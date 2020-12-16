口紅一哥 李佳琦的中場戰事

「口紅一哥」李佳琦。（取材自微博）

從來自湖南的「外省青年」，到立足上海灘的現象級人物，李佳琦用親身經歷告訴「後浪」們：越努力，越幸運。

直播網紅 中國 兩億人看他

在中國新聞周刊舉辦的「2020年度影響力人物」頒獎典禮上，李佳琦獲評為「2020年度新經濟人物」。李佳琦在台上說：「今年國家給我們行業一個稱號叫互聯網營銷師，我不再是直播網紅，我現在可以很自豪的說我是互聯網營銷師」。

有「口紅一哥」稱號的李佳琦是時尚TOP主播，美ONE合夥人，也是貨真價實的「國民帶貨王」。2019年初，李佳琦的口紅試色短視頻在抖音爆紅，將直播帶貨引入大眾視野。今年「雙11」預售首日，李佳琦直播間累計觀看人次1.62億，GMV（網站成交金額）高達39.11億元（人民幣，下同）。

曾經，他像隻蜂鳥，不斷振翅才不致落後；如今，他穩坐淘寶頭部主播位置。這是他進入直播行業的第五年，新型冠狀病毒疫情 刺激了電商 直播發展，賽道擠滿了前所未有的競爭者。李佳琦反而不著急了，他習慣了在激流中穿行。疫情改變了電商直播，也改變了李佳琦的心態。

李佳琦現場直播「帶貨」總能吸引大批人潮 。（中新社）

今（2020）年5月6日，李佳琦直播間從家裡的客廳搬到了公司。他親自參與設計，將口紅牆背景板換成裝有「李佳琦直播間」的陳列架，添加了LED屏、旋轉門，還有不同角度的機位切換，8月8日重新投入使用。

李佳琦也經歷了一段迷茫期，摸索著直播間升級應該變成什麼樣的一個狀態。那時，外界也出現質疑的聲音，例如6月初有媒體報導稱李佳琦直播觀看數下降，李佳琦回應「GMV是在增長的」，但難免因此不開心，「當我受到爭議時，就一直跟自己說，我們等『雙11』，總有一些人會看到我們在幹什麼」。

跨界內容 喜劇演員成嘉賓

8月8日，升級後的直播間開張，李佳琦邀請喜劇演員金靖擔任第一個嘉賓，那是個頗有儀式感的場面。在李佳琦看來，金靖把她的表演形式融入了直播間，讓他和團隊更加有方向感，不再滿足於單純賣貨，還希望給粉絲提供更多有趣的內容。

「雙11」是電商主播的年度總決賽，今年是他第四年參加，但面對預計8個半小時的直播還是忐忑。為了這場直播，他從5月份就跟品牌商開會，擔心海外供貨受新冠病毒疫情影響，他提前定下足夠產品。

這四年的「一步步出圈」，是李佳琦直播生涯的重要節點。第一年，他完全不懂規則，還沒反應過來就過去了。第二年，他與馬雲PK賣口紅，15分鐘賣掉1萬5000支獲勝，一戰成名。第三年，預售首日有3100多萬人觀看他的直播，39款產品都在上鏈結後5分鐘售罄，引爆消費狂潮。

「第二、三年賣完的時候，我會震驚，我可以賣這麼多！」李佳琦說，但現在心態漸生變化。今年10月20日這一天預售首日的直播，線上觀看量最高超過1.62億人次，打破了直播帶貨的紀錄。凌晨兩點下播時，同事忍不住歡呼。李佳琦回憶，他反而比較平靜，「像是完成了一個作業」。

2020年初，在罕見停播11天後，李佳琦和團隊決定在2月5日復播，給消費者做囤貨類的產品。團隊原本擔心疫情正嚴重，過早直播賣貨會引起爭議，但反響出奇地好。這天，李佳琦直播間觀看人數達到1482萬人，20款產品秒殺，章子怡在李佳琦微博下留言詢問「怎麼買」，進一步把李佳琦的直播間推向熱搜。

李佳琦說，疫情下的直播，讓他覺得賣多少錢無所謂了，他要做更多更好陪伴與關愛的形式」。（中新社）

下播後，李佳琦刷微博評論，一位粉絲的留言讓他印象深刻：「也許只有佳琦的聲音能在被疫情陰霾籠罩下的這麼長時間以來，把我們拉回到彷彿什麼都沒有發生過的城市煙火中」。

過去幾年，他的直播間還設在家裡客廳的時候，美ONE副總經理蔚英輝描述，就是普通的桌子，背後堆滿口紅和一些零碎的擺件，幾隻寵物狗不時入鏡，除了李佳琦和小助理付鵬拌嘴揶揄，粉絲還可以聽到阿姨炒菜的聲音，或者同事的腳被踩到了的慘叫。粉絲把李佳琦直播間特有的氛圍稱做「人間煙火氣」。

真情銷售 把顧客當成朋友

這條評論給李佳琦的觸動很大，或許也是疫情緣故，他第一次真切地從粉絲身上感受到一種濃烈的情感需求。他說，從那一刻開始，「我覺得賣多少錢無所謂了，因為疫情大家收入可能沒有以前那麼好，我要做更多更好的內容，做更多陪伴與關愛的形式」。

李佳琦對自己的定位是名「銷售」，今年有了更正式的「互聯網營銷師」稱呼。他其實是個非典型性銷售，覺得直播間裡試的口紅、試香水不夠好，就會直接指出產品的缺點，勸大家拔草。有人形容，「吐槽堪稱凶猛， 香奈兒都倒在他直播間」。評論紛紛附和，「李佳琦說出了大家想說卻沒有說出的話」。

他在直播間推薦過50塊錢兩支的口紅，也推薦過上千元一支的口紅，但是他跟粉絲強調，不要盲目追求大牌，「你要駕馭口紅，而不是讓這支口紅駕馭你」。

他在做直播前也是如此。李佳琦在南昌做歐萊雅線下導購時，一位女生想買眉筆，但李佳琦要她試腮紅，最後她滿意地買了腮紅，才反應過來自己明明是來買眉筆的。李佳琦堅持對她說，買個腮紅就夠了，眉筆不太適合妳。從此，這個女生成了李佳琦櫃檯的常客。

許多粉絲是李佳琦長期的忠實顧客。（取材自微博）

「沒有必要做一錘子買賣，我要把你變成我的潛在客戶，一直跟著我買。要把顧客當成朋友，你不會跟朋友介紹不好的東西。」李佳琦說，那段時間，他做到了歐萊雅全國銷售冠軍。李佳琦把這種銷售天賦稱為「善良」，這來自媽媽對他性格的養成：把別人的感受放在前面；一個飯局如果冷場了，他會是那個主動熱絡氛圍的人。

直播之外，李佳琦頻頻衝上熱搜，但他對過度被關注並沒有那麼開心，他更不喜歡熱搜上只有「李佳琦直播間」六個字，因為「沒有內容」。紅了之後，經常有人請李佳琦拍電影、拍電視劇或接廣告，李佳琦回絕了很多，「不好意思，那不是我的專業，會拖你們的後腿，以後有機會再合作」。他沒有拒絕綜藝邀約，但有明確的標準，即「我去是合理的」。

最懂女生 創一線美妝品牌

原淘寶直播運營負責人趙圓圓曾形容，李佳琦是淘寶直播第一個殺出去、拿回站外大流量的主播。如今，電商直播進入中下半場，孵化主播的MCN機構數量出現暴漲，艾媒諮詢統計，2020年MCN機構數量將達到2萬8000家，增長率100％。但李佳琦沒有正面迎戰，蔚英輝解釋，李佳琦所在的美ONE公司是類似一個超級IP公司，李佳琦就是這個超級IP。

直播4年多，他試用了10萬多個美妝產品，「可能是中國產品試用最多的一個人」。直播時，他也在收集女生們對產品的反饋，這些資料，讓李佳琦更了解，絕大多數的消費者更喜歡什麼樣的產品。因此，在品牌商眼中，最懂「所有女生」的他，是「萬千女性的美妝代言人，是女性大眾審美的化身」。

今年之前，主要是一些國貨品牌負責人來找李佳琦；疫情過後，國際大牌也有人來公司聽李佳琦對品牌的意見。如果覺得對方在品牌宣傳或產品上的做法不合適，「產品經理」李佳琦會直接說不行，並提出自己的建議。

他的野心遠不只做一個帶貨主播，他希望做一個中國的一線美妝品牌。「我要提升我的知識儲備，這也是為什麽我跟品牌開會，我要學習他們的創始人為什麽要做這個品牌、為什麽設計成這樣、為什麽設計這樣的功效等」。

李佳琦坦言，這是他學習的過程。但也許有一天，會青出於藍而勝於藍。