受到自己的購物傾向與往年不同。在「雙11」第一階段購買的十餘件商品中，一多半的錢花在了家居產品上。他說，「往年多是買衣服鞋子什麼的，今年消費觀念不太一樣了」。不少快遞小哥也感受到2020年遞送的商品都挺「嬌貴」，一位京東快遞人員說，這個消費端出現的新變化，讓他在遞送物品時一定都「輕搬輕放」。

男性崛起 八成上網看時尚

美容護膚商品也是悅己型消費市場的主力。誇迪兩年前成為中國美妝護膚國貨風潮的黑馬，背後還有「帶貨一哥」李佳琦，2020年在李佳琦的直播中，誇迪產品就銷售了1500多萬元。

男性也逐漸成為悅已經濟裡的消費生力軍。圖為一名男性顧客在選購香水。（新華社）

在長沙從事直播行業的「90後」女孩林萌已確定大年初一為自己訂鮮花，還要在年前做美睫和紅指甲；「它們能代表我的興趣愛好，讓自己高興是消費的最大動力」，林萌說。身為房屋銷售經理的周濤昶則在網絡下單香水、電動刮鬍刀、按摩椅送家人，他說，「辛苦了一年，總要對自己好一點，愉人悅己是最重要的」。

工人日報曾報導，因應充實精神世界的「悅己消費」，當下的化妝品品類在「美白」、「防曬」等傳統功能之外，許多品牌也開始針對工作、生活節奏愈來愈快的人群，推出具有解壓功效的香氛、沐浴產品，許多「小而美」的產品也脫穎而出，受到一些消費者的喜愛。消費者的代際更新也提升了顏值消費的熱度，以平均14%的幅度增長，是上一代人消費力的兩倍。

而美妝產品的消費群除了女性，男性的實力也不容忽視。「每天我都要花半個多小時護膚，皮膚投資是很有必要的，這能使我在職場上更有信心」，在重慶民航工作的劉先生這麼說。有統計顯示，中國一線城市的男性消費者每天平均花費在整理儀表上的時間長達24分鐘，其中有88%的人會上網查看美容和時尚信息。

個性化、悅己型消費突飛猛進，使中國的化妝品市場規模10年間增長了138%，成為全球第二大化妝品消費國。而根據預測，至2029年，中國仍將是全球增長速度最快的化妝品市場。

正在崛起的「悅己經濟」近來也紅透年貨市場。在長沙開服裝店的寧芙蓉最近準備去廣州多進點紅色外套，因為這「寓意喜慶、好兆頭的紅色衣服春節受歡迎」。寧芙蓉80%的顧客屬「悅己型消費」，過年、過節、升職加薪或化解負面情緒時，都會找她買新衣。

開花藝館的曾珍也在備貨新年花束。「代表吉祥招財、鴻運當頭的金桔、海棠和寓意幸福美滿的蝴蝶蘭等，都是我必賣的」，曾珍說。