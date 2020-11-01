熊咬人、虎襲擊… 逛野生動物園 為什麼變得好危險？

動物園正在餵食老虎。（取材自中國青年報／視覺中國圖）

上海野生動物園 日前發生工作人員在猛獸區作業，遭受熊攻擊身亡的憾事。但這並不是動物園第一次出事，人為錯誤的飼養觀念及遊客對待動物「老大」心態，讓「野生動物園」成為危險的地方。

2017年，寧波雅戈爾動物園，一名遊客翻越隔離護欄被老虎襲擊致死；2016年，北京八達嶺野生動物園，一名工作人員打掃象舍時，遭大象踩踏致死，兩名遊客猛獸散養區自駕時下車，一名被老虎撕咬死亡；河北秦皇島野生動物園，一名遊客在參觀白虎園時下車，被咬傷死亡，武漢森林野生動物園，發生過多起獅子咬人事件…。

為什麼該屬於親子放鬆休閒的動物園，會成為安全的隱患？

筆名花蝕的科普作家曾走過許多中國 的動物園。他發現，野生動物園的防護設施和管理水平參差不齊，很多地方新建的野生動物園非常差。他見過最差的一家，遊客在裡面可以隨意投餵，動物來源、飼養方式不但有問題，一個老大爺去打掃熊圈，拿著一把掃帚就進去了。

國家動物博物館科普策劃人、中國科學院動物研究所博士張勁碩認為，中國野生動物園普遍面臨管理、理念等問題，「全世界動物園，哪個像我們現在這樣出現動物咬死人的呢？這就是一個最基本的問題。這問題解決不了，別的都別談。」

中國第一家野生動物園深圳野生動物園在1993年對外開放。截至2018年年底，中國共有49個野生動物園。其中有不少野生動物園動輒耗資10多億人民幣，占地幾千畝，有些還配套五星級賓館和夢幻馬戲小鎮。

回顧上海野生動物園熊攻擊事件，當時一輛挖掘機在熊區進行除草作業，因為車輛故障無法挪動，司機下車查看。一邊監工的飼養員見狀下車警示，不料自己慘遭不測，「整個過程1分鐘都不到」。

「在動物的活動場所，為什麼有人在裡面施工？這個是不能理解的，管理上肯定是有漏洞。」張勁碩說。

張勁碩指出，許多野生動物園沒有成熟的管理能力，也缺乏專業的團隊。這些野生動物園大多建在郊區，面積有幾千畝。與公益單位屬性的城市動物園不同，這些野生動物園多由私人投資建成，自負盈虧。

一群學童正在觀察老虎。（取材自中國青年報／視覺中國圖）

乘車參觀 干擾猛獸生活

中國野生動物園一個普遍的保留項目是乘車穿越猛獸區遊覽——有的是乘坐動物園統一的車輛參觀，有的允許私家車駛入，但用壕溝、欄杆、電網等隔開猛獸。在某個動物園官網上，這個項目被叫做「狂野地帶」，能夠體驗與猛獸的尖牙利齒僅一步之遙的驚險刺激。

花蝕認為「讓猛獸靠近車不是一個好的運營模式」，這種遊覽方式強烈干擾了動物的生活，「真正好的動物園裡，動物不應該圍著人來轉」。

「國外很少有這種動物園」，張勁碩說，形式上類似，但內容不同。比如新加坡夜間野生動物園(Night Safari)也有散放區，但只散放食草類動物。從來沒有虎豹豺狼熊這些食肉類。

另外，在花蝕看來，這種方式還會帶來另一個風險。「因為人不好控制，有極大安全隱患。人如果下車怎麼辦？你防不了的」。日前上海動物園還出現私家車遊園時，女孩坐在車頂的驚險行為。

紅山動物園園長沈志軍看著他的猩猩老朋友。（取材自澎湃新聞）

刻意饑餓 提高動物活躍

有網友猜測，上海野生動物園裡的熊襲擊人可能是因為饑餓，動物園通過饑餓提高動物的活躍度，滿足遊客參觀的興趣。

這一點尚未得到證實。但是兩位不願具名的研究者表示，目前野生動物園確實存在類似情況。

野生動物園裡，猛獸一直跟著人的車子互動，是來要食物，而這往往是因為牠們處於饑餓狀態，牠們很少能吃飽。

有償投餵是常見的人與動物互動方式，也是野生動物園的「招牌項目」。但在動物學家眼中，遊客投餵動物極其危險。在許多國外動物園裡，投餵幾乎都被嚴格禁止，一旦發現，要接受高額罰款，因為那是一種破壞人與動物平衡關係的行為，動物們不僅改變了生活習性，也更加依賴人，甚至產生矛盾。

張勁碩解釋，習慣被投餵的動物對人類有心理預期。如果牠沒有從遊客手中得到食物，就會主動跟隨，去扒車、翻包，甚至作出攻擊行為。

遊客付費拴著肉「釣老虎」的行為引發批評。（取材自北京青年報）

在他看來，一些原本獨居的動物被迫在動物園過群居生活，獨立覓食變成人工投餵，這不僅改變了動物之間的關係，也改變了動物與人之間的關係。

張勁碩解釋，在野外，老虎、熊都是獨居動物，有很強的領地意識。進入動物園群居後，要通過打鬥分出高下，會有很大的精神壓力。一些處於下風的猛獸，搶不到食物，又被欺負，一旦有更弱者進到籠舍或散放區，牠一定會攻擊弱者。

令張勁碩印象深刻的是，一段拍攝於雲南野生動物園的視頻裡，遊客拿線拴著一塊肉「釣老虎」。這個項目讓他覺得動物園已經失去了教育的功能。

投餵營利 改變人獸互動

「靠投餵動物、娛樂動物賺錢，是非常低級的，還停留在百十年前的動物園水平」。張勁碩說，創收應該有更高級的做法。比如，可以請高級別專家來做科普講解、舉辦小小飼養員培訓、昆蟲標本製作、飼料加工體驗活動，甚至可以脫離展館本身，帶大家去野外觀鳥，去非洲看自由自在的野生動物。

他認為這些項目都可以收費，完全可以把野生動物園做得高雅、高尚，不是非得娛樂動物才能賺錢。

花蝕也觀察到，遊客坐車遊覽野生動物園時，不論車開得快慢，都會對動物產生很大的影響。「當有車進去的時候，一般都會搭配投餵，這種情況下也會影響動物的自然行為。

「我的一個核心觀點，理想的動物園裡，動物應該展示它的自然狀態、自然行為。」花蝕舉例，北京動物園的棕熊在冬天會冬眠，是可以給遊客看到的，「這是一個非常高超的展示」。

工作人員正在餵食老虎。（取材自封面新聞）

尊重天性 改善動物福利

南京紅山森林動物園園長沈志軍也認同這個觀點。

在他看來，動物園的基石是尊重動物，給動物好的福利，讓牠表達出天性行為。好的動物園是自然的窗口，要展現真實的自然，不能刻意把動物拉出來給人看，而要把人類往自然環境裡引。

客人來南京紅山森林動物園參觀時，沈志軍帶他們去園內的中國貓科館看豹子。客人和沈志軍都找不到豹子，他們慢慢靜下心來去看，發現牠隱藏在距離人不到10米的草叢裡。

讓動物展示出牠天性的行為，讓公眾被這種自然行為的魅力所打動，然後人會接觸到牠的棲息地知識，進而思考怎麼去保護牠，沈志軍闡釋如何依託動物展示開展保護教育。

在沈志軍看來，開展保護教育對動物園也提出了要求，比如動物園必須要以動物的健康福利為首位，他和同事想方設法增加動物福利。想出幾十種的辦法輪換著使用；生病、懷孕、哺乳期的動物，都可以獨自待著。動物心情不好的時候，也可以不見人。

放養的熊對遊客乘坐的遊園車充滿好奇。（取材自南方都市報）

照顧動物的飼養員人才也進行了「疊代」。他把之前從園林、安保、保潔等崗位上來的飼養員逐漸換成了有專業背景的本科生和研究生，「飼養員的工作特別重要，絶對不是鏟屎官，實際上是在觀察、研究動物」。但中國國內普通動物園的一線飼養員素質遠遠達不到這一水平。

張勁碩相信，落後的理念和管理方式，早晚都會像馬戲團一樣退出動物園。而在一代代人的努力下，動物園一定會繼續變好。（中國新聞組整理）